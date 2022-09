Les libéraux démocrates ont annulé leur prochaine conférence d’automne et reporté les grands débats au printemps après la mort de la reine.

La conférence du parti de Sir Ed Davey – qui devait se dérouler du 17 au 20 septembre – s’est heurtée à la période de deuil de 10 jours de feu la reine souveraine Elizabeth II, y compris les funérailles du 19 septembre.

Nick da Costa, qui préside le comité de conférence du parti, a déclaré que les Lib Dems “veulent et doivent montrer notre respect à la reine et à la période de deuil national”.

Dans une mise à jour par e-mail, il a déclaré: “La triste nouvelle de ces derniers jours a profondément touché notre pays. Et nous savons maintenant que les funérailles de la reine auront lieu le lundi de notre conférence.

“Après un examen très attentif … le comité de la conférence et le conseil fédéral ont décidé ensemble à regret d’annuler notre conférence d’automne et de reporter les grands débats au printemps”, a ajouté M. Da Costa.

Le parti travailliste prévoit de poursuivre sa conférence d’automne, L’indépendant comprend. La fête de Keir Starmer donne le coup d’envoi de sa conférence à Liverpool le 25 septembre, quelques jours après la fin du deuil.

On pense également que les conservateurs poursuivent leurs plans pour la conférence de Birmingham à partir du 2 octobre, bien que les deux parties doivent encore décider d’annuler, de retarder ou de modifier considérablement leur programme d’événements.

L’annulation pourrait coûter des millions de livres, les entreprises, les organisations caritatives et d’autres organisations civiles payant des sommes importantes pour avoir accès aux députés et aux personnalités du parti.

Les Lib Dems ont déclaré qu’ils avaient envisagé la possibilité de reporter la conférence à plus tard en octobre, mais ont déclaré que cela aurait imposé “des coûts supplémentaires importants” aux membres et s’est avéré difficile sur le plan logistique.

Plus tôt samedi, Liz Truss, avec ses ministres, les chefs des partis d’opposition et d’autres personnalités de premier plan, a prêté serment d’allégeance au nouveau roi alors que le Parlement se réunissait pour une rare séance du samedi.

Le roi a également tenu une audience avec le nouveau Premier ministre et son cabinet, suivie d’une audience séparée avec Sir Keir Starmer, Sir Ed et le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford.

Dans d’autres hommages aux Communes, la députée travailliste senior Yvette Cooper a rendu hommage à une «reine vraiment remarquable» qui incarnait «la résilience, la force, la gentillesse, l’équité, la décence commune, l’optimisme déterminé que les choses iront mieux parce que nous les rendra ainsi ».

L’ancien ministre conservateur Damian Green a déclaré que la reine n’avait “pas la moindre trace de pomposité égoïste” et avait “un génie pour la réforme nécessaire, pour parler d’une ancienne institution d’une importance énorme et la changer petit à petit pour qu’elle reste pertinente”.

Le chef du caucus « une nation » des centristes conservateurs a déclaré : « Elle a permis à la monarchie de rester ancienne et moderne. C’est une réalisation historique extraordinaire », ajoutant que le conseil d’adhésion télévisé d’aujourd’hui a montré que le roi « poursuivait sur la même voie ».

La députée du SNP, Joanna Cherry, a rendu hommage à «l’amour de l’Écosse» de la défunte souveraine – la qualifiant de «reine d’Écosse» et récitant Robert Burns My Heart’s in Highlands en hommage.

Elle a ajouté: «À une époque de changement, il y a beaucoup de gens dans mon pays – en particulier les jeunes – qui pourraient préférer une république à un monarque constitutionnel. Mais cela n’a en rien empêché l’affection que notre défunte reine portait en Écosse d’être rendue dans une égale mesure.