Les libéraux espèrent se concentrer sur le logement et la criminalité stoppera sa chute dans les sondages à la rentrée du Parlement

Après avoir été battus dans les sondages tout l’été, les députés libéraux devraient se concentrer sur deux domaines de vulnérabilité politique pour eux – le logement et la sécurité publique – lorsque le Parlement reprendra aujourd’hui après les vacances d’été.

Les conservateurs, en tête des sondages et redynamisés après un congrès politique en septembre, profiteront de toutes les occasions qui se présenteront au cours de la session d’automne pour affirmer qu’après huit ans au pouvoir, les politiques du premier ministre Justin Trudeau n’ont pas réussi à remédier à la pénurie de logements ou pour assurer la sécurité des communautés.

La période des questions reprendra cet après-midi pour la première fois depuis juin, après un été d’anxiété croissante des électeurs face au coût de la vie et aux incendies de forêt sans précédent.

Karina Gould arrive à une réunion du Cabinet sur la Colline du Parlement à Ottawa le mardi 6 juin 2023. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

« Nous allons vraiment nous concentrer sur l’abordabilité et la sécurité publique », a déclaré la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, à Rosemary Barton Live.

« Cela sera ma principale préoccupation en tant que leader du gouvernement à la Chambre… m’assurer que nous faisons progresser des lois qui répondent aux défis très réels auxquels les Canadiens sont confrontés au sein de leurs ménages et de leurs budgets… ainsi que de répondre à certains des problèmes les plus graves. défis en matière de sécurité publique auxquels nous avons été confrontés au cours de la dernière année.

Voici les questions qui devraient dominer le Parlement cet automne.

Mesures de logement en duel

Après avoir rencontré son caucus à London, en Ontario, où la fortune politique de son parti a été relevée, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi une série de nouvelles mesures visant à contrer la hausse des prix de l’immobilier et des produits alimentaires.

Le gouvernement fédéral affirme qu’il supprimera la TPS sur la construction de nouveaux appartements locatifs afin de stimuler de nouveaux développements.

La modification de la TPS annoncée jeudi faisait partie de la plateforme électorale du Parti libéral en 2015. Le gouvernement libéral a abandonné cette politique en 2017, affirmant qu’il existait de meilleures façons de stimuler la construction de logements locatifs.

EN QUESTION | Le gouvernement en fait-il assez pour résoudre la crise du logement ? : En cause | Le gouvernement en fait-il assez pour résoudre la crise du logement ? Alors que les Canadiens sont aux prises avec le coût du logement, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouveaux fonds pour la construction de maisons et un plan visant à supprimer la TPS sur les nouvelles constructions d’appartements locatifs, ce qui, selon l’opposition, est attendu depuis longtemps. Mais ces mesures sont-elles suffisantes pour aider les Canadiens ?

« Nous pensons que c’est le bon moment pour introduire cela », a déclaré Gould.

Les libéraux exigeront également désormais que les municipalités abrogent ou modifient les politiques de zonage d’exclusion afin d’avoir accès au Fonds d’accélération du logement du gouvernement.

L’annonce de jeudi semble être une tentative de dégonfler les affirmations du chef conservateur Pierre Poilievre selon lesquelles Trudeau était porté disparu dans ce dossier.

Sans se laisser décourager, Poilievre a tenu jeudi une conférence de presse distincte pour annoncer son intention de présenter un projet de loi d’intérêt privé qui, selon lui, accélérerait la construction de nouvelles maisons au Canada.

Même si la « Loi visant à bâtir des logements et non à la bureaucratie » n’est pas encore inscrite au Feuilleton des avis de la Chambre des communes et ne deviendra probablement pas loi, elle indique comment l’opposition officielle abordera la question au Parlement.

Selon la proposition des conservateurs, les villes devraient augmenter le nombre de logements construits de 15 pour cent chaque année – un taux qui, selon Poilievre, pourrait atténuer la crise du logement.

REGARDER | Poilievre critique le Premier ministre sur le logement et dit que Trudeau est « le gardien des fonds » : Poilievre critique le Premier ministre sur le logement et affirme que Trudeau est « le gardien des fonds » Le chef conservateur Pierre Poilievre a visé jeudi les projets de logement du premier ministre Justin Trudeau, affirmant que les « déficits inflationnistes » et « les impôts et la bureaucratie » du gouvernement libéral freinent la construction de nouvelles maisons.

Poilievre menace également d’imposer ce qu’il appelle « une pénalité NIMBY » aux municipalités qui bloquent les logements en raison de plaintes « flagrantes » de résidents qui souscrivent à la philosophie « pas dans ma cour » (NIMBY).

« Les gens très simples, si vous vous écartez et laissez les constructeurs construire, vous obtenez plus d’argent. Si vous ne le faites pas, vous obtenez moins d’argent. Allez-y », a-t-il déclaré dimanche lors d’une conférence de presse à Ottawa.

L’agence nationale du logement du Canada affirme que des progrès sont réalisés dans la construction de suffisamment de logements pour combler l’écart d’accessibilité financière du pays, mais près de 3,5 millions de nouvelles unités devront encore être construites d’ici la fin de la décennie, en plus de ce qui est déjà en chantier.

Le projet de loi sur la réforme du cautionnement est prioritaire

Le premier jour de la session d’automne verra les députés débattre d’un autre sujet controversé : la réforme de la liberté sous caution.

Le premier projet de loi du gouvernement à l’ordre du jour est le projet de loi C-48, présenté au printemps par l’ancien ministre de la Justice David Lametti.

Le projet de loi C-48 rendrait plus difficile l’obtention d’une libération sous caution pour certains délinquants accusés de crimes violents impliquant une arme et qui ont déjà été condamnés de manière similaire. Pour ce faire, il mettrait en œuvre une disposition relative au « renversement du fardeau de la preuve ».

Le projet de loi est la réponse du gouvernement fédéral aux chefs de police, aux premiers ministres et aux députés conservateurs qui réclament des lois plus strictes sur la mise en liberté sous caution.

Le système de mise en liberté sous caution du Canada a fait l’objet d’un examen minutieux après Const. Grzegorz (Greg) Pierzchala, de la Police provinciale de l’Ontario, a été tué à la fin de l’année dernière. Randall McKenzie, l’un des deux suspects du meurtre, était libéré sous caution pour voies de fait et armes, et faisait également l’objet d’un mandat d’arrêt contre lui.

C’est une question sur laquelle Poilievre n’a pas tardé à s’attaquer. Il a utilisé une partie de son discours au congrès conservateur pour vendre ce qu’il appelle sa politique « d’emprisonnement et non de libération sous caution ».

Des changements à l’épicerie ?

Le gouvernement fédéral espère lancer la session d’automne en rencontrant lundi les dirigeants des cinq plus grandes chaînes d’épicerie du Canada pour discuter des moyens de stabiliser les prix des aliments.

Trudeau a déclaré que les chaînes d’épicerie avaient jusqu’à Thanksgiving pour faire part de leurs plans visant à stabiliser leurs prix. S’ils ne le font pas, a-t-il déclaré, Ottawa prendra des mesures.

« Ce n’est pas acceptable que nos plus grandes épiceries réalisent des bénéfices records alors que les Canadiens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse jeudi.

REGARDER | Trudeau fait volte-face et menace les géants de l’épicerie de mesures fiscales : Trudeau fait volte-face et menace les géants de l’épicerie de mesures fiscales Le premier ministre Justin Trudeau a menacé jeudi les géants de l’épicerie de conséquences, notamment de mesures fiscales, s’ils n’apportaient pas un réel soulagement aux Canadiens. Mais l’année dernière, Trudeau a rejeté l’idée d’une taxe exceptionnelle sur les chaînes d’épiceries, la qualifiant de « simpliste ». Qu’est ce qui a changé? Power & Politics s’entretient avec le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne.

L’opposition a mis en doute la capacité des libéraux à rendre la nourriture plus abordable.

« Je voudrais simplement souligner que Justin Trudeau est premier ministre depuis huit ans. S’il admet maintenant que les prix et les bénéfices des épiceries sont trop élevés, pourquoi n’a-t-il rien fait pour y remédier ? » » a déclaré Poilievre dimanche.

Le chef conservateur a cherché à lier les dépenses gouvernementales à la question générale de l’inflation dans un argument populiste.

« Bien sûr [grocery companies are] gagner beaucoup plus d’argent qu’ils ne le devraient. Parce que c’est ce qui se produit lorsque les gouvernements impriment de la monnaie et provoquent de l’inflation. Les riches s’enrichissent, les entreprises roulent dans la pâte », a-t-il déclaré.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’après être resté silencieux pendant des mois sur la question, Trudeau avait publié un plan « vague » qui « n’oblige pas les PDG à agir ».

Les revendications du NPD pourraient changer

Le gouvernement a également annoncé jeudi son intention de présenter un projet de loi pour habiliter le Bureau de la concurrence à veiller à ce que les fusions et acquisitions d’entreprises n’aient pas d’effet négatif sur l’abordabilité des biens et services.

Cela pourrait voler une partie de la vedette à Singh. Le chef du NPD prévoit lancer la séance d’automne en déposant un projet de loi d’initiative parlementaire visant à modifier la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Il sera intéressant de voir comment les libéraux réagiront au projet de loi de leur partenaire à la Chambre.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, s’adresse aux membres du caucus lors d’une retraite le 6 septembre 2023 à Ottawa. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

En 2022, le NPD a accepté de soutenir le gouvernement libéral minoritaire à la Chambre des communes et de retarder les élections jusqu’en 2025 grâce à un accord de confiance et d’approvisionnement. En échange, les libéraux ont accepté de donner suite à certaines priorités communes, comme un programme national de soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu.

Selon sources qui ont parlé à Radio-Canada Au cours de l’été, le NPD cherche à pousser le gouvernement fédéral à faire davantage de concessions politiques, sachant que les libéraux ont peu d’appétit pour les élections au cours de l’année à venir.

Le parti de Singh tente maintenant d’obtenir des concessions supplémentaires en coulisses – notamment des engagements en matière de logement et de coût de la vie – en échange du soutien continu du NPD, ont indiqué les sources.

Gould a déclaré que l’accord initial était censé être une feuille de route.

« Je pense que nous sommes convaincus que, vous savez, nous avons un accord en place », a-t-elle déclaré à Barton.

Premier jour de travail du commissaire d’enquête publique

Lundi marque également le premier jour officiel de la juge Marie-Josée Hogue à titre de commissaire de l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux fédéraux et les institutions démocratiques.

On ne sait toujours pas quand les audiences commenceront et quelle part du travail de Hogue sera rendue publique. Sa piste est quelque peu limitée. Selon son mandat, elle doit remettre un rapport intermédiaire d’ici fin février. Un rapport final est attendu d’ici fin 2024.

Le gouvernement Trudeau a fait face à de vives critiques sur la façon dont il a traité et répondu aux renseignements sur l’ingérence présumée de la Chine lors des deux dernières élections fédérales.

Mais comme les partis d’opposition ont accepté le mandat et approuvé la nomination de Hogue, la question pourrait ne pas susciter beaucoup de débats houleux à la Chambre.