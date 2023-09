Les libéraux-démocrates promettent de doubler le salaire légal du congé parental

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les libéraux-démocrates s’engageront à doubler le salaire du congé parental et à augmenter de neuf semaines la durée pendant laquelle les parents peuvent s’absenter du travail.

Dans le cadre d’une nouvelle politique qui devrait être adoptée lors de la conférence du parti à Bournemouth, le salaire parental partagé légal serait doublé, passant de 172,48 £ par semaine à 350 £ par semaine, afin d’alléger le fardeau des nouvelles familles.

Actuellement, les nouveaux parents n’ont droit qu’à un congé parental partagé payé de 37 semaines – mais le parti de Sir Ed Davey s’engage à l’étendre à 46 semaines.

Il s’agit d’une tentative de rivaliser avec les promesses du parti travailliste d’atténuer la crise du coût de la vie, alors que tous les partis se préparent à présenter leur position à l’approche des élections générales de l’année prochaine.

Dimanche, les Lib-Dems deviendront le premier parti à adopter une première version de leur manifeste – avec des promesses d’améliorer les services locaux du NHS, de lutter contre le coût de la vie et d’empêcher le déversement d’eaux usées.

Cela survient alors que les travaillistes et les libéraux-démocrates accusent chacun de « diffamations » et de « sales tours » dans le Mid Bedfordshire, Sir Keir Starmer et Sir Ed excluant tout pacte électoral plus large pour aider à vaincre les conservateurs aux élections de 2024.

Munira Wilson, porte-parole des Lib Dem pour l’éducation, a déclaré que le congé parental était « une refonte attendue depuis longtemps dans ce pays », le parti s’étant également engagé à étendre l’indemnité de congé parental pour inclure les parents indépendants.

« Les jeunes familles ne devraient pas être obligées de choisir entre retourner au travail plus tôt et passer du temps crucial avec leurs nouveau-nés, car ce gouvernement a détruit l’économie », a-t-elle déclaré. L’indépendant sur les plans.

Mme Wilson a ajouté : « En doublant le salaire parental partagé et en étendant les droits aux parents indépendants, nous faisons un pas de géant vers une société plus équitable et plus favorable à la famille, avec des parents bénéficiant d’une flexibilité ultime quant à la manière dont ils passent la première année de leur enfant. »

Le chef libéral démocrate Sir Ed Davey (Fil PA)

Les travaillistes espéraient faire de l’expansion audacieuse de la gratuité des services de garde d’enfants une question « marginale » et une grande partie de leur offre aux électeurs – mais le chancelier Jeremy Hunt a annoncé un plan d’expansion dans le cadre du budget du printemps de cette année.

M. Hunt a encouragé les mères qui ne travaillent pas à réintégrer le marché du travail pendant la crise du coût de la vie, permettant à certaines familles d’enfants âgés d’à peine neuf mois en Angleterre de bénéficier de 30 heures de garde d’enfants gratuites par semaine.

Les travaillistes ont l’ambition d’introduire une garde d’enfants universelle pour tous les jeunes enfants de neuf mois à 11 ans, promettant un système moderne qui « s’étend de la fin du congé parental jusqu’à la fin de l’école primaire ».

Mais le parti devrait donner plus de détails lors de sa propre conférence à Liverpool début octobre.

Les Lib Dems – qui débattent de leur politique en matière de petite enfance alors que la conférence de Bournemouth débute samedi – s’engagent à garantir des services de garde d’enfants gratuits et à temps plein pour les parents d’enfants de moins de quatre ans.

Pendant ce temps, la leader adjointe des Lib-Dems, Daisy Cooper, a déclaré que la conférence du parti qui débute ce week-end « tirerait le coup d’envoi » de sa campagne électorale.

Avant le coup d’envoi de l’événement dimanche, les députés du parti ont organisé un sommet du « mur bleu » avec les principaux candidats des marges clés, discutant de leur stratégie pour remporter davantage de sièges conservateurs.