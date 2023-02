Les libéraux de Trudeau et les conservateurs de Poilievre à égalité : Nanos

Alors que l’entente fédérale sur le financement des soins de santé fait la une des journaux et que l’état des soins de santé domine d’autres questions d’intérêt national, notamment l’inflation et l’économie, les libéraux fédéraux semblent profiter d’un rebond correspondant de l’appui au scrutin et sont dans une situation égalité avec les conservateurs.

“La clé à retenir ici est que les soins de santé sont devenus un sujet de préoccupation national majeur”, a déclaré Nik Nanos, sondeur officiel pour CTV News et le Globe and Mail, dans l’épisode de Trend Line de mercredi.

Avec l’accord de financement des soins de santé des libéraux – que les premiers ministres du Canada ont accepté d’accepter – qui a fait la une des journaux la semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a été au centre des préoccupations, « et ce que vous voyez essentiellement, ce sont les chiffres des libéraux qui montrent un mouvement positif au cours de la dernière quatre semaines avec cet accent sur les soins de santé », a déclaré Nanos.

La ligne de tendance sur le suivi hebdomadaire des bulletins de vote de Nanos montre que les conservateurs devancent les libéraux à partir de décembre, mais les libéraux ont commencé à monter à la mi-janvier et ont comblé l’écart.

“Lorsque nous regardons le conseil d’administration, les pourcentages réels, nous pouvons voir qu’il y a absolument une égalité entre les libéraux et les conservateurs. Les deux, à 33 points de pourcentage, appuient chacun”, a déclaré Nanos.

Il a ajouté que le chef conservateur Pierre Poilievre – qui a martelé les libéraux sur les problèmes de portefeuille, le logement abordable et les problèmes de loi et d’ordre – a été “largement absent” de la discussion sur les soins de santé. “Donc, il a en quelque sorte cédé du territoire aux libéraux”, a déclaré Nanos.

GARDEZ UN ŒIL SUR LE NPD

Pendant ce temps, le NPD de Jagmeet Singh a connu une augmentation du soutien et se situe à 21% dans le suivi hebdomadaire des votes de Nanos. Cela pourrait constituer une menace pour les libéraux, qui sont dans un accord de confiance et d’approvisionnement avec le NPD, si Singh détermine que Trudeau ne va pas assez loin dans la défense de leur programme progressiste.

“C’est pourquoi le NPD sera celui à surveiller”, a déclaré Nanos. “Jagmeet Singh a de l’influence et il va en avoir plus, et c’est pourquoi les libéraux doivent s’inquiéter, car lorsque ces chiffres du NPD atteignent le milieu des années 20, les libéraux commencent à perdre des sièges au profit des néo-démocrates et des conservateurs. “

Nanos a déclaré que nous pouvions nous attendre à ce que Singh et Poilievre “doublent l’équipe” de Trudeau dans le but de diviser les électeurs, “pour créer ces opportunités pour les conservateurs et le NPD de remporter des sièges aux dépens des libéraux, en particulier en Ontario. C’est là que les libéraux peuvent vraiment être à risque en Ontario à certaines de ces scissions en Colombie-Britannique. »

Regardez l'épisode complet de Trend Line dans notre lecteur vidéo en haut de cet article. Vous pouvez également écouter dans notre lecteur audio ci-dessous, ou partout où vous obtenez vos podcasts. Notre prochain épisode sort le mercredi 1er mars.