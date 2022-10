Les libéraux lèvent temporairement la limite des heures de travail hors campus pour les étudiants internationaux

Le gouvernement libéral lève la limite du nombre d’heures que les étudiants internationaux sont autorisés à travailler hors campus chaque semaine, dans le but de remédier à la pénurie de main-d’œuvre au Canada.

L’étude pilote se déroulera du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2023, a annoncé vendredi le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

Les étudiants internationaux au Canada qui sont autorisés à travailler hors campus en vertu de leur permis d’études étaient auparavant limités à 20 heures de travail rémunéré en dehors de leurs études pour chaque semaine de cours. Ces étudiants pourraient travailler à temps plein pendant les pauses prévues.

“Je ne m’attends pas à ce que chaque étudiant international commence soudainement à travailler à temps plein”, a déclaré Fraser. “Cela va leur donner la flexibilité de le faire, et cela va aider les employeurs à puiser dans un nouveau bassin de main-d’œuvre.”

Fraser a estimé qu’environ 500 000 étudiants seraient éligibles au programme.

Offres d’emploi en hausse, chômage en baisse

Les postes vacants ont atteint un niveau record au premier trimestre de 2022, selon Statistique Canada, et les secteurs de la santé, de l’assistance sociale, de la construction et de la fabrication ont été particulièrement touchés.

L’augmentation des postes vacants combinée à une diminution de l’offre de chômeurs pose des problèmes d’embauche pour de nombreuses entreprises.

Une partie de la cause de la pénurie de main-d’œuvre, ont déclaré des économistes à CBC, est que les Canadiens âgés de 55 ans et plus quittent le marché du travail à un rythme plus rapide que les jeunes ne les remplacent.

Dans la lettre de mandat envoyée par le premier ministre Justin Trudeau au ministre Fraser à la fin de l’année dernière, Trudeau a appelé Fraser à “s’appuyer sur les programmes pilotes existants pour explorer davantage les moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papiers qui contribuent aux communautés canadiennes”.

L’annonce de Fraser comprenait également l’introduction d’un processus d’approbation automatique pour les étudiants qui demandent des prolongations de permis d’études. Seules les demandes qui doivent être approuvées seront automatisées, tandis que celles qui doivent être refusées seront examinées par un agent humain.

