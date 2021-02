Les libéraux montrent leurs vraies couleurs en dansant sur la tombe de Rush Limbaugh quelques minutes après avoir appris sa mort

Beaucoup ont pleuré la mort de l’icône conservatrice et pionnier de la radio parlée Rush Limbaugh, mais ses détracteurs ont également rapidement exploité sa disparition pour des arguments politiques bon marché qui ne profitent à personne.

Il a fallu quelques minutes aux libéraux pour politiser la mort de Limbaugh, qui a été annoncée mercredi dans son émission de radio par son épouse Kathryn. Limbaugh avait 70 ans.

Alors que Limbaugh était une fenêtre sur le monde de la politique et une personnalité de la radio qui suscite la réflexion pour beaucoup, pour d’autres, il semble qu’il était le diable lui-même. On pourrait penser qu’il était un terroriste ou un meurtrier à part entière sur la base de certaines des réactions à sa mort.

«Rush Limbaugh était l’une des personnes les plus nocives et les plus toxiques des États-Unis d’Amérique modernes», L’auteur et «analyste politique» Jared Yates Sexton a tweeté.

Quel était le crime de Limbaugh, vous vous demandez peut-être?

«Sa quête de richesse et de pouvoir a blessé un nombre incalculable de personnes et causé des dommages incalculables à la politique en tant que bien public, à la société dans son ensemble et à la planète elle-même». Sacristaina écrit.

D’autres étaient beaucoup plus brutaux avec leur haine.

«Bye b ** ch» Jezebel rédacteur en chef J. Escobar Shepherdtweeté.

J’espère que l’enfer est qu’il doit écouter chaque épisode de son émission. – Cristela Alonzo (@ cristela9) 17 février 2021

Adieu le roi des cochons à gueule! Il a inspiré le pire des gens. – marc maron (@marcmaron) 17 février 2021

Rush Limbaugh a consacré chaque moment de son éveil à rendre la vie plus difficile aux personnes vulnérables, tout cela au nom de s’enrichir. Honnêtement, je serais choqué si même l’enfer le laissait entrer. – Carlos Maza (@gaywonk) 17 février 2021

Limbaugh, pour mémoire, n’était pas un journaliste mais un artiste et un animateur d’opinion qui analysait la politique à travers sa propre marque conservatrice.

L’une des tendances les plus tristes sur les médias sociaux pour gagner en popularité après la mort de Limbaugh était le hashtag #restinpiss, que beaucoup utilisaient joyeusement pour célébrer la mort de la star de la radio.

Si Rest in Piss est à la mode 5 minutes après votre mort, alors vous étiez un HORRIBLE sac d’ordures, Rush Limbaugh.#RestInPiss pic.twitter.com/FDK7DsWS4d – 🤍💞Trisha💞🤍 (@Trishamott) 17 février 2021

je vois #restinpiss est tendance, demandez-vous pourquoi, puis voyez qui est mort, et pensez « oh oui … » – John DiMaggio (@TheJohnDiMaggio) 17 février 2021

Certains ont été un peu plus calculateurs dans leurs réactions à la mort de Limbaugh, abandonnant le langage grossier et les points extrêmes et diminuant à la place la vie de l’homme en le définissant avec des points politiques avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

«La voix de l’Amérique conservatrice, il a dominé la radio pendant plus de trois décennies avec ses attaques contre les libéraux, les démocrates, les féministes, les écologistes et autres». Le New York Times élégammenttweetéà propos de la mort de Limbaugh.

«L’idée que vous dites des choses artificiellement gentilles sur les gens après leur mort est bizarre. Je n’en ai jamais compris la logique. Rush Limbaugh était une personne terrible de son vivant. Il gagnait sa vie en attaquant les impuissants. Sa mort ne change ni ne rachète en aucune façon cela ». Cenk Uygur des jeunes Turcsajoutée.

Un expert libéral obtiendrait-il un tel traitement? Le Times attribuerait-il le travail de leur vie à des attaques contre des conservateurs, des pro-vie, des militants des droits des armes à feu, etc.? Ou y aurait-il plutôt un ton différent?

Limbaugh a également reçu un élan d’amour, beaucoup pleurant réellement l’homme et célébrant ses réalisations.

Repose en paix avec la voix infatigable pour la liberté et le mouvement conservateur Rush Limbaugh. Je prie pour toute la famille Limbaugh. – Ted Cruz (@tedcruz) 17 février 2021

Que Dieu bénisse Rush et sa famille de millions. Il n’y en aura jamais d’autre. Personne n’a plus changé le monde que lui. Je l’aimais plus que je ne peux le dire. – Nick Searcy, STAR INTERNATIONALE DU FILM ET DE LA TÉLÉVISION (@yesnicksearcy) 17 février 2021

Dans sa première interview télévisée depuis son départ, l’ancien président Donald Trump a parlé de Limbaugh sur Fox News.

«Il était très courageux – je veux dire qu’il aurait en théorie pu être fait il y a quatre mois, vraiment. Il s’est juste battu jusqu’à la toute fin. C’était un combattant » Trump a déclaré, révélant qu’il avait parlé à l’homme à qui il avait décerné la médaille présidentielle de la liberté quelques jours auparavant.

RUPTURE: l’ancien président Trump réagit à la mort de Rush Limbaugh en direct pic.twitter.com/iBmchjBGfI – Benny (@bennyjohnson) 17 février 2021

Il y a un contraste frappant entre la façon dont les têtes qui parlent à gauche et les médias grand public «pleurent» un conservateur par rapport à la façon dont une grande partie de la droite pleure quelqu’un à gauche. L’icône libérale et la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, par exemple, n’était-elle pas une personne avec laquelle beaucoup de conservateurs pourraient se trouver d’accord, mais est-ce que beaucoup d’entre eux dansent sur sa tombe et célèbrent une victoire politique perçue à son décès?

Mes disciples et moi avons fait des prières pour RBG quand elle est tombée malade Vous êtes dans une secte https://t.co/6DUTuFlwFC – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 17 février 2021

Nous avons tous loué RBG et fait preuve de respect. – Kristy Swanson (@KristySwansonXO) 17 février 2021

Le point n’est pas gauche vs droite. Cela ne devrait jamais être le but d’une conversation après la mort d’un être humain. Célébrer quelqu’un qui tombe malade et succombe au cancer ne dit rien sur les grandes batailles politiques, mais tout sur votre personnage. Le fait que tant de personnes semblent appartenir à un camp, cependant, montre qu’il y a un côté politique qui excuse un tel comportement et normalise la haine, à condition que ce soit la bonne personne.

Sortez la politique de l’équation et Limbaugh a été un pionnier de la radio de discussion politique et a ouvert la voie à de nombreuses autres personnes pour faire entendre leur voix. Il est l’auteur de livres qui enseignent aux enfants l’histoire des États-Unis, et quelles que soient les citations choquantes que ses critiques sortiront de leur contexte, il était toujours prêt à travailler avec et à respecter les personnes qui n’étaient pas d’accord avec lui. Au fil des ans, il apparaîtra plusieurs fois sur le libéral «Family Guy» et devint ami avec Elton John.

Les divisions politiques empoisonnent rapidement les États-Unis, et la célébration de la mort de Limbaugh ne fait que prouver davantage ce point. Nous ne sommes pas jugés aujourd’hui pour nos actions, mais pour nos opinions. Ayez les mauvais, et vous risquez de perdre un emploi ou une plate-forme. Épousez tout ce qui rompt avec les points de discussion extrêmes du moment, et vous êtes un haineux qui n’est plus un être humain. C’est ainsi qu’un côté de la fracture politique peut célébrer l’annulation de personnes et, pire encore, considérer la mort de quelqu’un comme une victoire.

Ce n’est pas une victoire. Et si vous en avez l’impression, vous êtes au cœur de la fracture culturelle qui déchire si rapidement cette nation.

RIP Rush.

