Les libéraux critiqués pour leur manque d’action sur la stratégie africaine

OTTAWA –

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a déclassé son plan longtemps retardé pour les relations avec l’Afrique d’une stratégie à un cadre, affirmant que cela reflète mieux l’intention initiale de la politique – malgré les critiques, les libéraux ne prennent pas la région au sérieux.

Pendant au moins un an, les libéraux ont promis une stratégie pour l’Afrique qui définirait les relations du Canada avec des dizaines de pays et saisirait les occasions de s’engager avec un nouveau bloc commercial intercontinental.

Rob Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly, a déclaré lors d’entretiens l’été et l’automne derniers qu’il travaillait sur une « stratégie pour l’Afrique émergente » et « un document de stratégie pour notre engagement diplomatique ».

Pourtant, dans une entrevue avec La Presse canadienne plus tôt ce mois-ci, Joly a déclaré que le plan n’était pas une stratégie à part entière.

« En ce qui concerne la stratégie pour l’Afrique, eh bien, c’est un terme qui a été utilisé par mon collègue, Rob Oliphant. Je dirais que c’est un cadre pour l’Afrique », a déclaré Joly lors d’un entretien téléphonique depuis Nairobi, au Kenya.

« L’objectif est de s’assurer que nous répondons à l’appel que font de nombreux pays africains, d’avoir accès à une plus grande partie du Canada. »

Dans une interview, Oliphant a déclaré que Joly lui avait demandé dans une lettre de mandat quelque temps après l’automne 2021 « de développer une stratégie pour l’Afrique, et en particulier pour notre politique étrangère en ce qui concerne l’Afrique ».

L’idée était d’évaluer la présence diplomatique du Canada à travers le continent, à quels groupes il devrait participer et quels objectifs il devrait présenter aux dirigeants africains. Cela comblerait une lacune, puisque les politiques commerciales et d’aide du Canada étaient plus claires que ses objectifs en matière de politique étrangère.

« Pour moi, cela a été notre domaine le plus faible de notre engagement en Afrique », a déclaré Oliphant.

En novembre dernier, les libéraux ont publié leur stratégie indo-pacifique, un plan quinquennal de 2,3 milliards de dollars qui touche des agences allant du Service canadien du renseignement de sécurité à Pêches et Océans Canada.

« À ce moment-là, j’ai suggéré de renommer cela un cadre plutôt qu’une stratégie », a déclaré Oliphant à propos de son travail sur la politique africaine.

Il a déclaré qu’il travaillait sur un cadre « qui favorise l’investissement en garantissant que nous réduisons les risques », par exemple en soutenant des projets d’aide qui rendent les pays plus stables.

Oliphant a déclaré qu’il s’attend à présenter la politique au cabinet cet automne et qu’elle sera rendue publique cette année civile.

Il a ajouté qu’il se concentrait sur l’engagement des gouvernements africains, au lieu de s’accrocher à la terminologie – même si d’autres disent que la formulation fait une réelle différence.

Lori Turnbull, directrice de l’école d’administration publique de l’Université Dalhousie, a déclaré qu’une stratégie indique une feuille de route avec des résultats délibérés. Mais un cadre est plus lâche par définition.

« La spécificité est la partie importante. Une stratégie est, ‘C’est ce que nous faisons. C’est ce que nous allons faire pour atteindre nos objectifs », a-t-elle dit, alors qu’un cadre « est plus une sorte de stratégie globale image, et un ensemble global de paramètres. »

Turnbull a déclaré que les commentaires de Joly pourraient donner aux fonctionnaires l’impression que l’Afrique se classe moins bien que d’autres régions qui attirent davantage l’attention des électeurs.

« Cela indiquerait qu’elle essaie de faire une distinction entre les deux – et il y a une distinction », a déclaré Turnbull. « Il pourrait y avoir une sorte de message envoyé au département, subtilement. »

Le changement de langage a été remarqué par les sénateurs du comité des affaires étrangères, qui ont averti la ministre du Commerce Mary Ng en décembre dernier que le Canada semblait prendre du retard sur les États-Unis et d’autres pairs dans l’établissement de liens commerciaux plus étroits avec l’Afrique.

La sénatrice Amina Gerba a déclaré dans une entrevue en français que ce changement augure mal pour le Canada qui profite d’un nouveau bloc commercial qui s’étend sur la majeure partie du continent.

La zone de libre-échange continentale africaine est un projet en cours visant à éliminer la plupart des tarifs et à harmoniser certaines réglementations dans environ 45 pays.

« Bien sûr, le terme ‘stratégie’ est beaucoup plus complet. C’est un terme plus dynamique, plus engageant pour le Canada, et il donne l’impression qu’il est définitif », a déclaré Gerba, qui est né au Cameroun.

« Un cadre a des limites. Cela signifie que nous avons contraint les limites de ce cadre, ce qui limite l’action. »

La sénatrice du Québec a dit que le gouvernement ne lui avait pas expliqué pourquoi il avait fait ce changement.

Lors d’une réunion du comité des affaires étrangères de la Chambre des communes plus tôt ce mois-ci, la députée néo-démocrate Heather McPherson a demandé au ministre du Développement international, Harjit Sajjan, de confirmer si la stratégie pour l’Afrique avait été rétrogradée à un cadre africain.

Sajjan a répondu: « Je suis désolé. Qu’entendez-vous par stratégie africaine? »

Le ministre a déclaré que l’Afrique « est un domaine sur lequel nous nous concentrons depuis très longtemps » et « un domaine dans lequel nous avons réellement accru et intégré notre travail ».

Mais il n’a pas précisé le changement de terminologie.

Gerba a fait valoir que l’Afrique avait besoin de la même attention et des mêmes ressources que la stratégie indo-pacifique, car le continent connaît ses propres changements politiques drastiques et un boom économique tiré par sa jeune population. Elle a dit que diverses diasporas au Canada sont désireuses d’aider.

« Honnêtement, tout a à voir avec ce continent », a-t-elle déclaré. « On parle de 2,4 milliards d’habitants d’ici le milieu du siècle. Ce sont les pays du continent qui seront les acteurs clés de la politique internationale. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 mai 2023.