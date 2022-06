Les libéraux poussent à maintenir la Chambre des communes hybride

Les libéraux font pression pour que le modèle hybride de séance de la Chambre des communes soit prolongé jusqu’à un an malgré ce qui semble être une amélioration de la situation de la santé publique et au milieu des préoccupations concernant la responsabilité et l’impact sur les traducteurs.

Lundi, lors d’une conférence de presse sur la fin prochaine de la séance de printemps, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a annoncé qu’il prévoyait de présenter une motion proposant que les éléments virtuels de la Chambre des communes et des comités soient prolongés jusqu’en 2023.

Holland a déclaré qu’il avait discuté avec les leaders à la Chambre des partis de l’opposition de la proposition qu’il avait l’intention d’aller de l’avant avant l’expiration de la motion actuelle autorisant les séances hybrides jeudi, le jour même où la Chambre devrait s’ajourner pour l’été.

Le responsable du gouvernement sur les affaires de la Chambre et son programme législatif a déclaré que, alors que de nombreux lieux de travail canadiens sont en train de se réadapter au travail en personne, il pense qu’il est important de poursuivre le modèle hybride pour les députés.

« Nous sommes toujours dans une réalité pandémique, et… nous avons besoin des outils pour garantir que les députés participent pleinement aux travaux du Parlement », a-t-il déclaré.

Les règles actuelles permettent aux députés de participer virtuellement, depuis leur domicile ou leur bureau de circonscription, aux débats de la Chambre et aux réunions des commissions. La Chambre a également mis en place une application qui permet aux députés de voter à distance de n’importe où au Canada.

Holland a déclaré que le gouvernement demandait au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre d’étudier l’utilisation du modèle hybride et de l’application de vote pour voir ce qui fonctionnait ou non. Il s’est également engagé, avec une mise en garde, à ce que les ministres répondent à toutes les questions en personne pendant la séance d’automne.

« À l’exception d’une circonstance sanitaire qui l’empêcherait autrement ou d’une détérioration générale des conditions de santé par exemple, une nouvelle variante de COVID-19 émerge », a déclaré Holland à propos de l’exception possible.

Alors que certains députés, y compris parmi le NPD, ont exprimé le souhait de voir les dispositions hybrides se poursuivre à long terme en raison de la flexibilité qu’elles offrent pour faire leur travail de député, les conservateurs sont fermement opposés à ce que les éléments virtuels du parlement continuent plus longtemps.

Les arguments de l’opposition officielle pour l’appeler à démissionner lors de séances hybrides incluent la citation de l’amélioration de la situation de la santé publique – une mesure citée par les libéraux lors de la récente levée des mandats fédéraux en matière de vaccins – ainsi que l’impact que la structure virtuelle a eu sur les traducteurs, et ce qu’ils considèrent comme une diminution de la responsabilité du gouvernement.

« Les Canadiens élisent leurs représentants pour les servir à Ottawa, et non pour se cacher derrière un écran d’ordinateur ou une application de vote. Les Canadiens retournent au travail en personne. Il est temps que les députés fassent de même », a déclaré le chef parlementaire conservateur John Brassard. a déclaré dans une déclaration fin mai proposant un moyen de s’éloigner de la structure d’assise hybride.

Jeudi à la Chambre, Brassard a exprimé un certain optimisme sur le fait que « nous sommes allés au-delà du système parlementaire hybride et que nous allons redonner cet endroit de manière normale et revenir à la normale ».

Comme cela ne semble pas être le cas du point de vue des libéraux au pouvoir, on s’attend à ce que les conservateurs résistent à cette dernière tentative, même si le gouvernement aura probablement les chiffres pour continuer avec le soutien des néo-démocrates.

Bien que l’administration de la Chambre des communes ait travaillé rapidement pour trouver de nouvelles façons novatrices et historiques pour les députés de s’adapter à la réalité de la COVID-19 tout en poursuivant leur travail de débat et d’adoption de lois, les dispositions n’étaient pas censées être permanentes.

Au cours des près de deux années d’utilisation, il y a eu plusieurs snafus et des transgressions plus graves associées au modèle d’assise hybride.

De la mauvaise qualité audio et vidéo et des problèmes de connectivité aux députés qui doivent s’excuser d’avoir emmené le débat dans les toilettes avec eux. Des ministres ont également été accusés d’avoir esquivé les questions en personne en faisant un zoom depuis Ottawa plutôt que de se présenter à la Chambre, en personne.

En défendant la décision de poursuivre les dispositions hybrides de la Chambre, Holland a déclaré que les libéraux avaient l’intention d’avoir autant de participation en personne que possible, mais que « cette pandémie se poursuit, et il faut donc faire preuve de flexibilité ».

Brassard va répondre lundi après-midi à la pression des libéraux pour maintenir les séances hybrides en vie.



Plus à venir…