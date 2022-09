Les libéraux présentent un projet de loi pour de nouvelles prestations dentaires et des mesures d’inflation

Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi pour mettre en œuvre son plan de lutte contre le coût de la vie récemment annoncé en offrant à certains Canadiens une aide pour les soins dentaires des enfants et des augmentations ponctuelles de l’allocation de logement et du crédit d’impôt pour la TPS.

Le gouvernement a déclaré que, lorsqu’elles sont combinées, les trois mesures représentent un soutien financier de 4,5 milliards de dollars destiné aux Canadiens à revenu faible et moyen, dont 3,2 milliards de dollars représentent de l’argent frais en plus des mesures annoncées dans le budget.

La première étape de la Prestation dentaire canadienne — pour les enfants âgés de 2 à 12 ans — devrait fournir des soins dentaires à 500 000 enfants à un coût de près de 1 milliard de dollars.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a qualifié cette première étape sur les prestations dentaires de mesure “provisoire”. Il a dit que le programme sera élargi dans les années à venir et que le gouvernement espère qu’il fonctionnera de concert avec les plans provinciaux.

« Cette prestation provisoire de soins dentaires du Canada n’est qu’un début », a-t-il déclaré. “Pendant que cette prestation temporaire sera en place, notre gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en place un programme complet de soins dentaires à plus long terme.”

Plus tôt cette année, les libéraux et les néo-démocrates ont conclu une entente engageant le NPD à voter avec le gouvernement libéral minoritaire à la Chambre des communes sur des votes de confiance jusqu’en juin 2025. En échange, le gouvernement a accepté de respecter un certain nombre de repères politiques tout au long de la façon.

Cet accord engageait le gouvernement à atteindre l’objectif d’élargir le programme dentaire pour inclure les moins de 18 ans d’ici l’année prochaine et tous les Canadiens qui y sont admissibles d’ici la fin de 2025.

Détails du régime de soins dentaires

À partir de la fin de cette année – selon les informations sur le programme publiées mardi – les enfants de moins de 12 ans dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $ par an pourront bénéficier d’une couverture dentaire pouvant atteindre 650 $ par an pour les deux prochaines années.

Les enfants de familles dont le revenu se situe entre 70 000 $ et 79 000 $ pourront être admissibles à un maximum de 390 $ par enfant par année au cours des deux prochaines années. Les familles dont le revenu se situe entre 80 000 $ et 89 000 $ pourraient toucher jusqu’à 260 $ par enfant par année au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement libéral affirme que cette première étape de l’Allocation dentaire canadienne entrera en vigueur une fois que la loi habilitante aura été adoptée par le Parlement.

Une fois que c’est fait, les parents pourront demander la prestation directement à l’Agence du revenu du Canada (ARC), soit par l’intermédiaire de « Mon dossier » de l’ARC ou par l’intermédiaire d’un centre de contact de l’ARC.

Pour bénéficier de la prestation, les parents et tuteurs doivent attester que leur enfant n’a pas accès à des soins dentaires privés et qu’ils utiliseront la prestation pour payer les services dentaires.

Les demandeurs devront prouver qu’ils ont un enfant dans la tranche d’âge admissible et que le revenu familial s’inscrit dans la bonne fourchette. Les parents sont également tenus de fournir à l’ARC les renseignements de leur employeur.

Les personnes utilisant le programme doivent également fournir à l’ARC le nom du dentiste et la date du rendez-vous. Ils doivent conserver leurs factures pour les travaux effectués au cas où l’ARC leur demanderait de vérifier qu’ils ont bien eu lieu.

Les familles qui fournissent de fausses informations, ne peuvent pas fournir de reçus ou n’utilisent pas l’argent pour les soins dentaires pourraient faire face à un

amende maximale de 5 000 $.

Ils ont proposé une législation qui imprime plus d’argent, emprunte plus d’argent et jette de l’essence sur le feu inflationniste créé par le premier ministre. – Chef conservateur Pierre Poilievre

L’avantage est de couvrir le coût des services d’un dentiste, mais dans les communautés éloignées où les dentistes peuvent être en nombre insuffisant, certains services des hygiénistes dentaires peuvent également être couverts.

Le gouvernement fédéral dit qu’il a établi les montants annuels maximaux des réclamations en calculant le coût de divers services dentaires pour les enfants.

Une fois qu’une personne reçoit la prestation, elle doit l’utiliser pour payer les services dentaires – mais si les services de cette année coûtent moins que le montant total de la prestation, le bénéficiaire n’est pas tenu de restituer ce qui reste.

Allocation logement, boost crédit TPS

Le gouvernement libéral a également déposé un projet de loi pour donner un coup de pouce ponctuel aux 1,8 million de locataires au Canada qui sont aux prises avec le coût de la vie.

Le paiement de 500 $ sera offert aux célibataires dont le revenu est inférieur à 20 000 $ et aux familles dont le revenu est inférieur à 35 000 $, à condition qu’ils paient au moins 30 % de leur revenu net ajusté en loyer.

Les Canadiens pourront demander à la fois l’allocation dentaire et l’allocation logement dès que le projet de loi C-31 aura été adopté par le Parlement.

Les libéraux ont également présenté le projet de loi C-30, qui fournira une aide financière aux quelque 11 millions de Canadiens qui reçoivent actuellement le crédit d’impôt pour la TPS.

C-30 double le crédit pendant six mois seulement. Cela signifie que les Canadiens célibataires pourraient obtenir 234 $ de plus, les couples avec enfants pourraient obtenir 467 $ de plus et les personnes âgées pourraient obtenir jusqu’à 225 $ de plus cette année.

Depuis que le gouvernement a annoncé les grandes lignes de ces mesures au début du mois, les critiques ont affirmé qu’injecter plus d’argent dans l’économie risquait désormais de contribuer à l’inflation.

“Après deux ans d’avertissements des conservateurs, le gouvernement Trudeau n’a toujours pas de plan pour lutter contre l’inflation”, a déclaré mardi le chef conservateur Pierre Poilievre dans un communiqué.

“Ils ont proposé une législation qui imprime plus d’argent, emprunte plus d’argent et jette de l’essence sur le feu inflationniste créé par le Premier ministre.”

Le ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, a rejeté cette accusation mardi, affirmant que les mesures du plan d’abordabilité ciblent les Canadiens qui n’ont pas l’argent dont ils ont besoin pour joindre les deux bouts.

“Nous parlons de 3,2 milliards de dollars de nouvelles dépenses contre une économie entière d’environ 2,6 à 2,7 billions de dollars”, a-t-il déclaré. “C’est comme jeter une pierre dans le lac – le lac n’inonde pas.”