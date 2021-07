« Les libéraux geignards ruinent une autre marque »: les conservateurs bouillonnent alors que l’équipe de baseball des Indians de Cleveland se rebaptise Guardians

L’équipe a annoncé le changement vendredi, en publiant une vidéo fluide dans laquelle l’acteur Tom Hanks déclare « Nous sommes tous des Gardiens. » Le nom lui-même fait référence à une paire de statues Art déco situées sur le pont Lorain-Carnegie entre le centre-ville de Cleveland et le quartier de l’Ohio City, connu sous le nom de Guardians of Traffic.

Ensemble, nous sommes tous… pic.twitter.com/R5FnT4kv1I – Indiens de Cleveland (@Indiens) 23 juillet 2021

L’équipe s’appelait Indians depuis 1915, soi-disant en l’honneur du voltigeur amérindien Louis Sockalexis, qui a joué à Cleveland à la fin des années 1900. Cependant, ces dernières années, des militants ont appelé à un changement de nom, arguant que le nom d’Indiens était offensant pour les Amérindiens.

L’équipe a abandonné sa mascotte – le chef Wahoo à la peau rouge – en 2018, mais les militants ont déclaré que le changement était « pas assez. » Deux ans plus tard, le propriétaire de l’équipe, Paul Dolan, a déclaré que le nom de l’équipe serait également changé en quelque chose qui « Mieux unifier la communauté.

Avant même que le nouveau nom ne soit annoncé, les fans de sport conservateurs ont remis en question cette décision. L’ancien président Donald Trump a déclaré à l’époque que le changement de marque représentait « annuler la culture au travail », et était « pas de bonnes nouvelles, même pour les ‘Indiens’. »

Certains fans se sont plaints du nouveau nom, avec un commentateur accuser l’équipe de spéléologie « aux médias sociaux libs, » et un autre l’appeler « le nom le plus générique qu’ils pourraient trouver. »

Lol, les « Guardians » de Cleavland sont peut-être l’un des noms les plus stupides que j’aie jamais entendus (@Indiens, MDR)! Il n’y a rien d' »offensant » chez les « Indiens ». Si quelqu’un peut spécifiquement expliquer comment et pourquoi « Indiens » est offensant, nous aimerions l’entendre. #Pathétiquehttps://t.co/3Tkt5jZnQH – J. Locke (@JLocke1789) 23 juillet 2021

C’est horrible. Cette franchise ne se soucie pas de ses fans et ne devrait pas faire semblant. félicitations @MLB, vous avez fait tous les boulots éveillés qui ne regardent pas votre sport heureux. Mais tu m’as vraiment perdu. https://t.co/q1aVpP2OVC – Collin Pruett (@pruett_collin) 23 juillet 2021

Les libéraux hypersensibles et pleurnichards ruinent une autre marque et, ce faisant, retirent à nouveau la culture amérindienne du courant dominant. #ClevelandGuardians#réveilléhttps://t.co/KIey3XMj4Y — Tom Basile (@Tom_Basile) 23 juillet 2021

Cependant, le prix de « nom le plus générique qu’ils pourraient trouver » devrait probablement aller à l’équipe de football anciennement connue sous le nom de Washington Redskins. Sous la même pression de militants éveillés, les Redskins se sont rebaptisés l’été dernier Washington Football Team. Le nom sans inspiration est un espace réservé, et une liste restreinte de noms plus excitants a été publiée cette année, y compris les icônes, les renégats et les chats démoniaques – dont aucun n’a apaisé les fans.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!