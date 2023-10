Les libéraux préparent un projet de loi pour mettre en œuvre l’accord de libre-échange actualisé avec l’Ukraine – National

Le gouvernement libéral prévoit présenter un projet de loi pour mettre en œuvre un accord de libre-échange actualisé avec l’Ukraine.

La ministre du Commerce international, Mary Ng a annoncé son intention de présenter le projet de loi mettre en œuvre l’accord mis à jour le 12 octobre, ce qui signifie qu’il pourrait être déposé à la Chambre des communes dès lundi.

Les travaux sur un accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU) mis à jour ont commencé l’année dernière, s’étendant de mai 2022 à avril 2023. L’accord initial a été ratifié à Kiev le 11 juillet 2016 et est entré en vigueur plus d’un an plus tard, le 1er août. 2017.

L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a modifié la portée des négociations, l’accord modernisé se concentrant sur le soutien à long terme de la sécurité, de la stabilité et de la reprise économique de l’Ukraine.

L’accord contient une disposition qui engage les pays à réviser l’ALECU tous les deux ans après son entrée en vigueur initiale. L’accent est mis sur de nouveaux domaines qui ne sont pas nécessairement inclus dans l’accord initial.

L’accord mis à jour comprend de nouveaux chapitres dédiés aux services financiers, à l’investissement, à l’entrée temporaire des hommes d’affaires, au commerce et au genre. Les sections mises à jour incluent le commerce numérique, les dispositions anti-corruption et les marchés publics.

La guerre a entraîné une baisse de 31 pour cent des exportations canadiennes vers l’Ukraine, mais le commerce entre les deux pays était encore évalué à plus de 420 millions de dollars l’année dernière.

Les principales exportations canadiennes vers l’Ukraine l’année dernière étaient les véhicules blindés et leurs pièces, le poisson et les fruits de mer, les produits pharmaceutiques, les machines et les dons privés.

En échange, les principales importations canadiennes en provenance d’Ukraine comprenaient des graisses et des huiles animales et végétales, du fer, de l’acier et des machines électriques.

Dans une déclaration commune publiée en avril à la suite de la ratification de l’accord mis à jour, les deux pays affirment qu’il s’agit d’une étape importante dans les relations canado-ukrainiennes.