Les libéraux jubilent alors que le YouTuber conservateur Steven Crowder est hospitalisé pour un «poumon effondré» – RT USA News

Les libéraux, y compris un démocrate autoproclamé défenseur de la santé, ont répondu à l’annonce de l’état de santé potentiellement mortel du YouTuber de droite Steven Crowder en lui souhaitant une mauvaise santé et un « récupération douloureuse ».

L’animateur de « Louder with Crowder » a reçu le contraire d’une vague de soutien de la part de Twitter à l’esprit libéral après avoir annoncé mardi qu’il avait failli mourir après l’effondrement de son poumon au début du mois.

«La nuit dernière a pris une tournure pour le pire. Vous êtes-vous déjà rapproché de si près que vous pouvez ressentir physiquement la mort ? Il est ad ** k, « Crowder a tweeté, ajoutant que son état est « réparable » et qu’il espère aller mieux bientôt.

La nuit dernière s’est détériorée. Vous êtes-vous déjà rapproché de si près que vous pouvez ressentir physiquement la mort ? C’est un con. La bonne nouvelle, c’est que c’est réparable et que ces choses arrivent. Je serai de retour avant que vous le sachiez. Merci pour le soutien. pic.twitter.com/PvOOSi2ROK – Steven Crowder (@scrowder) 27 juillet 2021

Crowder, qui a récemment subi une intervention chirurgicale pour ce qu’il a appelé « un défaut génétique stupide » provoquant l’effondrement de sa poitrine sur son cœur, a déclaré la semaine dernière qu’il avait « un léger collapsus pulmonaire » et a noté que ce revers rendrait son chemin vers le rétablissement plus long que prévu.

Répondant à l’appel rapproché du comédien avec la mort, beaucoup de ses détracteurs n’ont pas pu contenir leur joie, certains suggérant qu’il s’agissait d’un châtiment pour lui de recréer la mort de George Floyd sous le genou de l’ex-policier Derek Chauvin pour sa chaîne. Le clip a vu Crowder « star » dans le rôle de Floyd et a déclenché une réaction massive en ligne.

Je vois des conservateurs se déclencher à propos des gens célébrant que Steven crowder est gravement malade…….j’adore ça lol pic.twitter.com/KhUElJPbDW – CyclopsIsBetterThanWolverine (@Krakoan4Life) 28 juillet 2021

L’ancienne candidate à la primaire démocrate du Massachusetts et développeur de jeux Brianna Wu tweeté que bien qu’elle soit généralement pour mettre de côté les divergences politiques et « pour avoir fait preuve de compassion, » elle « Je ne peux pas m’empêcher de me souvenir » La scène Floyd de Crowder.

Parmi ceux qui ont sauté dans le train Crowder-bashing se trouvait Kendall Brown, un stratège numérique basé en Oklahoma et autoproclamé « défenseur des soins de santé » qui « se bat pour vaincre les supermajorités républicaines ». Brown a amassé plus de 22 000 abonnés sur Twitter et a écrit un article d’opinion pour CNN l’année dernière, dans lequel elle a attaqué la gestion par l’ex-président Donald Trump de la pandémie de Covid-19 et son impact sur les Américains souffrant de maladies chroniques.

« Au cas où le président et ses alliés l’auraient oublié, permettez-moi de vous le rappeler : les Américains âgés et malades chroniques sont toujours, eh bien, des Américains. Nos vies comptent autant que celles de nos voisins en bonne santé », Brown a écrit dans l’éditorial.

Cette fois, cependant, Brown a adopté un ton moins compatissant, tweetant que pendant qu’elle « normalement » ne rirait pas des malades, Crowder était une exception à cause de ses singeries sur YouTube. « Je ne lui souhaite que le plus douloureux des rétablissements », Brown a ajouté dans un tweet supprimé depuis.

Le producteur de films Tariq Nasheed, qui n’est pas moins controversé lui-même en ce qui concerne les questions raciales, a appelé Crowder « un suprémaciste blanc, qui a décidé de gagner sa vie en crachant du racisme anti-noir », complétant son tweet au vitriol avec un symbole d’un esprit vaudou, connu comme un dieu de la guerre.

Le suprémaciste blanc présumé Steven Crowder, qui a décidé de gagner sa vie en crachant du racisme anti-noir après l’échec de sa carrière de comique debout, et qui se moque constamment de la mort de Blk, a déclaré qu’il avait failli mourir récemment après l’effondrement de son poumon. Aww c’est horrible. Prières 🙏🏾 pic.twitter.com/N1ea9w0QIt – Tariq Nasheed (@tariqnasheed) 28 juillet 2021

