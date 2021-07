Les libéraux du gouvernement de la coalition israélienne contestent le ministère de la Défense pour des informations sur l’utilisation de logiciels malveillants par NSO pour surveiller les journalistes et les militants

Nitzan Horowitz, qui dirige le parti Meretz et est ministre israélien de la Santé, a informé les journalistes lundi qu’il rencontrerait jeudi le ministre de la Défense du pays, Benny Gantz, pour discuter de la distribution du logiciel espion NSO, connu sous le nom de Pegasus.

Dimanche, plus d’une douzaine de médias ont rapporté conjointement que plus de 50 000 militants, avocats et journalistes ont été ciblés par les gouvernements du monde entier à travers les logiciels espions, qui leur sont vendus par la société de surveillance israélienne NSO.

La liste divulguée des personnes concernées a été obtenue par le média français Forbidden Stories et le groupe de défense des droits humains Amnesty International. Le laboratoire de sécurité d’Amnesty a examiné certains des appareils de personnes nommées sur la liste et a constaté que, sur 67 téléphones analysés, 23 avaient été infectés et qu’il y avait des preuves d’une tentative d’infection sur 14 autres.

Initialement, le malware Pegasus infectait les téléphones par SMS ou e-mails en persuadant la cible de cliquer sur un lien malveillant, d’une manière connue sous le nom de spear-phishing. Cependant, on pense maintenant qu’il est capable d’infecter les téléphones par le biais d’attaques « zéro clic » qui exploitent les vulnérabilités du système d’exploitation du téléphone. Une fois qu’il a infecté un appareil, le malware peut extraire des fichiers et des informations, allant des messages SMS aux enregistrements d’appels en passant par les historiques de navigation sur Internet.

Parallèlement à la demande d’Horowitz au ministère de la Défense de fournir des informations sur ses exportations de NSO, le législateur du Meretz Mossi Raz a exhorté le gouvernement à arrêter immédiatement la distribution du logiciel, qu’il a appelé « exporter des armes ».

Après l’appel à réponses d’Horowitz, le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué cité par Reuters que le logiciel NSO était exporté pour un usage licite et « des mesures appropriées sont prises » où les produits cyber sont utilisés en violation de leurs licences.

En plus de la condamnation nationale, les allégations concernant le logiciel espion ont été condamnées au niveau international. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a déclaré que, si elle est vraie, l’utilisation signalée du logiciel espion est « complètement inacceptable » ajoutant que « La liberté de la presse est l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne.

Le groupe ONS « nie fermement » les « fausses déclarations » faite par le Guardian et ses partenaires de reportage pour l’histoire, arguant qu’ils sont simplement « théories non corroborées » qui étaient « sur la base d’une interprétation trompeuse de données divulguées à partir d’informations de base accessibles et manifestes ».

