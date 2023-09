Les libéraux-démocrates visent le cœur des conservateurs en promettant d’inaugurer une « Grande-Bretagne libérale »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les Libéraux-Démocrates devraient signaler leur intention de s’en prendre aux noyaux conservateurs à l’approche des prochaines élections générales, en promettant d’inaugurer une « Grande-Bretagne libérale » après des années de règne conservateur.

Dans un discours prononcé dimanche, la chef adjointe Daisy Cooper dira aux militants que le parti a une « énorme opportunité » de s’emparer de parties du soi-disant « mur bleu » de Rishi Sunak dans le sud de l’Angleterre.

Cela fait suite à une série de résultats d’élections partielles extrêmement réussies pour ce qui a longtemps été le troisième parti de la politique britannique, après des années dans le désert politique.

« Nous avons une énorme opportunité. De l’autre côté du mur bleu et dans tout le pays, les gens sont furieux contre les conservateurs », devrait dire Mme Cooper.

« Ils sont en colère parce que rien ne fonctionne – tout est cassé – et que tout ce que nous chérissons – notre NHS, notre précieux environnement, notre position dans le monde – a été saccagé.

« En plus, ils savent qui a fait ça. Ce gouvernement conservateur épouvantable est trop occupé à se battre pour faire quoi que ce soit d’utile », a-t-il ajouté.

Les libéraux-démocrates ont eu du mal à faire décoller leur part des voix au niveau national, la plupart des sondages les situant entre 9 et 14 pour cent, soit une légère hausse par rapport à leur résultat de 2019. Mais le parti est optimiste et pense pouvoir remporter davantage de sièges en concentrant ses militants dans des sièges traditionnellement conservateurs, là où les électeurs ne sont pas satisfaits du gouvernement.

Mme Cooper dira : « Ce n’est pas seulement qu’ils ont creusé un trou dans notre économie, enfoncé notre NHS dans le sol et permis aux compagnies des eaux de déverser leurs eaux usées dans nos rivières et sur nos plages en toute impunité. Le plus impardonnable de ce gouvernement conservateur, c’est qu’il a brisé l’espoir des gens.

« Même si nous avons honte de ce gouvernement, nous sommes très fiers de notre pays et de notre NHS. Nous savons qu’il y a des millions de personnes à travers le Royaume-Uni qui partagent notre vision et souhaitent vivre dans une Grande-Bretagne libérale. D’ici les prochaines élections générales, c’est à nous de leur montrer qu’un avenir meilleur est possible.»

S’exprimant samedi, l’ancien leader Vince Cable a déclaré que les libéraux-démocrates ne chercheraient pas à conclure un accord avec les travaillistes après les élections et qu’il n’y avait aucune discussion sur un accord de « confiance et d’approvisionnement » entre les deux partis.

Le premier jour de la conférence annuelle de son parti à Bournemouth, Sir Vince a déclaré qu’il y avait « toutes les raisons d’être optimiste et optimiste ».

« Ils ont eu une succession de bons résultats d’élections partielles et de très bons résultats d’élections locales, avec une organisation et un ciblage très efficaces, ce qui a très bien fonctionné », a-t-il déclaré à la chaîne GB News.

« On s’attend à ce que lorsque les élections auront lieu, nous obtiendrons un nombre substantiel de députés. »

La coopération entre les deux plus grands partis d’opposition a été mise à l’épreuve par l’élection partielle imminente dans le Mid Bedfordshire – où les deux partis ont envoyé des militants et espèrent gagner.

Les précédentes élections de mi-mandat ont généralement vu l’un ou l’autre parti mener une campagne discrète dans le but de renverser un candidat conservateur en exercice.

Interrogé sur la situation qui se déroule au siège, Sir Vince a déclaré : « Il y a des cas dans ces très grandes circonscriptions – le North Shropshire en est un bon exemple – où nous sommes venus d’une base basse après les élections de 2019 pour gagner, donc mon opinion est que nous pouvons très bien faire. Les sondages suggèrent une compétition à trois, avec un parti travailliste légèrement en tête.