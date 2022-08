Les libéraux prévoient une solution temporaire à la promesse de soins dentaires: sources

Des sources proches du programme de soins dentaires de 5,3 milliards de dollars proposé par le gouvernement affirment que les libéraux envisagent une solution temporaire qui consiste à donner de l’argent directement aux patients afin de tenir leur promesse au NPD pendant qu’ils travaillent sur une réponse permanente.

Les libéraux ont promis au NPD un nouveau programme de soins dentaires pour les familles à revenu faible et moyen en mars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement et de confiance pour empêcher une élection avant 2025.

Le gouvernement a jusqu’à la fin de l’année pour fournir une sorte de couverture aux enfants de moins de 12 ans dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 90 000 $.

Le NPD s’est engagé à renoncer à l’accord si le délai n’est pas respecté.

Quatre sources connaissant le plan du gouvernement, mais qui ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement, affirment que le gouvernement ne respectera probablement pas son échéance et prévoit une solution provisoire jusqu’à ce qu’une incarnation permanente du programme soit mise en place.

Bien que les détails soient rares, les sources indiquent que la solution temporaire consisterait à donner directement aux familles éligibles l’argent nécessaire pour financer leurs services de santé dentaire pendant que le gouvernement travaille sur un programme élargi plus permanent.

Dans un communiqué, le personnel du ministre de la Santé n’a ni confirmé ni infirmé le plan temporaire, mais a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour respecter l’engagement en matière de soins dentaires, comme indiqué dans l’accord avec les néo-démocrates.

Le porte-parole du NPD en matière de santé, Don Davies, n’a pas non plus abordé directement le plan temporaire, mais a déclaré dans un communiqué que le parti avait “identifié plusieurs façons de garantir que les groupes cibles puissent accéder aux soins dentaires dans les délais identifiés”.

Le NPD se concentre maintenant sur la pression des libéraux pour qu’ils présentent une législation sur les soins dentaires lorsque le Parlement reprendra à l’automne, a déclaré Davies.

“Cette législation fournira les ressources nécessaires pour aider les enfants de moins de 12 ans à consulter un dentiste et à prendre soin de leurs dents cette année”, a-t-il déclaré.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a fait écho à la foi du ministre de la Santé concernant le respect du délai la semaine dernière.

“Nous sommes très confiants de pouvoir y parvenir avant la fin de l’année, comme le prévoit notre accord”, a déclaré Singh lors d’une conférence de presse jeudi dernier.

L’accord n’est pas normatif sur la manière dont la couverture doit être atteinte, et le gouvernement ne s’est pas encore engagé sur un moyen particulier d’administrer le programme.

Le bureau du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré à plusieurs reprises que le ministère envisageait plusieurs options pour respecter son engagement et son échéance de fin d’année.

À l’origine, le NPD envisageait un programme fédéral qui fonctionnerait de la même manière que le programme fédéral d’assurance-maladie pour les Premières nations et les Inuits non assurés.

Le gouvernement fédéral pourrait également offrir de l’argent aux provinces et aux territoires pour qu’ils prennent la relève, puisque plusieurs offrent déjà des programmes similaires et que les soins dentaires relèvent traditionnellement de leur compétence.

Pendant ce temps, les libéraux ont lancé il y a deux semaines une demande d’information officielle (RFI) aux membres de l’industrie de l’assurance pour explorer le rôle que les entreprises privées pourraient jouer dans l’administration du programme.

Dans cette DDR, le gouvernement indique que si un contrat est attribué, l’entreprise gagnante disposera de six mois pour se préparer avant de traiter les réclamations. Ce délai serait impossible à respecter avant la fin décembre.

Selon la déclaration du personnel de Duclos, ils consultent toujours sur la meilleure voie à suivre.

Les libéraux ont promis d’étendre le programme aux adolescents, aux personnes âgées et aux personnes handicapées admissibles l’année prochaine et à tous les autres membres de la tranche de revenu familial admissible d’ici la fin de l’accord d’approvisionnement et de confiance en 2025.

«Il n’est pas surprenant que le gouvernement Trudeau ne respecte pas l’engagement qu’il a pris d’acheter le soutien du NPD», a déclaré le porte-parole conservateur en matière de santé, Michael Barrett, dans un communiqué.

Barrett a déclaré que les Canadiens devraient s’inquiéter du fait que le gouvernement ne s’engage pas à maintenir le système de santé actuel, “et encore moins à y ajouter un nouveau programme complexe et coûteux”.

Le gouvernement a réservé 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour le programme, mais l’estimation du directeur parlementaire du budget est près du double, soit 9 milliards de dollars.

Une fois le programme entièrement mis en œuvre, le budget 2022 des libéraux prévoit qu’il en coûtera environ 1,7 milliard de dollars par an pour fonctionner, ce qui correspond à l’estimation du directeur parlementaire du budget.

—Laura Osman, La Presse canadienne

