Les libéraux prolongeront les heures d’ouverture de la Chambre, invoquant l’obstruction des conservateurs

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré que lorsque les députés reviendront à Ottawa la semaine prochaine, il présentera une motion visant à prolonger les heures de séance de la Chambre des communes, invoquant l’obstruction des conservateurs.

“Nous avons un programme législatif ambitieux”, a déclaré Holland dit dans une série de tweets jeudi. “Les conservateurs continuent d’empêcher le vote d’un projet de loi… C’est de l’obstruction parlementaire furtive. Les Canadiens méritent mieux.”

Dans une interview avec CTVNews.ca, Holland a déclaré que le message qu’il avait reçu des conservateurs alors qu’il tentait de planifier les travaux de la Chambre était qu’ils voulaient plus de temps pour débattre des projets de loi avant de les voter.

La mise en place d’un système permettant de prolonger les débats jusqu’à minuit le permettrait.

“Il a été très lent d’avancer sur de nombreux projets de loi différents”, a déclaré Holland, offrant des exemples où l’opposition officielle a dressé de longues listes de députés pour parler des projets de loi – y compris ceux qu’ils soutiennent – aux étapes initiales, ralentissant le délai dans lequel ils pourraient passer au vote et passer au niveau supérieur d’évaluation législative.

“Il est assez difficile de considérer cela comme étant, vous savez, une tentative sincère et honnête de débattre d’un projet de loi”, a-t-il déclaré, avertissant que même s’il espère que cette motion résoudra les choses, les libéraux pourraient toujours utiliser d’autres outils comme l’attribution de temps pour faire avancer les projets de loi. si besoin.

Repoussant l’affirmation des libéraux selon laquelle les conservateurs font obstruction, le chef de l’opposition officielle à la Chambre, Andrew Scheer, a déclaré à CTVNews.ca que son parti ne s’excuse pas d’avoir fait son travail pour demander des comptes au gouvernement et d’utiliser son temps à la Chambre pour souligner défauts de leur législation.

“Il s’agit également de tuer la responsabilité de manière furtive”, a-t-il déclaré. En ce qui concerne les projets de loi sur lesquels Holland accuse les conservateurs de parler trop longtemps, Scheer a déclaré que “seuls les libéraux penseraient que les députés payés par les contribuables pour se rendre à Ottawa pour débattre de la législation justifient en quelque sorte une astuce procédurale pour aider à ram à travers leur agenda.”

La motion, qui devrait être avancée lundi, devrait toujours être adoptée, car le NPD exprime rapidement son soutien à l’ajout de plus de séances en soirée.

“Nous pensons que c’est une opportunité pour les gens de s’exprimer au nom de leurs électeurs, mais aussi de faire avancer des projets de loi importants”, a déclaré le chef parlementaire du NPD, Peter Julian, à CTVNews.ca. “Nous sommes de fervents promoteurs de l’idée des séances du soir”, notant que pour les députés de la côte ouest, les séances de fin de soirée sont des heures de grande écoute dans leurs circonscriptions.

Julian a soutenu les accusations d’obstruction conservatrice de Holland, quelque chose qui, selon lui, s’est aggravé depuis l’éviction d’Erin O’Toole en tant que chef du parti, avec la mise en garde qu’il pense que Scheer a été «un peu plus coopératif» depuis que Pierre Poilievre l’a remis dans le rôle ce tomber.

“J’ai dit à la Chambre qu’il y a vraiment deux partis de bloc à la Chambre des communes, le Bloc québécois et le parti de tout bloquer, et ce sont les conservateurs”, a déclaré Julian.

DES SÉANCES DE MINUIT PENDANT DES MOIS ?

Si la motion libérale est adoptée, elle restera en vigueur jusqu’en juin.

Cela signifie que les députés pourraient brûler l’huile de minuit pendant les prochains mois, plutôt que pendant quelques semaines avant une pause prévue dans le calendrier des Communes, comme c’est souvent le cas à la fin de l’automne et au printemps.

Cependant, tous les soirs ne seront pas tardifs. Si la motion est adoptée, il reviendrait à un ministre libéral d’obtenir l’appui d’un autre parti, puis de se lever à la Chambre avant 18 h 30 ce jour-là et de demander que l’heure d’ajournement soit prolongée jusqu’à 0 h.

“J’espère que nous n’aurons pas à l’utiliser beaucoup, que les conservateurs nous diront combien d’orateurs ils ont et qu’il y aura assez de temps et que nous n’aurons pas à utiliser ces prédictions de manière intensive”, a déclaré Holland. .

Le but serait de débattre uniquement des affaires du gouvernement, ce qui signifie que les motions de l’opposition et les autres mesures de procédure seraient limitées aux heures normales.

Bien que le gouvernement n’ait pas calculé quel serait le coût supplémentaire pour la Chambre des communes si de nombreuses autres séances de minuit étaient à venir – obligeant le personnel, les traducteurs, la sécurité et d’autres à rester tard – la Hollande s’est engagée à le maintenir dans le cadre administratif préexistant de la Chambre. budget.

Julian a déclaré que pour que les heures de séance prolongées fonctionnent, une notification préalable sera essentielle pour montrer du respect aux employés qui contribuent au fonctionnement du Parlement.

LES CONSERVATEURS PRÉOCCUPÉS PAR LES COMITÉS

Au-delà de la préoccupation pour l’administration de la Chambre, les conservateurs tirent la sonnette d’alarme sur le fait que plus de séances de fin de soirée pourraient signifier moins de réunions de comité.

“Presque chaque fois que la maison siège plus longtemps ou a des séances prolongées, les comités sont annulés”, a déclaré Scheer. “Et cette motion aura pour effet de retirer de précieuses ressources aux comités qui enquêtent sur la corruption et le gaspillage des libéraux. Et je crois que c’est de cela qu’il s’agit.”

Scheer a établi un lien direct entre plusieurs comités qui se préparent à revenir à Ottawa avec des plans pour approfondir les préoccupations concernant la mauvaise gestion de l’application ArriveCan, et les rapports d’ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019, entre autres problèmes, que les libéraux mettent en avant. une motion qui pourrait limiter leurs ressources.

“Il n’y a pas de coïncidence si maintenant à mi-chemin de la session d’automne, ils essaient maintenant de trouver un moyen de retirer des ressources des comités pour des séances prolongées à la Chambre”, a déclaré Scheer.

LES LIBÉRAUX CHERCHENT À PASSER DES FACTURES ÉCONOMIQUES ET DES ARMES À FEU

Une fois que la Chambre reprendra le 14 novembre, les députés doivent siéger sans autre semaine de pause dans la circonscription jusqu’à ce que la Chambre des communes s’ajourne pour les vacances de décembre.

À l’approche de la longue trêve hivernale, il est courant que le gouvernement essaie de faire adopter autant de mesures législatives que possible d’ici la fin de l’année.

À l’heure actuelle, les libéraux ont actuellement 20 projets de loi du gouvernement à diverses étapes à la Chambre des communes et cinq autres projets de loi devant le Sénat.

Les libéraux se sont donné pour priorité de faire adopter deux mesures législatives axées sur l’abordabilité — les projets de loi C-30 et C-31 — au début de la séance d’automne.

Le projet de loi C-30 – mettant en œuvre un doublement temporaire des remboursements de la TPS – a reçu la sanction royale le mois dernier après que les députés de tous les partis ont convenu à l’unanimité de l’accélérer. Les chèques ont commencé à arriver sur les comptes bancaires des Canadiens admissibles la semaine dernière.

L’autre, qui mettrait en œuvre une paire de prestations de soins dentaires et de soutien au loyer pour les Canadiens à faible revenu, se trouve au Sénat, où le comité qui l’étudie doit terminer son examen article par article mardi prochain.

Holland a déclaré que les autres projets de loi qui seront prioritaires pour les libéraux à voir adoptés au cours des prochaines semaines sont le projet de loi C-32, qui met en œuvre les nouvelles mesures de la mise à jour économique de l’automne ainsi que quelques dispositions en suspens du budget 2022 et le contrôle des armes à feu. législation Projet de loi C-21.

“En ce qui concerne ce que nous pouvons faire d’autre, vous savez, je pense que c’est une question ouverte”, a déclaré Holland.

Également cousus dans cette motion, les libéraux cherchent à se donner le pouvoir, comme ils l’ont fait auparavant, d’ajourner la Chambre des communes quelques jours plus tôt en décembre et en juin.