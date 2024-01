Les libéraux israéliens étaient prêts à abandonner. Puis le Hamas a attaqué.

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

TEL AVIV — L’été dernier, les Shapiros ont donné une date limite à Israël. Si le gouvernement de droite poursuivait ses efforts pour prendre le pouvoir aux tribunaux – une campagne qui, selon le couple, mettait en péril la démocratie, les droits des femmes et les progrès LGBTQ+ – ils partiraient. “Nous avons dit : “Donnons-lui six mois””, se souvient Hanna Shapiro, une graphiste de 35 ans. Elle a protesté contre le gouvernement presque chaque semaine, poussant les poussettes de deux garçons qu’elle ne voulait pas servir dans l’armée d’un pays qu’elle voyait s’éloigner de ses idéaux d’équité et de justice.

Puis est arrivé le 7 octobre, lorsque les combattants dirigés par le Hamas ont quitté Gaza pour saccager les communautés israéliennes. Les autorités affirment qu’ils ont tué environ 1 200 Israéliens, pour la plupart des civils, et en ont kidnappé environ 240 autres.

Aujourd’hui, alors que les Forces de défense israéliennes dévastent Gaza, que les roquettes survolent la bande de Gaza et que la guerre menace au Liban, les Shapiro disent qu’ils ne peuvent plus imaginer vivre ailleurs.

« Je me sens plus israélien que jamais », a déclaré Shapiro, qui a immigré ici depuis Paris il y a dix ans. « L’année dernière, j’ai pensé que je n’avais pas besoin d’être israélien ; Je peux simplement être une femme juive quelque part dans le monde et vivre ma vie.

“Maintenant, je ne peux pas prétendre que je ne fais pas partie de ces gens.”

Pour des milliers d’Israéliens libéraux, le 7 octobre a suscité l’envie de ne pas fuir, mais de redoubler d’efforts contre une nation dont ils craignaient qu’elle ne se dirige vers l’autocratie et la théocratie. De nombreux Israéliens à l’étranger se sont dépêchés de rentrer chez eux. Les réservistes militaires qui boycottaient leur entraînement ont regagné leurs unités en courant. Les militants pour la démocratie ont réorganisé le mouvement en un vaste réseau de bénévoles civils.

Certains des Israéliens progressistes, laïcs et cosmopolites qui s’inquiétaient d’une arène politique allant de la droite à l’extrême droite se décrivent maintenant pour la première fois comme sionistes, mettant l’accent sur le rôle fondateur du pays en tant que refuge mondial pour les Juifs plutôt que sur sa position actuelle de sioniste. un pôle créatif de haute technologie.

« Les Juifs d’Israël meurent pour que les Juifs du reste du monde aient un jour un plan B », a déclaré Shapiro. “Nous devons être ici.”

Une ancienne otage israélienne craint pour les femmes qu’elle a laissées à Gaza

Après une année au cours de laquelle les dirigeants ont mis en garde contre une guerre civile, les Israéliens de tous bords politiques se sont rapidement unis autour d’un ennemi extérieur. Les deux tiers des Israéliens soutiennent l’objectif militaire d’éliminer le Hamas, selon les sondages. Ce soutien a à peine faibli face à la condamnation internationale croissante – en grande partie de gauche – de la mort de plus de 25 000 personnes à Gaza dans la guerre menée par Israël contre le Hamas, pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le soutien à la guerre ne fait pas l’unanimité. Quelque 2 000 citoyens palestiniens et juifs d’Israël ont défilé à Tel Aviv la semaine dernière pour exiger la fin des combats. Un signe typique : « Seule la paix apportera la sécurité. » Parmi les intervenants figuraient trois survivants du 7 octobre.

Paradoxalement, en période de guerre et de danger, de nombreux libéraux déclarent désormais se sentir mieux à l’égard d’Israël, du moins pour le moment. Le pourcentage d’Israéliens de gauche qui se sentent optimistes quant à l’avenir a presque doublé dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, passant de 21 à 41 pour cent, selon le Institut israélien de la démocratie.

Ce tournant a été motivé par des facteurs familiers, disent les sociologues, notamment l’effet initial de rassemblement autour du drapeau que connaissent tous les pays pendant la guerre. Mais le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste a puisé dans de profondes mémoires culturelles, même parmi les Israéliens laïcs, de pogroms et d’exil remontant à des millénaires.

Beaucoup ont déclaré que leur sentiment d’accueil en dehors d’Israël a été remis en question par une montée désorientante de l’antisémitisme dans des endroits où ils ont grandi, étudié, travaillé, fondé une communauté et parfois défilé pour des causes libérales. Les vidéos d’Israéliens assassinés et mutilés ont accentué le sentiment de vulnérabilité – et d’identité – même parmi les Israéliens laïcs, d’une manière que les manuels scolaires et les histoires de grands-parents n’ont jamais fait.

« Ils sont devenus juifs du jour au lendemain », a déclaré Eva Illouz, professeur de sociologie à l’Université hébraïque de Jérusalem. « Tout à coup, ils comprennent. Ils se sentent l’objet de la haine du monde.

Asaf Ben-Haim, un doctorant en archéologie de 37 ans à Jérusalem, a grandi dans le centre d’Israël en entendant sa grand-mère hongroise parler de fuir les nazis et son grand-père irakien être chassé du quartier juif de Bagdad.

Ils restaient rarement 10 minutes, dit-il, sans faire référence au « miracle d’Israël ». Mais le concept d’Israël comme sanctuaire n’a pas été pleinement pris en compte, car il appréciait sa vie progressiste et cosmopolite : se révéler gay au sein de la classe moyenne ouverte d’esprit du pays ; vivant à San Francisco pendant trois ans tandis que son mari étudiait à Stanford.

Le couple est revenu en 2021 – à temps pour se joindre aux manifestations de l’année dernière contre la refonte judiciaire. Ils ont fixé des « lignes rouges » qui pourraient les renvoyer à l’étranger : modifier le processus de sélection des juges de la Cour suprême ; faire reculer les droits des homosexuels.

Il serait peut-être malheureux de vivre loin d’Israël, pensait Ben-Haim, mais au moins il serait libre. Il a été l’un des premiers réservistes de l’armée à déclarer un boycott de la formation jusqu’à ce que le gouvernement fasse marche arrière.

Mais le 7 octobre a donné vie aux avertissements de ses grands-parents. Il était de retour en uniforme quelques semaines plus tard.

Le choc provoqué par l’attaque du Hamas, a-t-il expliqué, a été suivi de répliques tout aussi alarmantes : des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie applaudissant le massacre des Juifs ; le refus de certains de ses propres alliés libéraux de condamner les attentats.

Il se souvient des déclarations de collègues universitaires qui ont passé sous silence les preuves de viol et de torture. Lorsqu’il a vu les articles de Black Lives Matter du 11 octobre mettant en vedette un deltaplane, l’un des appareils utilisés par le Hamas pour attaquer les quartiers israéliens, intitulé « Je suis aux côtés de la Palestine », il a pensé à la chemise BLM dans son placard et aux marches en faveur de la race. justice qu’il avait rejoint en Californie.

« Il devrait être facile de dire à la fois que l’occupation [of Palestinian territories] est mauvais et le Hamas a fait des choses horribles », a-t-il déclaré. “Ils ne se contredisent pas.”

Shai Rapoport, 33 ans, a déménagé à Londres il y a près de quatre ans pour étudier l’art. Il se sentait chez lui dans le mélange culturel de Londres et rejoignait d’autres expatriés qui protestaient contre le gouvernement israélien. Après le 7 octobre, dit-il, il a ressenti un frisson de la part de ses amis libéraux et musulmans. Puis une hostilité pure et simple.

Maintenant, il retourne en Israël, avec les guerres et tout. “J’avais le sentiment que des gens qui étaient autrefois mes amis sont devenus mes agresseurs”, a-t-il déclaré depuis Londres. “Ici, je me sens terriblement seul.”

Les critiques à l’égard d’Israël se multiplient avec de nouvelles images quotidiennes d’enfants ensanglantés et de décombres à Gaza, où environ les deux tiers des bâtiments auraient été détruits ou endommagés. Les femmes et les enfants représentent 70 pour cent des morts, selon les responsables de la santé à Gaza, dans une campagne qui, selon les analystes militaires, a été un des plus destructeur dans l’histoire moderne.

Chacun des Israéliens libéraux interrogés pour cet article a déclaré déplorer le meurtre de tant de civils palestiniens. Chacun a déclaré qu’il soutenait toujours l’objectif d’un État palestinien indépendant s’il pouvait exister sans menacer la vie des Israéliens – un point de vue qui les trois quarts des Israéliens de gauche continuer à partager. Mais tous ont déclaré qu’ils ne voyaient pas d’alternative à une guerre totale contre les militants qui se sont intégrés dans la population civile et s’engagent à attaquer à nouveau.

« Je pense que le massacre du 7 octobre a créé une mentalité très simple : c’est soit eux, soit nous », a déclaré Illouz.

Mais pour ceux qui ont passé des heures à protester contre le gouvernement, un nouvel engagement envers Israël n’équivaut pas à un soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahu ou à sa coalition. En cela, c’est le grand public qui a fait volte-face : plus des deux tiers de tous les Israéliens déclarent désormais qu’ils souhaitent que Netanyahu soit démis de ses fonctions.

La politique revient petit à petit. Aux fréquents rassemblements réclamant la libération des otages ont été rejoints ces dernières semaines des manifestations contre Netanyahu.

Shapiro a consacré son temps libre au cours des trois derniers mois à des manifestations contre les otages et à faire du bénévolat auprès des groupes de la société civile issus du mouvement démocratique. Elle collecte des fonds et rend visite aux membres des familles des otages, des soldats et des Israéliens déplacés des frontières avec Gaza et le Liban, où le risque de guerre avec les militants du Hezbollah s’accentue.

Elle se souvient de l’angoisse qu’elle et son mari ont ressentie l’année dernière, craignant que l’Israël qu’ils aimaient ne se transforme en quelque chose qu’ils ne pourraient pas supporter, qu’ils « seraient des nomades, comme le peuple juif l’a toujours été ».

Aujourd’hui, malgré le chaos, les contradictions et le danger – « Ma plus grande peur, c’est vraiment le Hezbollah » – toute idée de quitter Israël a disparu.