Les libéraux-démocrates s’engagent à embaucher 8 000 médecins généralistes après les élections générales

Sir Ed Davey, le chef du parti, a déclaré que cet investissement permettrait de créer 65 millions de nominations supplémentaires par an d’ici la fin de la prochaine législature.

Il a affirmé que le parti avait « mis le NHS à genoux » et « décimé les services de santé locaux » pendant son mandat au gouvernement.

Le leader Lib Dem a poursuivi : « C’est une situation inacceptable et qui ne fait qu’empirer après des années de chaos et de négligence des conservateurs.

« Les Libéraux-Démocrates donneraient aux gens le droit légal de consulter un médecin généraliste dans une semaine ou 24 heures en cas de besoin urgent, afin que les gens n’aient plus jamais de difficulté à obtenir un rendez-vous.

« C’est au cœur de notre offre aux électeurs lors de cette élection et de notre plan pour résoudre la crise de la santé et des soins. »

La moitié des 8 000 médecins généralistes supplémentaires proviendrait d’une augmentation du recrutement, tandis que le reste serait obtenu en retenant des médecins généralistes plus expérimentés, ont déclaré les libéraux-démocrates.

Cette politique ne s’applique qu’à l’Angleterre, puisque la santé est décentralisée en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Sous Rishi Sunak, le parti a promis d’alléger la pression sur les rendez-vous chez les médecins généralistes en élargissant les rôles des pharmaciens, dans le but de libérer 15 millions de rendez-vous en deux ans pour un accès plus rapide aux patients.

Les travaillistes ont promis de former davantage de médecins généralistes et de réduire la pression sur le personnel actuel en accélérant la prescription indépendante pour les pharmaciens, leur permettant ainsi de gérer davantage de pathologies et de mieux soutenir les pratiques.