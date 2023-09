Les libéraux-démocrates défient le leader en votant pour un objectif de construction de logements – alors que Farron le hue pour l’avoir qualifié de « thatchérisme »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La direction libérale-démocrate a subi un coup dur lorsqu’elle a été défiée par la majorité de ses membres lors de la conférence annuelle du parti en votant en faveur du maintien des objectifs nationaux en matière de logement comme politique.

L’ancien leader et porte-parole pour l’environnement Tim Farron a été hué pour avoir comparé les objectifs au « thatchérisme », le projet des dirigeants d’abandonner l’engagement de construire 380 000 nouveaux logements par an a été saboté par les militants des Jeunes libéraux.

Le groupe a proposé un amendement visant à maintenir l’engagement de 2019, qui a été approuvé après un débat houleux lors de l’événement à Bournemouth.

La motion disait : « La Conférence maintient son engagement envers un objectif national de logement de 380 000 nouveaux logements par an, pour définir une direction claire et indiquer une intention sérieuse de résoudre la crise du logement. »

Parmi ceux qui ont exhorté les députés à rejeter l’amendement figurait M. Farron, qui l’a qualifié de « pur thatchérisme » dans un discours passionné. « S’il y avait aujourd’hui un amendement crédible visant à construire 380 000 logements sociaux par an, je le soutiendrais », a-t-il déclaré.

M. Farron a ajouté : « Je pense que je peux à nouveau me permettre d’être un rebelle, je m’en fous, mais l’amendement 1 ne permet pas cela.

« Il s’agit d’un objectif vague et vide de sens, et nous avons des objectifs vagues depuis des années – ils ne sont ni radicaux, ni libéraux, ni nouveaux, ni efficaces. »

« Des objectifs vagues permettent aux promoteurs de construire les maisons qu’ils souhaitent, mais jamais… les maisons dont nous avons désespérément besoin, en particulier celles dont les jeunes ont réellement besoin. Les auteurs de l’amendement 1 ne le pensent pas, mais c’est du pur thatchérisme.»

Le candidat Lib Dem à la mairie de Londres, Rob Blackie, a critiqué le changement proposé, critiquant directement M. Farron. « Tim Farron, ce discours était en dessous de toi. Tim, tu vaux mieux que ça », dit-il.

Les dirigeants avaient été avertis avant le débat qu’un assouplissement des objectifs nationaux en matière de logement risquerait de faire perdre le vote des jeunes, à l’instar des retombées du revirement sur les frais de scolarité de l’ère Nick Clegg.

« En tant que jeunes, nous nous sentons ignorés et abandonnés par ceux qui sont au sommet de notre parti », a déclaré la présidente des Jeunes libéraux, Janey Little, à l’auditoire. « Ce n’est pas la première fois que nous devons plaider notre cause. »

Le projet de s’éloigner des objectifs nationaux imposés d’en haut est intervenu alors que les libéraux-démocrates cherchent à convaincre les électeurs conservateurs du « mur bleu » dans des endroits comme le sud de l’Angleterre.

Plus tôt, la whip en chef Wendy Chamberlain avait insisté sur le fait que la motion « ne concernait pas le nimbyisme » mais visait à donner aux communautés locales les moyens de prendre les décisions adaptées à leurs besoins. Mais l’adoption de l’amendement a été suivie par des acclamations enthousiastes dans la salle de conférence.

Les Jeunes Libéraux ont tweeté après le vote : « Merci, #LDConf. Il n’y a rien de plus libéral que de garantir à chacun le droit à un logement.

Le conservateur principal Simon Clarke, ancien secrétaire de mise à niveau sous Liz Truss, a offert un « sincère bravo aux jeunes libéraux ». L’ailier droit conservateur a tweeté : « Sur une base multipartite, c’est la bonne chose à faire. Incroyable de voir des députés comme Tim Farron dénoncer la construction de maisons.

Réagissant à la défaite, la porte-parole des Lib Dem en matière de logement, Helen Morgan, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être un parti démocrate qui permet un véritable débat sur les problèmes majeurs auxquels le pays est confronté. »

Elle a ajouté : « Les libéraux-démocrates ont adopté un document politique détaillé définissant les mesures audacieuses nécessaires pour réparer le marché immobilier brisé. y compris la construction de logements abordables et sociaux dont notre pays a désespérément besoin.

« Nous donnerons aux autorités locales les pouvoirs dont elles ont besoin pour lutter contre les excès des grands promoteurs, notamment en mettant fin aux réserves foncières, et en leur permettant de construire elles-mêmes davantage de logements sociaux. »