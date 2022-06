Les libéraux poussent à maintenir la Chambre des communes hybride

Les libéraux font pression pour que le modèle hybride de séance de la Chambre des communes se poursuive jusqu’à un an malgré ce qui semble être une amélioration de la situation de la santé publique et au milieu des préoccupations concernant la responsabilité et l’impact sur les interprètes parlementaires.

Lundi, lors d’une conférence de presse sur la fin prochaine de la séance de printemps, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a annoncé qu’il prévoyait de présenter une motion proposant que les éléments virtuels de la Chambre des communes et des comités soient prolongés jusqu’en 2023.

Holland a déclaré qu’il avait parlé avec les leaders parlementaires des partis d’opposition de la proposition, qu’il avait l’intention de mettre en demeure dans la nuit, puis de passer mercredi et jeudi à débattre et à voter, avant de se lever pour l’été. La motion actuelle permettant des séances hybrides expire jeudi.

Le responsable du gouvernement sur les affaires de la Chambre et son programme législatif a déclaré que, alors que de nombreux lieux de travail canadiens sont en train de se réadapter au travail en personne, il pense qu’il est important de poursuivre le modèle hybride pour les députés afin de permettre à ceux qui sont malades de continuer à participer.

« Nous sommes toujours dans une réalité pandémique, et… nous avons besoin des outils pour garantir que les députés participent pleinement aux travaux du Parlement », a déclaré Holland.

Toutes les parties ne sont pas d’accord sur ce point.

Les règles actuelles permettent aux députés de participer virtuellement, depuis leur domicile ou leur bureau de circonscription, aux débats de la Chambre et aux réunions des commissions. La Chambre a également mis en place une application qui permet aux députés de voter à distance de n’importe où au Canada.

Alors que certains députés, y compris parmi le NPD, ont exprimé le souhait de voir les dispositions hybrides se poursuivre à long terme en raison de la flexibilité qu’elles offrent pour faire leur travail de député, les conservateurs sont fermement opposés à ce que les éléments virtuels du parlement continuent plus longtemps, disant que les élus devraient se présenter à Ottawa pour faire leur travail.

« INJUSTIFIÉ ET INUTILE »

Les arguments de l’opposition officielle pour l’appeler à démissionner lors de séances hybrides incluent la citation de l’amélioration de la situation de la santé publique – une mesure citée par les libéraux lors de la récente levée des mandats fédéraux en matière de vaccins – ainsi que l’impact que la structure virtuelle a eu sur les traducteurs, et ce qu’ils considèrent comme une diminution de la responsabilité du gouvernement.

« Plutôt que d’utiliser le temps pour s’attaquer à la crise du coût de la vie à laquelle les Canadiens sont confrontés, les libéraux vont mettre en place un Parlement d’une manière qui leur convient. Et quand les libéraux parlent d’un Parlement hybride, de quoi ils parlent vraiment est de mettre en place un Parlement où ils peuvent être moins responsables », a déclaré lundi le chef parlementaire des conservateurs, John Brassard, lors d’une conférence de presse, rejetant la proposition des libéraux comme étant « injustifiée et inutile ».

Brassard a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour laquelle il pouvait voir pourquoi cette motion se présentait maintenant, plutôt qu’à l’automne en fonction de l’état de la pandémie, suggérant que les conservateurs seraient ouverts à envisager un retour aux séances hybrides si la situation COVID-19 était bien pire cet automne.

« Le gouvernement devrait signaler aux Canadiens que nous allons retrouver un certain sens de la normalité… Au cours des derniers mois, nous avons vu les législatures des provinces et des territoires revenir à la normale… Il n’y a donc aucune raison pour que nous ‘ ne revenons pas à la normale ici », a-t-il déclaré. « Il est temps que ces outils hybrides soient remis dans la boîte. »

Les conservateurs prévoient de proposer des amendements à la prochaine motion hybride, suggérant qu’il existe des dispositions actuelles dans le Règlement – les règles de la Chambre – qui permettraient aux députés qui ne peuvent pas être présents de continuer à représenter leurs électeurs s’ils sont absents pour des raisons de santé. ou des raisons familiales.

Bien que l’administration de la Chambre des communes ait travaillé rapidement pour trouver de nouvelles façons novatrices et historiques pour les députés de s’adapter à la réalité de la COVID-19 tout en poursuivant leur travail de débat et d’adoption de lois, les dispositions n’étaient pas censées être permanentes.

Au cours des près de deux années d’utilisation, il y a eu plusieurs snafus et des transgressions plus graves associées au modèle d’assise hybride.

De la mauvaise qualité audio et vidéo et des problèmes de connectivité aux députés qui doivent s’excuser d’avoir emmené le débat dans les toilettes avec eux. Des ministres ont également été accusés d’avoir esquivé les questions en personne en faisant un zoom depuis Ottawa plutôt que de se présenter à la Chambre, en personne.

De plus, comme l’a noté Brassard, l’utilisation d’outils virtuels avec une qualité audio parfois sous-optimale pour les débats et les réunions a entraîné une augmentation des blessures liées au travail signalées telles que la perte auditive et les acouphènes, parmi les interprètes qui traduisent toutes les délibérations en temps réel.

COMITÉ D’ÉTUDE HYBRIDE

Holland a déclaré que le gouvernement demandait au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre d’étudier l’utilisation du modèle hybride et de l’application de vote pour voir ce qui fonctionnait ou non. Il n’y a cependant pas de calendrier attaché à cette suggestion, Holland disant que le comité doit passer du temps à envisager sérieusement l’utilisation future ou la fin du parlement virtuel.

Si les députés de ce comité se présentent en moins de temps, ou si la pandémie semble être terminée au cours de l’année prochaine, Holland a déclaré qu’ils ne sont pas tenus de maintenir les dispositions hybrides pendant toute l’année.

Le leader du gouvernement à la Chambre s’est également engagé, avec une mise en garde, à ce que les ministres répondent à toutes les questions en personne lors de la séance d’automne.

« À l’exception d’une circonstance sanitaire qui l’empêcherait autrement ou d’une détérioration générale des conditions de santé par exemple, une nouvelle variante de COVID-19 émerge », a déclaré Holland à propos de l’exception possible.

En défendant la décision de poursuivre les dispositions hybrides de la Chambre, Holland a déclaré que les libéraux avaient l’intention d’avoir autant de participation en personne que possible, mais que « cette pandémie se poursuit, et il faut donc faire preuve de flexibilité ».

« Ce qui me préoccupe, c’est de veiller à ce que nous ayons un processus stable et prévisible, où les parlementaires et les Canadiens peuvent savoir, malgré tout ce qui va se passer dans le monde, qu’ils vont avoir un parlement qui fonctionne », a déclaré Holland.

MOTION D’APPUI DU NPD

Citant des inquiétudes concernant une nouvelle variante potentielle de COVID-19 circulant à l’automne, le chef du NPD à la Chambre, Peter Julian, a déclaré aux journalistes lundi que son caucus soutiendrait la motion libérale.

« L’idée que nous redeviendrions simplement un Parlement où vous devez être présent à la Chambre – et ne peut évidemment pas l’être si vous attrapez le COVID ou si, pour une autre raison, vous êtes requis de toute urgence dans votre circonscription – l’idée que vous perdrait pour tous ces électeurs, leur voix et leur vote n’ont aucun sens », a déclaré Julian. « Et c’est donc une mesure de bon sens qui nous permet de traverser l’automne. »

L’appui du NPD donnera au gouvernement minoritaire les voix nécessaires pour que cette motion soit adoptée plus tard cette semaine.

ACCUSATIONS D’OBSTRUCTION

En repensant à la 44e législature jusqu’à présent, Holland a accusé les conservateurs d’avoir déployé des efforts excessifs pour entraver le programme législatif du gouvernement, qualifiant l’opposition officielle de « plus grand défi à l’intérieur du Parlement ».

« Ils ont absolument le droit de voter contre des choses, ils ont absolument le droit de critiquer le gouvernement et, à l’occasion, le cas échéant, de faire obstruction, mais… Ils n’ont pas le droit de fermer la démocratie. Et cela a été profondément mon plus grande frustration », a-t-il déclaré, citant des exemples de motions dilatoires proposées et de projets de loi que, selon lui, les conservateurs ont tenté de retarder, ce qui a incité à utiliser des outils de planification comme l’attribution de temps pour sortir de l’impasse législative.

« Je dirais également que, vous savez, dans un gouvernement minoritaire, nous n’avons pas eu la capacité de faire quoi que ce soit de cela unilatéralement. Nous avons toujours besoin d’un autre partenaire. Nous nous sommes donc assurés, je pense, à chaque étape de chaque projet de loi , qu’il y avait suffisamment de temps pour débattre et que nous devions le faire avec le soutien d’un autre parti dans tous les cas », a déclaré Holland à propos des motions du gouvernement visant à accélérer l’étude ou le débat sur certains points. « Ce n’est pas ma préférence, et je cherche à tomber en espérant quelque chose de différent. »

Répondant aux affirmations de Holland, Brassard a appelé les libéraux pour ce qu’il a qualifié de tactique de retard « ultime » consistant à déclencher les élections fédérales « inutiles » de 2021.

« Trudeau a reçu un gouvernement minoritaire, il n’a pas reçu de gouvernement majoritaire. Les Canadiens l’ont envoyé ici pour être tenu responsable… En fait, le Parti conservateur, en tant que loyale opposition de Sa Majesté, a utilisé tous les outils que nous pouvons pour nous assurer que le gouvernement est tenu de rendre des comptes. »

Brassard a également qualifié l’accord de confiance et d’approvisionnement du NPD de donnant au premier ministre Justin Trudeau un gouvernement de « coalition », voyant les néo-démocrates voter avec les libéraux 95% du temps.

« Je ne vais pas m’excuser d’avoir fait notre travail en tant qu’opposition. Je sais que le premier ministre aurait aimé avoir une audience dans l’opposition, mais ce que nous faisons, c’est de nous assurer qu’il a une opposition, même si le NPD n’allaient pas remplir leurs obligations », a déclaré le leader conservateur à la Chambre.