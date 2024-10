Les libéraux de Trudeau tentent de sauver le consensus canadien sur l’immigration — et leur héritage

Les informations faisant état de la mort du consensus sur l’immigration au Canada ont sans doute été exagérées. Mais il existe des signes avant-coureurs, tant concernant l’attitude du public à l’égard de l’immigration que concernant l’héritage du gouvernement Trudeau.

La preuve la plus claire que le consensus est en danger se trouve dans un sondage mené par l’Environics Institute. Depuis 50 ans, Environics demande aux Canadiens s’ils sont d’accord ou non avec l’affirmation selon laquelle « dans l’ensemble, il y a trop d’immigration au Canada ».

Pendant près de 25 ans, à partir de la fin des années 1990, une majorité de Canadiens étaient en désaccord avec cette affirmation. En 2022, l’écart était particulièrement important : 69 pour cent n’étaient pas d’accord, contre seulement 27 pour cent d’accord.

Mais lorsqu’Environics a posé à nouveau la question en 2023, les chiffres avaient considérablement changé : seulement 51 pour cent n’étaient pas d’accord et 44 pour cent étaient d’accord. Et le dernier sondage montre que l’opinion a complètement changé, avec 58 pour cent désormais d’accord qu’il y a trop d’immigration et seulement 36 pour cent en désaccord.

Les préoccupations qui sous-tendent ce changement sont instructives.

En 2022, 15 pour cent de ceux qui ont déclaré à Environics qu’il y avait trop d’immigration ont fait part de leurs inquiétudes concernant la disponibilité et le coût du logement. En 2023, la part des personnes citant un logement était passée à 38 pour cent (pour 2024, elle était de 33 pour cent). En outre, 21 pour cent des personnes interrogées qui estiment qu’il y a actuellement trop d’immigration estiment que le système d’immigration est mal géré par le gouvernement fédéral.

La préoccupation concernant le logement pourrait tout aussi bien être présentée comme un problème non pas lié au trop grand nombre d’immigrés mais à trop peu de maisons. Mais les conclusions d’Environics expliquent en grande partie pourquoi le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l’Immigration Marc Miller ont annoncé jeudi que les objectifs annuels du gouvernement fédéral en matière d’acceptation de nouveaux résidents permanents étaient considérablement réduits.

« Cela reflète le fait que nous avons écouté et continuerons d’écouter les Canadiens », a déclaré Miller.

Ce que le gouvernement a entendu, c’est que même si le Canada reste un « pays ouvert », de nombreux Canadiens s’inquiètent du « volume », a déclaré Miller.

REGARDER : Le gouvernement fédéral annonce de fortes réductions des admissions d’immigration Le gouvernement fédéral annonce d’importantes réductions de l’immigration Le gouvernement libéral a annoncé des réductions importantes de ses objectifs en matière d’immigration afin de « stabiliser la croissance démographique et soulager la pression sur le marché du logement ». Le Canada réduira le nombre de résidents permanents en 2025 de 500 000 à 395 000, soit une baisse de 21 pour cent.

Ce même sondage Environics offre un certain soutien à cette vision plus nuancée du consensus canadien.

Bien que l’opinion publique sur le niveau relatif de l’immigration ait changé, 68 pour cent des Canadiens conviennent que l’impact économique de l’immigration est positif. Ce chiffre est inférieur de 15 points à celui de 2022, mais toujours supérieur de 12 points à celui de 1993. Le consensus de base tient toujours.

Pendant ce temps, parmi ceux qui estiment que le niveau actuel d’immigration au Canada est trop élevé, seulement 10 pour cent ont déclaré que l’immigration constitue une menace pour les valeurs ou l’identité canadienne.

Les libéraux apprennent qu’on peut avoir trop de bonnes choses

Les libéraux de Trudeau sont arrivés au pouvoir en promettant de réinstaller 25 000 réfugiés syriens et de tourner la page d’un gouvernement conservateur qui s’inquiétait de « pratiques culturelles barbares » et ce que les gens portaient lors des cérémonies de citoyenneté .

Une fois au pouvoir, les libéraux ont ensuite augmenté l’immigration annuelle, soutenu par conseil que davantage de nouveaux arrivants compenser le vieillissement de la main-d’œuvre et renforcer l’économie . L’accueil des nouveaux arrivants est devenu un élément central de la marque politique du gouvernement libéral et de sa politique économique.

Il y a eu des moments difficiles, notamment le tollé politique qui a entouré Roxham Road. Mais dans le contexte de l’administration de Donald Trump aux États-Unis et de la montée du sentiment anti-immigration dans d’autres pays occidentaux, l’adhésion apparente du Canada au pluralisme et à l’immigration a été présentée à la fois comme une nouveauté et une vertu.

Il y a à peine deux ans, le Washington Post pris note du prédécesseur de Marc Miller, Sean Fraser, aujourd’hui ministre du Logement, affirmant que « le Canada a besoin de plus de gens ». Mais le gouvernement libéral a passé l’année dernière à reconnaître qu’il est possible d’avoir trop de bonnes choses.

En janvier, Miller a annoncé un nouveau plafond sur les permis d’étudiants internationaux . En août, le gouvernement a imposé nouvelles limites au Programme des travailleurs étrangers temporaires . Ces deux programmes ont entraîné une forte hausse du nombre de résidents non permanents . Aujourd’hui, les libéraux ont également réglé leurs voiles sur l’immigration permanente.

REGARDER: Les réductions d’Ottawa dans l’immigration suscitent des réactions mitigées La pause du gouvernement fédéral sur la croissance démographique suscite des réactions mitigées Le plan d’immigration du gouvernement fédéral suscite de nombreuses réactions, particulièrement en Colombie-Britannique. Les critiques affirment que les nouveaux arrivants sont caractérisés comme des problèmes en matière de logement et d’abordabilité, alors qu’en fait ils devraient être considérés comme la solution. Belle Puri rapporte.

Le gouvernement fédéral a assoupli les restrictions sur les travailleurs étrangers en 2022 en raison des inquiétudes concernant la pénurie de main-d’œuvre post-pandémique – des changements qui ont été applaudi par groupes d’entreprises . Et Miller soutient également que les provinces et les établissements postsecondaires partagent la responsabilité d’attirer plus d’étudiants internationaux qu’ils ne pourraient raisonnablement en accueillir.

Miller note également qu’une immigration plus élevée a probablement contribué à éviter au Canada de sombrer dans la récession. Mais le ministre reconnaît que le gouvernement fédéral porte une part de responsabilité dans la situation qu’il tente aujourd’hui de corriger.

« Nous devons accepter la mesure de la responsabilité qui existe », m’a-t-il déclaré lors d’une interview plus tôt cet automne, un sentiment qu’il a répété cette semaine.

Le Canada continuera-t-il à adopter l’immigration?

En fin de compte, cette responsabilité ne concerne pas seulement le système lui-même, mais aussi la confiance du public dans ce système et son soutien à l’immigration en général. Si le gouvernement agissait trop lentement pour rectifier le tir, il mettrait en danger les deux choses. Et ce serait sans aucun doute une pilule amère pour Trudeau si l’un des héritages de son mandat était de nuire durablement à l’attitude du public à l’égard des nouveaux arrivants.

« L’immigration est vitale pour notre avenir et, en tant que gouvernement fédéral, nous devons nous assurer que cette fierté et cette confiance dans l’immigration ne soient pas ébranlées », a déclaré Trudeau jeudi.

Il est trop tôt pour dire si les dernières années ont causé des dommages durables à l’attitude du public à l’égard de l’immigration – ou si un futur gouvernement verra quelque chose à gagner à réduire encore davantage le flux de nouveaux arrivants. Mais il est possible que l’orientation générale établie par les libéraux et les impératifs fondamentaux qui sous-tendent le consensus canadien prévalent.

Les nouveaux objectifs du gouvernement fédéral représentent une diminution significative par rapport aux dernières années. Au cours de chacune des trois dernières années, plus de 400 000 personnes sont devenues résidents permanents ; ce nombre annuel d’admissions devrait maintenant tomber à 365 000 d’ici 2027. Mais cela représente toujours une augmentation par rapport aux niveaux d’immigration sous le précédent gouvernement conservateur – de 2006 à 2015, les totaux annuels n’ont jamais été inférieurs à 237 000 ni supérieurs à 272 000.

La nouvelle citoyenne canadienne Marilou Martin, originaire des Philippines, tient dans ses bras son fils Kale, âgé de six ans, lors d’une cérémonie de citoyenneté de la fête du Canada au pavillon du parc Assiniboine à Winnipeg, au Manitoba. le lundi 1er juillet 2024. (David Lipnowski/La Presse Canadienne)

Même si le chef conservateur Pierre Poilievre a méprisé les libéraux pour leur gestion du dossier de l’immigration, il n’a pas non plus déclaré qu’il mettrait en œuvre de véritables réductions. Il a seulement déclaré qu’il utiliserait une « formule mathématique » non précisée – une formule qui prend en compte la construction de logements et l’accès aux services de santé – pour déterminer les objectifs d’immigration du Canada.

Il est également remarquable (mais peut-être pas surprenant) que, malgré le changement de l’opinion publique, l’annonce du gouvernement fédéral cette semaine ait suscité certaines critiques et inquiétudes – de économistes et groupes d’entreprises mais aussi des politiciens provinciaux.

« Il semble que le gouvernement réagisse de manière excessive », a déclaré le directeur de la Chambre de commerce du Canada. dit le Toronto Star.

« Nous avons été très déçus aujourd’hui d’entendre le nouveau plan fédéral », a déclaré Sarah Stoodley, ministre de l’Immigration de Terre-Neuve. dit CBC Pouvoir et politique jeudi. « Nous faisons quelques calculs – cela ressemble à une diminution potentielle de 42 pour cent pour nous de nos flux d’immigration économique, ce qui est assez grave. »

Susan Holt, première ministre désignée du Nouveau-Brunswick dit « Les nouveaux arrivants ont grandement contribué à notre province… Nous devons donc être très réfléchis et prudents dans la façon dont nous gérons l’immigration au Nouveau-Brunswick.

Si le Canada est un pays devenu mal à l’aise face aux récents niveaux d’immigration, c’est aussi apparemment un pays dont les dirigeants s’inquiètent de ne pas accueillir suffisamment de nouveaux arrivants.