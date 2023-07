Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les libéraux démocrates écossais ont appelé le gouvernement écossais à offrir davantage de soutien aux ambulanciers après avoir révélé des temps d’attente « extrêmement inquiétants ».

Le parti a révélé des statistiques obtenues grâce aux lois sur la liberté d’information qui montraient que 2 974 personnes avaient attendu plus de huit heures pour une ambulance l’année dernière.

Les chiffres ont également montré que plus de 33 000 personnes ont attendu plus de deux heures pour une ambulance.

Les appels sont codés par ordre de priorité, le violet étant le plus élevé et le rouge le deuxième plus grave.

Les temps d’attente les plus longs pour un appel violet ou rouge étaient respectivement de 119 minutes et 685 minutes.

L’attente la plus longue pour un appel était de 1 999 minutes (33 heures), bien qu’il s’agisse d’un appel codé jaune, le deuxième moins grave.

Parmi ceux qui attendaient, plus de 20 appelants codés violets et 558 appelants codés rouges ont dû attendre plus d’une heure pour une ambulance.

Alex Cole-Hamilton, porte-parole de la santé et chef des libéraux démocrates écossais, a déclaré que son parti avait appelé à une enquête sur « les décès évitables en soins d’urgence, mais qu’elle a été entravée par des MSP nationalistes qui ne voulaient pas savoir ».

« Si vous ou un proche vous trouvez dans un moment de crise, vous voulez savoir que quelqu’un à l’autre bout d’une ligne téléphonique pourra vous aider », a-t-il déclaré.

« Pour les appelants à haut risque, attendre plus d’une heure qu’une ambulance arrive sur les lieux est extrêmement inquiétant.

« Le service d’ambulance a un travail incroyablement difficile. Il n’est pas surprenant qu’ils avertissent des conditions d’autocuiseur depuis des années.

Il a poursuivi: «Plutôt que de tenir pour acquis que le personnel ambulancier sera toujours en mesure de sauver la situation, le SNP devrait reconnaître les pressions exercées sur le service et réexaminer ce qui doit être fait pour améliorer la vie des patients et du personnel. ”

« Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont eu une attente inacceptable pour une ambulance », a déclaré un porte-parole du gouvernement écossais.

«Nous nous engageons à veiller à ce qu’il n’y ait pas de retards inutiles dans le transfert des patients à l’hôpital et continuons à travailler en étroite collaboration avec les conseils de santé et le service d’ambulance écossais pour garantir une réponse urgente aux urgences.

« Nous continuons d’investir dans le soutien du personnel et des patients du SAS, y compris un nombre record de recrutements de personnel depuis 2020, avec 307 autres à recruter en 2023/24. »