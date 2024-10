Les libéraux du Québec veulent que les médicaments amaigrissants comme Ozempic soient couverts par la RAMQ

Contenu de l’article

Le Parti libéral du Québec et les médecins demandent au gouvernement de la Coalition Avenir Québec d’inclure le remboursement des médicaments contre l’obésité dans le régime public et de reconnaître l’obésité comme une maladie chronique.

Le porte-parole de L’obésité, ça compteCynthia Falardeau, a écrit une pétition à cet effet. Le député libéral et porte-parole pour les saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, a parrainé la pétition et l’a soumise mercredi à l’Assemblée nationale. Il demande au gouvernement du Québec de reconnaître l’obésité comme une maladie chronique et de « rendre accessibles les médicaments contre l’obésité ».