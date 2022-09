Après un début de campagne terne à Québec et dans les environs, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, s’est retrouvée dans un centre commercial de Sherbrooke, dans l’ancien terrain de prédilection de l’ancien premier ministre libéral Jean Charest – une circonscription qu’elle est déterminée à reconquérir.

Mais pendant qu’Anglade était là, la candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription voisine de Mégantic a annoncé qu’elle abandonnait la course.

C’était le quatrième jour de campagne et le quatrième jour, Anglade avait été harcelée par des questions sur l’organisation de son parti : sur la morosité du financement électoral, la liste incomplète des candidats du PLQ et les sondages qui montrent que le PLQ, à la dissolution de l’Opposition officielle du Québec, risque de perdre une partie de ses 27 sièges le 3 octobre.

Anglade dit qu’elle sait à quoi elle est confrontée.

“Quand j’ai décidé de me présenter comme chef du Parti libéral du Québec, ce n’était pas parce que c’était facile, mais parce que le défi en valait la peine”, a déclaré Anglade lors d’une entrevue télévisée la semaine dernière à Radio-Canada.

Mais certains analystes disent qu’Anglade et son PLQ sont confrontés à des obstacles presque insurmontables, et comment ils s’en sortent pourraient finir par façonner la politique québécoise pour les années à venir.

“Les chiffres pour les libéraux semblent désastreux depuis un certain temps”, a déclaré Philippe J. Fournier, l’expert et analyste des sondages derrière le site Web. Qc125 .

“Je ne pense pas que l’électorat québécois réalise à quel point les libéraux sont dans un gouffre en ce moment.”

Parier la maison

Autrefois un mastodonte du financement politique, le PLQ a recueilli en moyenne 8,37 millions de dollars annuellement de 2003 à 2008.

Avance rapide jusqu’en 2022, et la collecte de fonds du parti est à la traîne par rapport à tous ses principaux rivaux.

Selon les données d’Élections Québec analysées par CBC News, le PLQ a amassé 369 921 $ jusqu’à présent cette année, en cinquième position, derrière le tout jeune Parti conservateur du Québec (CPQ) d’Éric Duhaime, qui a amassé 529 477 $.

Cela signifie que le PLQ a dû contracter un emprunt important pour financer la campagne actuelle.

En août, elle a emprunté sur deux immeubles dont elle est propriétaire, à Québec et à Montréal.

«Nous avons choisi d’opter pour une marge de crédit hypothécaire, d’un maximum de 2 millions de dollars, que nous utiliserons au besoin pendant la campagne», a déclaré le parti dans un communiqué à Radio-Canada.

Guillaume Cliche-Rivard de Québec solidaire est dans une course à trois avec Dominique Anglade et Nicolas Huard-Isabelle de la CAQ dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, selon l’expert Philippe J. Fournier. (Kate McKenna/CBC)

Le communiqué indique également que le parti est en “excellente santé financière” – le seul parti qui possède 4,7 millions de dollars d’actifs immobiliers.

Mais la professeure Valérie-Anne Mahéo de l’Université Laval affirme que la lenteur des dons pourrait signaler plus qu’un besoin de se tourner ailleurs pour obtenir de l’argent.

Le politologue a déclaré que les fidèles de longue date du PLQ pourraient cesser de donner s’ils ne croient pas à l’orientation actuelle du parti.

“Nous voyons que les donateurs font des dons lorsqu’ils croient au parti et aux chances que le parti fasse des gains”, a-t-elle déclaré.

“Si les gens ne voient pas la fête comme une bonne perspective, ils ne donneront probablement pas leur argent.”

La forteresse Montréal montre des fissures

C’est le début de la campagne, mais Fournier a déclaré qu’il y avait déjà des indications qu’Anglade pourrait être en difficulté dans sa propre circonscription, le bastion libéral traditionnel de Saint-Henri–Sainte-Anne dans le sud-ouest de Montréal.

Tous les chefs de parti, à l’exception d’Anglade, ont réussi à recueillir plus de dons politiques que les candidats auxquels ils sont confrontés dans leurs propres circonscriptions.

À Saint-Henri–Sainte-Anne, cependant, Guillaume Cliche-Rivard, un avocat spécialisé en droit de l’immigration de Québec solidaire, a amassé 16 367 $, tandis qu’Anglade n’a amassé que 12 643 $.

“On le sent. C’est très positif sur le terrain”, a déclaré Cliche-Rivard la semaine dernière. “Je sens que nous avons l’élan.”

“La démocratie parlera. Les gens verront qui représente leurs valeurs.”

Fournier a déclaré que de récents sondages suggèrent qu’en dehors de la propre circonscription d’Anglade, les libéraux pourraient être en difficulté dans d’autres circonscriptions montréalaises de longue date, y compris la ville voisine de Verdun, qu’ils n’ont pas perdue depuis 1939.

“Certains sièges traditionnels des libéraux, notamment à Montréal et à Laval, pourraient changer de couleur si les libéraux ne renversent pas la vapeur”, a déclaré Fournier.

Anglade, vue aux côtés de candidats locaux le 30 août 2022, a lancé sa campagne dans la région de Québec. (Karoline Boucher/Presse Canadienne)

Sortez lentement de la porte

Considérant que la date des élections de cette année n’était pas un secret, le fait que les libéraux aient commencé la course sans candidat dans 17 circonscriptions a soulevé quelques sourcils.

Le parti a maintenant une liste complète de 125 candidats, mais pour les ajouts de dernière minute, il est clair que la direction du parti a dû se démener.

“Ils ont même dû retirer certains candidats du personnel politique”, a souligné Mahéo. C’est le cas dans au moins trois circonscriptions.

Anglade a tenté de mettre de la distance entre le démarrage lent de la campagne et la situation dès la deuxième semaine de campagne.

“La semaine dernière, c’était la semaine dernière, mais si vous regardez le terrain, vous sentez que les gens viennent de plus en plus vers nous”, a déclaré Anglade à CBC Radio. Québec AM lundi dernier.

Paysage politique changeant

Une partie du problème des libéraux est, comme le Parti québécois, qu’ils ont du mal à se positionner dans un paysage politique où la souveraineté du Québec n’est plus l’enjeu principal, disent Mahéo et Fournier.

La CAQ, dirigée par François Legault, a adopté un programme nationaliste tout en continuant de fonctionner à l’intérieur du Canada.

La stratégie de Legault semble fonctionner : Qc125 donne à la CAQ 99 % de chances de remporter la majorité le 3 octobre.

Avec le changement d’orientation de souverainiste contre fédéraliste vers des questions plus traditionnelles de gauche à droite, les partis qui étaient les principaux rivaux les uns des autres depuis les années 1970 se sont désamarrés.

“Les libéraux et le Parti québécois se sont battus sur la question nationale pendant quoi, 50 ans?” fait remarquer Fournier. “En ce moment, il semble que ces deux partis n’aient aucune mémoire musculaire sur la façon de faire campagne sur quoi que ce soit d’autre.”

Ce changement, apparu pour la première fois lors des élections de 2018, a peut-être changé la politique québécoise pour toujours, a déclaré Mahéo, et les partis doivent trouver un moyen de s’adapter ou de risquer une douleur à long terme.

“Nous avons vu d’importantes transformations dans le paysage politique du Québec”, a-t-elle déclaré. “Le PLQ n’est pas le choix principal ou évident pour les fédéralistes au Québec, et ce n’est pas la principale ou la seule option pour les personnes de droite du spectre.”