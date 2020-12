Jennifer L. Lawless et Mary Kate Cary

Vous craignez que 2021 ne soit remplie de conversations politiques dignes de grincements autour de la table virtuelle du dîner et, après la pandémie, dans la vraie vie? Vous redoutez le moment où un voisin, un collègue de travail ou un membre de la famille au franc parler se détache? Eh bien, nous deux – un libéral porteur de cartes et l’autre un conservateur autoproclamé – nous venons de survivre à 13 semaines de conversations politiques d’une heure, deux fois par semaine chaque semaine. Et comprenez ceci: nous l’avons vraiment apprécié.

Lorsque le département de politique de l’Université de Virginie nous a demandé de co-enseigner «Élection 2020», nous ne savions pas comment cela allait se passer. Nous ne nous connaissions pas bien et nos antécédents ne pourraient être plus différents. L’un de nous était un professeur titulaire qui avait enseigné un cours sur les campagnes et les élections tous les quatre ans depuis 2000 (Lawless), l’autre un professeur auxiliaire qui n’enseignait que depuis un an (Cary).

L’un s’était présenté au Congrès en tant que démocrate en 2006 (Lawless); l’autre avait été rédacteur de discours pour le président George HW Bush (Cary). L’un de nous a siégé au conseil d’administration de Planned Parenthood (Lawless); l’autre était directeur adjoint de la communication au Comité national républicain (Cary). Notre classe serait l’un des seuls cours universitaires en Amérique à être enseigné par un libéral et un conservateur côte à côte. C’était soit un couple brillant, soit un désastre qui attendait.

Embrasser nos différents points de vue

Lors de la conception du cours, nous avons décidé de prendre en compte nos antécédents et nos opinions politiques disparates. Plutôt que de masquer notre politique et de nous présenter comme des observateurs impartiaux et non partisans, nous avons dit aux étudiants où nous en étions et avons promis de présenter de multiples perspectives. Et tout au long du cours – qui a couvert la Constitution, le Collège électoral, les tiers, les débats et les conventions, les sondages, la couverture médiatique, la sous-représentation des femmes, la race et la politique, la participation électorale, les transitions présidentielles, la liste est longue – nous avons tenu notre promesse. En alternant conférences et conférenciers invités, nous avons rassemblé un mélange de bourses d’études en sciences politiques, de reportages, de commentaires politiques et d’experts des deux côtés de l’allée.

Bientôt, nous avons réalisé que nous étions sur quelque chose. Certes, il est difficile pour une classe de flipper quand les experts qui ont zoomé ont inclus le directeur de campagne de Bush, Karl Rove, l’ancienne correspondante d’ABC News à la Maison Blanche, Ann Compton, la conseillère politique d’Obama Melody Barnes, la sondeuse démocrate Anna Greenberg, le co-fondateur de No Labels Ron Christie et journaliste Molly Ball.

La courtoisie qui a accompagné le débat politique et la discussion inclus dans chaque session était également remarquable. Quand l’un de nous était en désaccord avec le contenu de la conférence de l’autre, nous nous lançions dans un segment que nous appelions «Elle a dit / elle a dit», et réfutions respectueusement les points de l’autre. Lorsque nos conférenciers invités ont fait des déclarations ou proposé des analyses qui allaient à l’encontre de ce que nous pensions, nous avons posé des questions et les avons engagés dans une discussion plus approfondie. Nous nous sommes efforcés de le faire sans appeler de noms, sans élever la voix ou sans porter de jugement moral.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous n’avons jamais eu besoin de nous mordre la langue ou de supprimer un roulement des yeux. Nous ne sommes pas restés assis à chanter «Kumbaya». Mais à notre grande surprise, nous nous sommes régulièrement retrouvés d’accord les uns avec les autres. Nous avons appris que nous croyons tous les deux qu’il est vital pour les jeunes de s’impliquer en politique. Nous pensons tous les deux qu’il est malheureux que la désinformation soit si répandue dans l’arène politique. Nous nous demandons tous les deux si les conventions politiques, les débats entre candidats et les publicités politiques à la télévision vont suivre la voie du téléphone à cadran. Nous trouvons tous les deux le sénateur Mitt Romney, R-Utah, extrêmement beau. Et nous pensons tous les deux qu’il est essentiel d’injecter plus de civilité et de respect dans notre politique.

Pentes glissantes, grenouille bouillante:Comment le Parti républicain a succombé à Trump

Nous n’étions pas seuls sur ce dernier. Lorsque Bob Barnett, responsable de la préparation du débat démocrate, et Ron Kaufman, président de la sélection des sites de RNC, se sont joints à nous pour une discussion sur les débats et les conventions, ils ont d’abord souligné quels bons amis ils étaient depuis des années. Les anciens représentants Mickey Edwards, R-Okla., Et LF Payne, D-Va., Ont fait de même avant de discuter des causes et des conséquences de la polarisation politique. Les stratèges de campagne James Carville et Mary Matalin ont démontré que leurs divisions politiques n’étaient pas aussi fortes que leurs 27 ans de mariage. Aucun de nos orateurs n’a changé d’avis, mais ils ont montré qu’il était possible d’écouter, d’apprendre et même d’aimer quelqu’un avec qui vous n’êtes pas du tout d’accord.

Endroits difficiles et critiques élogieuses

Nous ne pensons en aucun cas qu’il suffira de mettre un libéral et un conservateur devant la salle de classe pour que la prochaine génération apporte un peu plus de civilité à la politique. Même dans notre classe, les étudiants se comportaient parfois de manière irrespectueuse envers les invités et les uns envers les autres sur la boîte de discussion Zoom. Plusieurs étudiants conservateurs ont partagé avec nous qu’ils se sentaient en infériorité numérique et, par conséquent, hésitaient à poser des questions et à faire des commentaires. Et la participation à nos heures de bureau séparées était souvent organisée selon les principes du parti.

Le dernier jour de cours, nous avons interrogé nos 223 élèves sur leur expérience. Un énorme 9 étudiants sur 10 ont déclaré qu’ils aimeraient voir plus de cours de politique co-enseignés par un libéral et un conservateur (cela malgré le fait qu’environ 80% de la classe s’identifie comme démocrates). Nous avons également vu des critiques élogieuses pour les conférenciers invités et la diversité des points de vue qu’ils représentaient. Cet environnement d’apprentissage bipartisan inhabituellement inclusif pourrait porter ses fruits: 85% des étudiants ont déclaré qu’ils prévoyaient de s’impliquer dans la politique à l’avenir – soit en tant que candidats eux-mêmes, soit dans des emplois politiques ou politiques.

McConnell et Biden:L’amitié entre Mitch McConnell et Joe Biden signifiera-t-elle un Washington plus calme et plus fonctionnel?

Les étudiants n’étaient pas les seuls à apprendre quelque chose au cours du semestre. Comme cela a été le cas pour tant de gens, 2020 a été particulièrement difficile pour chacun de nous sur le plan personnel – enseigner un nouveau cours virtuel, une saison électorale stressante, des préoccupations COVID-19. Nous avons également tous subi la mort tragique d’un frère ou d’une sœur. Plusieurs fois, nos appels téléphoniques hebdomadaires pour planifier des conférences et identifier les conférenciers invités se sont transformés en téléchargements sur l’équilibre et le soutien les uns des autres. Ironiquement, Élection 2020 – la plus partisane et la plus source de division de l’histoire moderne – a aidé un libéral et un conservateur à forger une amitié qui n’a rien à voir avec la politique.

Si nous ne voulons pas que 2021 soit une répétition volatile de 2020, peut-être que les leçons que nous avons apprises ce semestre peuvent s’appliquer. Essayez d’écouter avec respect, invitez une variété de points de vue dans la discussion et reconnaissez qu’il est peu probable que vous soyez jamais d’accord sur des questions d’actualité ou sur les dernières élections. Vous pourriez même vous amuser.

Jennifer L. Lawless (@jenlawlessUVA) est professeur de politique du Commonwealth à l’Université de Virginie et auteur / co-auteur de six livres, dont « Running from Office: Why Young Americans Are Turned Off to Politics ». Mary Kate Cary (@mkcary) est professeur adjoint au Département de politique de l’Université de Virginie et chercheur principal au Miller Center de l’UVA.