Les libéraux et les conservateurs se débattent sur l’héritage des dépenses liées à la pandémie

L’un des comptes rendus d’activités gouvernementales les plus impressionnants jamais produits se trouve à la page 254 du budget du printemps — tableau A1.13, sous le titre « Plan d’intervention économique du Canada en réponse à la COVID-19 ».

Selon ce tableau, le gouvernement fédéral a engagé environ 352,2 milliards de dollars pour répondre à la pandémie, la quasi-totalité étant répartie au cours des trois derniers exercices. Une partie importante de ces dépenses – 69,4 milliards de dollars – a été consacrée aux mesures de santé et de sécurité. Mais la plus grande part — 282,8 milliards de dollars — couvre les mesures de soutien fiscal aux particuliers et aux entreprises.

C’est, à tous points de vue, une somme d’argent incroyable. À titre de comparaison, le gouvernement fédéral a dépensé un total de 314,6 milliards de dollars pour l’ensemble de ses nombreux programmes et initiatives en 2018-2019, le dernier exercice sans COVID.

Une grande partie de ces dépenses pandémiques est allée à des programmes qui ont été conçus à la volée et mis en œuvre en quelques semaines – des programmes comme la prestation d’intervention d’urgence et la subvention salariale. Et une grande partie de cet argent a été dépensé très rapidement – ​​209,7 milliards de dollars ont été distribués au cours de l’exercice 2020-2021.

Le gouvernement libéral a fait le choix conscient de privilégier la rapidité à la précision . Compte tenu des circonstances, il a décidé qu’il était plus important d’aider les Canadiens que de s’assurer que chaque dollar aille uniquement à ceux qui en avaient absolument besoin. La vérification de l’éligibilité des bénéficiaires viendrait après.

Il n’est donc pas surprenant qu’au moins une partie de ce soutien se soit retrouvée entre les mains de personnes et de propriétaires d’entreprise qui ne le méritaient techniquement pas.

Mais le rapport de la semaine dernière du vérificateur général est toujours un élément important d’un débat conséquent sur l’héritage des actions extraordinaires du gouvernement lors d’une urgence extraordinaire.

Le bilan mitigé de l’AG

Ce rapport n’était pas une répudiation complète. En fait, le résumé du rapport commence sur une note plutôt positive pour le gouvernement.

« Avec sa réponse à la pandémie de COVID‑19, le gouvernement du Canada s’est fixé comme objectif d’aider les Canadiens le plus rapidement possible. Les programmes d’urgence COVID‑19 que nous avons audités ont atteint cet objectif », Karen Hogan a écrit .

“Ils ont rapidement offert un soulagement financier aux particuliers et aux employeurs, empêché une augmentation de la pauvreté, atténué les inégalités de revenus et aidé l’économie à se remettre des effets de la pandémie.”

C’est essentiellement l’argument du gouvernement – ​​que le soutien a atténué les difficultés et a permis à l’économie de rebondir rapidement après les fermetures forcées de la pandémie. Si les paiements de pension alimentaire ont facilité le maintien à domicile des personnes, ces programmes ont probablement également réduit le nombre de personnes infectées par la COVID-19.

La vérificatrice générale, Karen Hogan, a attribué au gouvernement fédéral le mérite d’avoir empêché une flambée de la pauvreté pendant la pandémie et d’avoir préparé l’économie à se redresser. Elle a également conclu que les soutiens en cas de pandémie d’Ottawa étaient allés à de nombreuses personnes et entreprises non éligibles. (Patrick Doyle/La Presse canadienne)

Mais après avoir examiné 210,7 milliards de dollars des dépenses totales, le vérificateur général a également constaté qu’au moins 4,6 milliards de dollars étaient allés à des personnes et des entreprises qui n’y avaient pas droit. Elle a signalé 27,4 milliards de dollars supplémentaires qui nécessitent un examen plus approfondi. Le gouvernement a jusqu’à présent récupéré environ 2,3 milliards de dollars auprès de bénéficiaires inadmissibles, mais le vérificateur s’est demandé si le plan de l’Agence du revenu du Canada visant à examiner les paiements était suffisamment bon.

Ce sont ces conclusions que les conservateurs ont naturellement saisies cette semaine – le chef conservateur Pierre Poilievre a utilisé le mot « gaspillage » neuf fois en l’espace de quatre questions à la Chambre des communes mardi.

Une grande partie de la question du « gaspillage » dépend de la quantité supplémentaire de ces 32 milliards de dollars que le gouvernement fédéral récupère en fin de compte. Mais le rapport du vérificateur général est plus précieux pour Poilievre en tant qu’élément d’un argument plus large – que le gouvernement a trop dépensé et a ainsi déclenché l’inflation qui augmente actuellement le coût de la vie pour les Canadiens.

Pour les conservateurs, cet argument a trois avantages potentiels. Il blâme à la fois le gouvernement pour ce qui cause actuellement du stress aux Canadiens et sape l’argument du gouvernement selon lequel il a fait du bon travail en réponse à la pandémie. Cela fait également avancer l’idée politique principale de Poilievre – que le gouvernement fait plus de mal que de bien chaque fois qu’il essaie de faire activement quelque chose.

La rhétorique et la réalité de l’inflation

En ce qui concerne l’inflation, la situation est plus compliquée que les attaques de Poilievre ne le laissent supposer, même si elle n’est pas aussi simple que les libéraux le souhaiteraient.

Nouvelle analyse de l’économiste en chef de la Banque Scotia suggère que les facteurs mondiaux expliquent 85 % de l’inflation que connaissent les Canadiens. Mais le soutien fédéral – qui a peut-être été trop généreux – a probablement contribué à une «demande excédentaire» et oblige ainsi la Banque du Canada à augmenter les taux d’intérêt un peu plus qu’elle ne l’aurait fait autrement.

Il y a toujours un contrefactuel à considérer. Dans ce cas, selon une estimation de Statistique Canada, le taux de pauvreté au Canada aurait grimpé à 11,6 % en 2020 sans le soutien du gouvernement. Au lieu de cela, il était de 6,4 %. Des dommages économiques à long terme indicibles se seraient produits si le gouvernement n’avait rien fait.

Le chef conservateur Pierre Poilievre soutient que le gouvernement Trudeau a présidé une suite bâclée de soutiens à la pandémie et a fait grimper l’inflation en conséquence. (Blair Gable/Reuters)

Les conservateurs répondraient sans doute qu’ils n’auraient rien fait — ils auraient simplement dépensé moins. Mais combien moins ? Et comment? Quelles seraient les conséquences économiques et inflationnistes de cette alternative imaginée ? Il y a presque toujours des compromis. Sous un gouvernement conservateur qui mettait davantage l’accent sur la précision, la rapidité de livraison aurait pu en pâtir.

Et quiconque effectue une analyse post-dépenses doit également admettre qu’il a affaire à un recul parfait qui n’était pas disponible pour les responsables gouvernementaux en 2020 et 2021, alors que le pays était confronté à une crise vraiment sans précédent.

Ces détails et nuances plus fins pourraient être perdus alors que le débat se résume à un côté criant “dépenses inconsidérées!” tandis que l’autre scande « Supporting Canadians! Mais un véritable calcul des dépenses extraordinaires du gouvernement fédéral pendant la pandémie traiterait également des aspects pratiques de la façon dont et pourquoi ces avantages se sont déroulés comme ils l’ont fait.

Le travail peu glorieux d’un meilleur gouvernement

La prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) était nécessaire, non seulement à cause des fermetures de l’ère de la pandémie, mais parce que le système d’assurance-emploi était incapable de faire face rapidement et efficacement à une baisse aussi importante de l’emploi. Le vérificateur général a également constaté que l’ARC était limitée dans le degré de contrôle qu’elle pouvait effectuer pour la subvention salariale en raison d’un manque d’accès aux données fiscales et salariales en temps réel.

De tels faits plaident en faveur de choses relativement peu glamour comme Réforme de l’assurance-emploi et des initiatives visant à améliorer l’infrastructure technologique du gouvernement fédéral — comme l’actuelle “ ePayroll ” et “ modernisation de la prestation des avantages ” programmes.

Il y a très peu d’avantages politiques à de telles choses, remarquez. Jouer avec des systèmes et des structures comporte des risques. Les modifications apportées à l’informatique peuvent entraîner des dépassements de coûts et des complications embarrassantes. Le fiasco du système de paie Phénix . Rendre le gouvernement plus agile, réactif et efficace ne vous rapportera exactement aucun vote aux prochaines élections.

Mais les gouvernements devraient pouvoir agir avec une grande rapidité et une plus grande précision, pandémie ou non. Cela devrait être une chose sur laquelle les libéraux et les conservateurs peuvent s’entendre.