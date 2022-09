Les libéraux proposent des projets de loi sur les avantages de la TPS et les soins dentaires à la rentrée parlementaire – Kelowna Capital News

L’abordabilité était le nom du jeu politique mardi alors que la Chambre des communes reprenait pour une séance d’automne, mais la plupart des regards étaient tournés vers Pierre Poilievre alors qu’il faisait ses débuts à la présidence du chef de l’opposition 10 jours après avoir remporté la course à la direction conservatrice.

Toute étincelle qui pourrait voler entre Poilievre et le premier ministre Justin Trudeau devra attendre jeudi, lorsque Trudeau reviendra à la Chambre après l’Assemblée générale des Nations Unies.

Mardi, les libéraux n’ont pas perdu de temps pour présenter un projet de loi visant à offrir un bref répit aux Canadiens à faible revenu qui ont du mal à payer leurs factures dans un contexte de hausse des coûts.

« La semaine dernière, le premier ministre a dit très clairement que le premier ordre du jour de cette session parlementaire serait de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens qui en ont le plus besoin », a déclaré le ministre adjoint des Finances, Randy Boissonnault.

“Et aujourd’hui, nous respectons cet engagement.”

Boissonnault a déposé un projet de loi pour doubler temporairement les chèques de remboursement de la TPS. Pour une famille de quatre personnes, cela pourrait signifier 467 $ de plus cet automne.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a présenté un projet de loi visant à établir une prestation dentaire provisoire de 650 $ pour certains enfants de moins de 12 ans pour cette année et la prochaine, et à fournir un complément unique de 500 $ à l’Allocation canadienne pour le logement pour les locataires à faible revenu.

Au cours de la période des questions, Boissonnault a déclaré que les Canadiens “verraient deux visions concurrentes: l’une, où notre gouvernement se concentre sur les besoins des Canadiens, et les conservateurs disent au pays qu’il est seul”.

Poilievre a déclaré que toutes les hausses de prestations des libéraux seront simplement «vaporisées» par l’inflation. Il a également déclaré que le fait d’inonder l’économie d’argent supplémentaire ferait grimper l’inflation.

Lorsque la ministre libérale de la Famille, Karina Gould, a déclaré que le gouvernement rendait également la vie plus abordable en réduisant de moitié les frais de garde de nombreuses personnes d’ici la fin de cette année, Poilievre a déclaré qu’à cause des libéraux, «les gens ne peuvent même pas se permettre d’avoir une famille en premier lieu .”

Il souhaite plutôt que le gouvernement annule les augmentations prévues des retenues salariales obligatoires pour le Régime de pensions du Canada et les cotisations à l’assurance-emploi. Il veut aussi qu’ils tuent le prix national du carbone.

Les cotisations au RPC ont commencé à augmenter en 2019 afin que le gouvernement fédéral puisse augmenter les paiements du RPC. En 2022, l’augmentation maximale était de 333 $ et on s’attend à ce qu’elle augmente encore de 200 $ en 2023.

Les cotisations à l’assurance-emploi ont tendance à fluctuer, l’augmentation pour une personne à revenu modéré en 2022 atteignant environ 10 $ par mois.

Les conservateurs disent clairement qu’ils n’appuieront pas les projets de loi visant à augmenter la TPS ou à augmenter les allocations de logement. Mais les deux projets de loi devraient être adoptés avec le soutien du NPD, qui fait pression pour les trois politiques depuis des mois et a inscrit l’allocation de logement et les soins dentaires sur sa liste de revendications pour signer l’accord de confiance et d’approvisionnement entre les libéraux et le NPD.

“Il a fallu beaucoup de travail pour arriver à ce point, même pour aller aussi loin”, a déclaré le chef du NPD Jagmeet Singh lors d’une conférence de presse mardi matin. “Il a fallu beaucoup d’entre nous se battre et forcer le gouvernement à agir.”

Singh reste très critique à l’égard du gouvernement libéral, estimant qu’il a attendu trop longtemps pour agir sur l’inflation. Mais le NPD a clairement indiqué que sa cible principale dans les mois à venir n’est pas Justin Trudeau mais Pierre Poilievre.

Une nouvelle annonce d’attaque du NPD publiée sur Internet va directement à Poilievre. Il le dépeint comme un leader qui veut protéger les intérêts des riches PDG des entreprises. Il l’accuse d’avoir voté deux fois contre les hausses du salaire minimum et d’être soutenu par des personnes qui ont profité de la crise du logement.

“Il n’est pas là pour vous”, répète l’annonce.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré qu’il espérait que le calme politique et la coopération permettraient de faire le travail pour les Canadiens qui ont vraiment besoin d’aide, mais a également critiqué Poilievre pour avoir proposé une solution de crypto-monnaie peu sérieuse au problème d’abordabilité.

“Ce n’est pas le moment de faire des tours de passe-passe”, a déclaré Holland lors d’une conférence de presse mardi matin.

«Ce n’est pas le moment pour les jeux de coquille. C’est le moment de trouver de vraies solutions.

Les libéraux tiennent à faire savoir aux Canadiens qu’en mars, alors qu’il faisait campagne pour le chef, Poilievre a promis qu’il normaliserait et ferait la promotion des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Il a insisté à l’époque sur le fait qu’investir dans des devises qui ne sont pas influencées par les banques centrales permettrait aux gens de « se retirer de l’inflation ».

Le bitcoin, dont la valeur avait déjà chuté de près d’un tiers au cours des quatre mois précédant Poilievre, a chuté de plus de la moitié au cours des six mois qui ont suivi.

Holland a déclaré que les conservateurs avaient maintenant retardé leur propre projet de loi d’initiative parlementaire pour élaborer un plan de croissance des crypto-monnaies. Ce projet de loi, présenté par la députée albertaine Michelle Rempel Garner en février, devait faire l’objet de sa deuxième heure de débat mardi après-midi.

Au lieu de cela, les conservateurs ont mis à l’ordre du jour un projet de loi différent pour permettre aux parents ou grands-parents de citoyens canadiens d’obtenir un visa de cinq ans pour venir au Canada.

Dans un communiqué, l’assistant de Rempel Garner a déclaré que les conflits d’horaire signifiaient que les députés avaient accepté de déplacer le temps de débat pour trois projets de loi d’initiative parlementaire. La Chambre devait être de retour lundi mais cela a été repoussé d’un jour à cause des funérailles de la reine Elizabeth.

Le projet de loi doit maintenant être débattu dans trois semaines.

—Mia Rabson, La Presse canadienne

Politique fédéraleinflation