La mort de la reine Elizabeth II jeudi a déclenché des publications sur les réseaux sociaux à partir de comptes vérifiés associant la défunte monarque au “colonialisme” et suggérant qu’elle soit blâmée pour diverses souffrances et troubles à travers le monde.

“Les journalistes sont chargés de mettre les héritages dans leur contexte, il est donc tout à fait approprié d’examiner la reine et son rôle dans l’impact dévastateur du colonialisme continu”, a déclaré l’écrivain atlantique et ancien animateur d’ESPN. Jemele Hill a tweeté Jeudi.

Alors que les rapports sur la détérioration de la santé de la reine Elizabeth tourbillonnaient, Uju Anya, professeur à l’Université Carnegie Mellon prendre à Twitter pour souhaiter à la monarque de 96 ans une douleur “atroce” sur son lit de mort.

“J’ai entendu dire que le monarque en chef d’un empire génocidaire, voleur et violeur est enfin en train de mourir”, a tweeté Anya jeudi matin. “Puisse sa douleur être atroce.”

Anya a ajouté plus tard : “Si quelqu’un s’attend à ce que j’exprime autre chose que du mépris pour le monarque qui a supervisé un gouvernement qui a parrainé le génocide qui a massacré et déplacé la moitié de ma famille et dont les conséquences sont encore en vie aujourd’hui, vous pouvez continuer à souhaiter sur une étoile.”

“La façon dont j’aimerais que les journaux écrivent:” Les colonisateurs ont perdu l’un de leurs fantassins les plus aimés alors que la reine Elizabeth II, 96 ans, surtout connue pour son f *** s ** t et son racisme, est décédée “”, Stephen, rédacteur d’opinion du Huffington Post Crockett Jr. a tweeté.

“Les personnes noires et brunes du monde entier qui ont été soumises à d’horribles cruautés et à des privations économiques sous le colonialisme britannique sont autorisées à avoir des sentiments à propos de la reine Elizabeth”, a tweeté la chroniqueuse du Washington Post, Karen Attiah. “Après tout, ils étaient aussi ses ‘sujets’.”

“Dire aux colonisés ce qu’ils devraient penser de la santé et du bien-être de leur colonisateur, c’est comme dire à mon peuple que nous devons vénérer la Confédération”, a déclaré Ebony Elizabeth Thomas, professeure à l’Université du Michigan, sur Twitter. “‘Respectez les morts’ quand nous écrivons tous ces Tweets *en anglais.* Comment cela s’est-il passé, hum ? Nous venons de choisir cette langue ?”

Le journaliste du Washington Post, Eugene Scott, a répondu à ceux qui s’opposaient à discuter des effets du “colonialisme” immédiatement après la mort de la reine Elizabeth en demandant quand cette conversation devrait avoir lieu.

“La vraie question pour la foule” maintenant n’est pas le moment approprié pour parler de l’impact négatif du colonialisme “: quel est le moment approprié pour parler de l’impact négatif du colonialisme?”

“En près de 200 ans de colonialisme génocidaire, l’empire britannique a volé 45 000 milliards de dollars de richesse à l’Inde (17 fois plus que le PIB du Royaume-Uni), tuant des millions de personnes”, a tweeté le journaliste Ben Norton. “La monarchie britannique, la reine Elizabeth, la famille royale sont simplement des symboles de meurtre, d’exploitation et de vol.”

“Pour ceux qui disent que nous devrions être magnanimes à propos du décès de la reine, un rappel que la reine s’est insérée dans la vie des peuples autochtones ici à plusieurs reprises”, a tweeté Sandy O’Sullivan, professeur à l’Université Macquarie. “Elle n’était pas une spectatrice des effets de la colonisation et du colonialisme, elle en était l’architecte.”

“La matriarche d’une famille royale héritée de la traite des esclaves, de l’impérialisme, du colonialisme, du vol, symbole d’opulence et mascotte de la classe dirigeante est morte”, a tweeté le réalisateur Boots Riley. “Les médias vont maintenant défiler devant vous le cul de zombie de la reine tout en vous disant que renverser le capitalisme n’est pas ce dont nous avons besoin.”

La mort de la reine Elizabeth a suscité des appels de certains pour L’Angleterre de retour certains de ses joyaux de la couronne vers l’Afrique et l’Inde pour racheter ses conquêtes passées. Le présentateur de CNN, Zain Asher, a suggéré que des excuses pour le colonialisme de la part de la monarchie britannique s’imposaient.

“On comprend maintenant combien d’argent la famille royale a pu tirer de l’esclavage”, a déclaré Asher. dit sur CNN. Leur implication dans le colonialisme, et il y a des appels à des réparations, n’est-ce pas ? Et même s’il est peu probable que les réparations se produisent, vous avez en quelque sorte l’impression, vous savez, qu’il est regrettable qu’il n’y ait pas eu d’excuses, et c’est ce que les gens contestent vraiment en ce moment.”

L’animateur de MSNBC, Ali Velshi, a profité de la mort de la reine Elizabeth pour dénoncer les “horreurs du colonialisme” que l’historien britannique Andrew Roberts a qualifiées de “extrêmement exagérées”.

La reine Elizabeth II, monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne, est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse à l’âge de 96 ans.

La Les médecins de la reine a déclaré plus tôt jeudi qu’ils étaient “préoccupés par la santé de Sa Majesté” et qu’elle “se reposait confortablement” à Balmoral sous surveillance médicale.

Elle est décédée “paisiblement” jeudi après-midi, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué.