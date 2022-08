Les libéraux pourraient armer les luttes intestines des conservateurs pour affaiblir Poilievre, prévient Preston Manning

Un vétéran du mouvement conservateur canadien lance un avertissement clair sur la façon dont le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux pourraient attaquer Pierre Poilievre s’il remporte la direction conservatrice.

Dans un e-mail envoyé aux campagnes à la direction des conservateurs et aux hauts conservateurs plus tôt ce mois-ci, l’ancien chef du Parti réformiste Preston Manning s’engage dans une expérience de pensée envisageant le type de discours que Trudeau pourrait prononcer à la Chambre des communes pour accueillir Poilievre – largement censé devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada en septembre.

Dans un effort apparent pour démontrer les effets désastreux sur le parti des luttes intestines féroces entre les camps de leadership rivaux, le discours imaginaire de Manning comprend des passages qu’il décrit comme « les descriptions les plus accablantes et les plus négatives de M. Poilievre » provenant « de la bouche des membres de son propre parti ». partie qui le connaissent probablement le mieux. »

CBC News a obtenu le texte du courriel – l’un des nombreux que Manning a partagé avec les membres du parti pendant la course à la direction – et a vérifié son authenticité.

Dans ce document, Manning prend la décision inhabituelle d’écrire du point de vue d’un membre du personnel libéral imaginaire – “l. B. Grit” – qui offre au premier ministre des conseils politiques et lance un discours.

Preston Manning arrive pour les séances du matin à la Manning Networking Conference à Ottawa le vendredi 9 février 2018. (Justin Tang/Presse Canadienne)

Dans un court préambule avant de se glisser dans son alter ego libéral, Manning écrit que son « intention est de donner au lecteur matière à réflexion sur les stratégies qui pourraient bien être employées par le Parti libéral du Canada à l’approche des prochaines élections fédérales, et sur la façon de réagir à de telles stratégies.”

Il note que bien que le discours se concentre sur Poilievre, la même tactique pourrait être utilisée contre le prochain chef du parti, peu importe qui gagne le 10 septembre.

Le discours imaginaire commence sur un ton quelque peu condescendant, Trudeau félicitant Poilievre d’avoir remporté le leadership et lui souhaitant “un succès modeste – le même degré de succès que celui obtenu par ses deux prédécesseurs”.

Manning envisage alors que Trudeau propose de partager avec la Chambre et le public “des faits et des opinions pertinents concernant ce nouveau chef fournis par des membres de son propre parti”.

Le discours imaginaire commence par Trudeau citant le député Ed Fast, qui appuie la candidature à la direction de Jean Charest et a eu une brouille publique avec les partisans de Poilievre.

« Je suis très inquiet des graves dommages que ses idées très discutables causent à la crédibilité économique de notre Parti », a écrit Fast à propos de Poilievre dans un courriel du 20 mai destiné à susciter des appuis à la campagne de Charest.

Fast a également écrit que l’engagement de Poilievre pour la liberté “ne s’étend qu’aux personnes qui sont d’accord avec lui à 100% du temps”.

“Incompétence monétaire”

Le discours se concentre sur les critiques de l’adoption controversée de Poilievre de la crypto-monnaie. Il cite un courriel de la campagne de Patrick Brown envoyé en juillet devant le Brampton, Ont. le maire a été disqualifié de la course à la chefferie des conservateurs.

“Le Crypto Crash a révélé l’incompétence financière et monétaire complète et totale de Pierre Poilievre”, indique l’e-mail de Brown, soulignant un crash de plusieurs milliards de dollars sur le marché de la crypto-monnaie en l’espace de quelques jours seulement.

Après avoir cité plusieurs critiques sur le thème de la cryptographie de Poilievre, le membre du personnel libéral imaginaire de Manning suggère que Trudeau dise à la Chambre que son gouvernement « prendra ces avertissements en délibéré, surtout lorsque [Poilievre] et les députés d’en face participent au prochain débat sur le budget. »

La note de service de Manning aux conservateurs souligne également les attaques contre Poilievre au sujet de son affirmation publique selon laquelle les politiques de vaccination obligatoire n’ont fait «absolument rien» pour aider le Canada à lutter contre le COVID-19.

Manning a mis en garde les conservateurs dans le passé contre les dangers de se battre en public. Dans son courriel aux campagnes, il laisse entendre que les adversaires des conservateurs – y compris Trudeau – ont aimé voir les candidats à la direction se déchirer pendant cette course.

“Je suis sûr que vous trouverez ce projet de discours des plus agréables à lire et éventuellement à prononcer”, a déclaré “l. B. Grit” à Trudeau dans la note de service de Manning.

Le membre du personnel libéral fictif de Manning propose des réflexions sur les «contre-mesures» qui pourraient réduire les luttes intestines dans les cercles conservateurs – comme le comité d’organisation des élections à la direction du parti imposant un moratoire sur les campagnes négatives pour le reste de la course et menaçant d’imposer des amendes.

Il suggère également la possibilité que les candidats à la direction réduisent eux-mêmes la rhétorique et promettent de travailler ensemble pour vaincre les libéraux et le NPD – avant de conclure que les conservateurs ne sont pas “intéressés ou capables d’adopter de telles contre-mesures”.

L’accord entre les libéraux et le NPD ne durera probablement pas : Manning

CBC News a contacté Manning et la campagne Poilievre pour obtenir de plus amples commentaires sur ses conseils aux conservateurs. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de la publication.

Manning soutient également dans sa note de service que l’accord de confiance et d’approvisionnement entre le NPD et les libéraux – qui est censé donner à Trudeau et aux libéraux un répit de plusieurs années contre la menace d’un vote de confiance renversant leur gouvernement – ne durera pas jusqu’en 2025.

Utilisant à nouveau la voix d’un employé libéral imaginaire, Manning affirme que les néo-démocrates eux-mêmes sont mécontents du chef Jagmeet Singh pour son incapacité à exiger des postes au cabinet en échange de son caucus soutenant le gouvernement.

Aucun député néo-démocrate n’a jamais exprimé publiquement une telle préoccupation.

Dans sa note de service, Manning suggère également que les députés néo-démocrates verront leurs chances de réélection diminuer plus l’accord de confiance et d’approvisionnement est en place, car les électeurs décideront qu’ils pourraient obtenir les mêmes résultats en votant libéral.

Le chef libéral Justin Trudeau, à gauche, et le chef du NPD Jagmeet Singh se préparent pour le début du débat des chefs de langue anglaise des élections fédérales à Gatineau, au Québec, le jeudi 9 septembre 2021. (La Presse Canadienne/Justin Tang)

Il prévient que de telles inquiétudes pourraient entraîner la rupture de l’accord.

Singh a insisté sur le fait que l’accord produira des résultats significatifs sur les priorités du NPD promises depuis longtemps comme l’assurance-médicaments et les soins dentaires pour les Canadiens à revenu faible et moyen.

“Nous utilisons notre pouvoir pour aider les gens”, a déclaré Singh après l’annonce de l’accord avec les libéraux en mars. “Nous obtenons de l’aide pour les personnes qui ont besoin de réparer leurs dents. Nous obtenons de l’aide pour les personnes qui ont besoin d’acheter leurs médicaments et qui n’en ont pas les moyens.”

La note de service de Manning suggère que les libéraux voient l’accord comme un moyen de diminuer le NPD. Alors que la section de la note traitant des conservateurs s’intitule « Diviser pour mieux régner », la section consacrée au NPD s’intitule « Unis pour mieux régner ».