Les libéraux mènent la guerre contre les sachets de nicotine : une bataille pour laquelle ils ne sont pas prêts – OutKick

Je peux gérer beaucoup de bêtises de la gauche – Dieu sait que je le fais. À ce stade, la majeure partie rebondit sur moi comme des balles en caoutchouc. Je suis engourdi, parce que c’est tellement, donc stupide et je le suis tellement, donc fatigué. Vous ne pouvez pas supporter autant de folie.

Mais ça? Cela, je ne le tolérerai pas. Parfois dans la vie, il faut prendre position. Vous devez choisir votre bataille, votre moment et le saisir. Plein gaz. Riley Gaines a choisi de se battre pour le sport féminin, ce qui est louable. C’est un combat important à mener, et elle continue de l’écraser.

Mais c’est sa bataille OutKick. Le mien? J’enfile mes bottes de travail, je m’enfonce les pieds dans le sable, j’ajoute un Rogue Wintergreen 6 Mg et je trace une ligne. Une question difficile – pas celle qu’Obama a imaginée il y a des années.

Si les libéraux – dirigés par ce foutu Chuck Schumer – veulent s’en prendre à mes sachets de nicotine – notre sachets de nicotine – ils feraient mieux d’être prêts pour une guerre totale. C’est un combat dont ils ne veulent pas, et je promets qu’ils ne gagneront pas.

Hé, Chuck, fais chier. Laissez-moi profiter de mon buzz en toute tranquillité.

Alerte Rouge 🚨 : Vos ZYNS sont attaqués Le sénateur Chuck Schumer (D) a appelé à une répression fédérale contre les sachets de nicotine Zyn Y a-t-il encore quelque chose de sacré ? pic.twitter.com/ZI4I22gdg2 – Suivi des actions Nancy Pelosi ♟ (@PelosiTracker_) 24 janvier 2024

Chuck Schumer essaie de nous enlever notre Zyn et je ne le supporterai pas

Pour ceux qui l’ont raté, Chuck Schumer inexplicablement fait la guerre sur les sachets de nicotine plus tôt cette semaine – en particulier Zyn. Personne et je veux dire personne lui a demandé de le faire, mais il a quand même poussé l’ours.

“C’est une pochette pleine de problèmes – des niveaux élevés de nicotine”, a déclaré Schumer lors d’une conférence de presse, étonnamment sans masque (il est boosté, cependant, donc je suis sûr qu’il va bien !).

« Alors aujourd’hui, je lance un avertissement aux parents car ces sachets de nicotine semblent verrouiller leurs sites sur les jeunes enfants, les adolescents et même les plus bas. Et puis utilisez les réseaux sociaux pour les accrocher.

Nous avons une frontière si ouverte qu’elle vous fera tourner la tête, des myrtilles qui coûtent 10 $ chez Publix, une économie qui pue – ce n’est pas parce qu’elle est «meilleure» qu’elle l’était il y a un an, Joe – et les démocrates choisissent de s’en prendre à ma pochette de nicotine. Je ne pense pas. Pas aujourd’hui.

Et oui, j’ai 30 ans. Chuck s’intéresse davantage aux adolescents. D’ACCORD. Bien sûr. Ce n’est que le début, les amis. Réveillez-vous.

Nous ne pouvons pas les laisser s’en tirer sans problème. J’ai déjà vu ce film. Ils disent qu’ils ne se soucient que d’une chose et avant que vous ne vous en rendiez compte, je perds mon Rogue du matin et mon café.

Mon frère m’envoie souvent des SMS pour me dire que ce petit combo – sachet de nicotine et café vers 8 heures du matin – le fait se sentir invincible. Rien de tel. Vous vous souvenez de cette scène dans L’Empire contre-attaque quand le stupide copain pilote de Luke lui dit qu’il on a l’impression qu’il pourrait affronter tout l’Empire?

C’est moi quand je commence ma journée du bon pied : 6 milligrammes de nicotine de gaulthérie et de Maxwell House noire. Chuck Schumer ne va pas enlever ça.

Maintenant, pour être honnête, je pense que ce type a finalement été abattu, donc ce n’est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire.

J’ai baigné à Copenhague pendant des années. Années. Je n’ai que 30 ans et je l’ai fait pendant des ANNÉES. Mais j’ai arrêté complètement à cette époque l’année dernière car j’ai découvert Rogues. Je les préfère aux Zyns, mais c’est pareil en fin de compte – même si les Velos sont nuls. Je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus.

Et tu sais quoi? Mes gencives se sentent mieux aujourd’hui. Mes dents ont aussi l’air un peu plus propres. La femme est certainement beaucoup plus heureuse.

Je ne connais pas la science derrière tout cela – je suppose qu’ils ne sont pas bons pour vous – mais tu sais quoi, Chuck ? Je m’en fiche. Je me sens bien. Et devine quoi? Je peux même boire ma bière TOUT en suçant un Rogue en même temps.

Gagnant-gagnant ! Vous savez à quel point c’était dur de boire et de tremper les vraies choses ? Maintenant, je peux boire plus ! C’est la chose la plus américaine possible.

Et d’ailleurs, pour l’inévitable où sont les faits ! foule …

“La nicotine, détachée de la fumée de cigarette, est à peu près aussi risquée que la caféine”, a déclaré cette semaine à Fox News Digital Guy Bentley, directeur de la liberté des consommateurs pour la Reason Foundation.

Au fait, quel NOM !

Chirurgien général, le Dr Jeffrey A. Singer – un nom pas aussi cool mais qui a quand même du punch – également a parlé à FND la semaine dernière.

“(La nicotine) est une drogue relativement inoffensive” qui est “similaire à la caféine, qui peut aussi rendre addictes”, a-t-il déclaré. “La nicotine est le composant addictif de la fumée de tabac, mais les goudrons et autres composants de la fumée de tabac sont à l’origine du cancer, des maladies cardiovasculaires et des maladies pulmonaires.”

Prends ça, Chuck !

Je ne défendrai personne – et encore moins un démocrate – qui veut interdire mon sachet de nicotine. Et je suis certain que je ne suis pas seul.

Nous sommes un parti assez divisé en ce moment – ​​je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a ceux qui aiment Trump, ceux qui sont encore sous le choc de la perte de Ron DeSantis, ceux qui sont confus par Nikki Haley. Bon sang, je suis sûr que Vivek est toujours là quelque part, en train de dire quelque chose de stupide.

Tout ce que j’entends c’est : « Nous devons nous unir et reconquérir la présidence ! » Eh bien, ça y est. C’est le moment qui ramène tous les républicains à la même table nicotinée.

Vous nous avez déjà rendus pauvres (euh), rendu l’achat d’une maison impossible, nous avez enfermés pendant des années (pas ici en Floride, cependant) et le deuxième amendement est toujours sur la glace.

Mais je serai damné si vous nous enlevez nos sachets de nicotine.

Avancez doucement, Chuck. C’est une bataille dont vous ne voulez pas.