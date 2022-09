Les libéraux commencent la retraite du cabinet avec le coût de la vie et l’économie en tête de l’ordre du jour

Alors que le Parlement se prépare pour le retour des députés, le cabinet libéral entame aujourd’hui trois jours de réunions à Vancouver pour élaborer le manuel d’automne du gouvernement, avec la hausse du coût de la vie et l’état de l’économie qui devraient être en tête de l’ordre du jour.

“Le ton est de passer aux choses sérieuses, de faire le travail et de livrer pour les Canadiens ces grandes choses qu’ils attendent de nous et qui sont également nos priorités”, a déclaré un haut responsable du gouvernement à CBC News en arrière-plan.

“Nous avons ces engagements et nous allons les respecter.”

Tenir ces engagements une fois que le Parlement reprendra le 19 septembre impliquera d’équilibrer les priorités des partisans libéraux et des partenaires parlementaires du parti au NPD.

Plus tôt cette année, les libéraux et les néo-démocrates ont conclu un accord engageant le NPD à voter avec le gouvernement libéral minoritaire à la Chambre des communes sur des votes de confiance jusqu’en juin 2025, en échange du respect par le gouvernement d’un certain nombre de repères en cours de route.

Les néo-démocrates disent qu’au moins deux de ces engagements doivent être respectés avant le congé de Noël si les libéraux veulent que l’entente demeure intacte.

Le NPD veut voir la première étape d’un régime universel de soins dentaires, couvrant initialement les familles avec des enfants de moins de 12 ans qui gagnent un revenu familial inférieur à 90 000 $. Le parti veut également un complément unique pour porter l’Allocation canadienne pour le logement à 500 $, et dit qu’il veut que cette augmentation soit renouvelée dans les années à venir si les défis du coût de la vie persistent.

L’Allocation canadienne pour le logement, élaborée par le gouvernement fédéral et les provinces, a été lancée en 2020 avec un financement conjoint de 4 milliards de dollars sur huit ans. La prestation vise à fournir un soutien financier direct aux Canadiens qui ont des besoins de logement.

Un responsable du NPD s’exprimant sur le fond a déclaré que jusqu’à deux millions de Canadiens pourraient bénéficier des paiements sous condition de ressources, le gouvernement fédéral ayant affecté 475 millions de dollars dans le budget à l’initiative.

Un sol, pas un plafond

L’entente entre le NPD et les libéraux a fixé à la fin de cette année la date limite pour les deux initiatives. Les néo-démocrates disent que, jusqu’à présent, il semble que ces engagements seront remplis à temps.

“Sur ces deux volets, nous sommes assez proches de l’endroit où nous voulons aller dans les négociations”, a déclaré un haut responsable du NPD aux informations de CBC. “Je suis convaincu que nous aurons quelque chose à dire aux médias d’ici la fin du mois.”

Le NPD considère l’engagement de la phase un en matière de soins dentaires comme une première étape seulement. Si les libéraux veulent que leur accord avec le NPD reste en place, disent les néo-démocrates, ils doivent étendre les soins dentaires aux moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes handicapées d’ici la fin de 2023, avant la mise en œuvre complète du programme d’ici 2025.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, rencontre le premier ministre Justin Trudeau sur la colline du Parlement à Ottawa en 2019. L’accord conclu entre les deux partis plus tôt cette année verra le NPD soutenir le gouvernement libéral lors des votes parlementaires, à condition que les libéraux respectent certains engagements. (La Presse canadienne/Sean Kilpatrick)

Le NPD affirme que ces deux engagements constituent un plancher et non un plafond et qu’il utilisera les journées de l’opposition, les réunions en personne et les projets de loi d’initiative parlementaire pour demander d’autres mesures cet automne afin d’aider les Canadiens à faire face à la hausse du coût de la vie.

Parmi ces initiatives, selon le parti, il y aura un effort pour aider les familles avec des augmentations ponctuelles du remboursement de la TPS et de l’Allocation canadienne pour enfants, un appel à plus de financement pour aider les travailleurs à faire la transition vers des emplois verts et une demande pour une action climatique supplémentaire. .

Aider les Canadiens à faire face à l’inflation

Bien qu’il ne soit pas clair quelles approches le cabinet libéral pourrait discuter au-delà de l’augmentation de l’allocation de logement, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré la semaine dernière que son gouvernement cherchait toujours des moyens d’alléger le fardeau de l’inflation.

“Nous avons un taux de chômage historiquement bas en ce moment, beaucoup de gens ont un emploi, mais il y a encore de vrais défis et nous allons continuer à faire ce qui est nécessaire pour soutenir les Canadiens vulnérables à mesure que nous progressons”, a déclaré Trudeau.

Le Premier ministre a ajouté que, quoi que fasse ensuite son gouvernement pour lutter contre le coût de la vie, il “faudra attention à ne pas faire des choses qui accéléreront ou exacerberont la crise de l’inflation à laquelle nous sommes confrontés”.

L’une des propositions de l’accord entre le NPD et les libéraux consisterait à recentrer l’Initiative de financement de la construction locative (RCFI) sur des logements abordables.

Le RCFI est un programme gouvernemental qui offre un financement à faible coût aux promoteurs pour les aider à construire des logements locatifs dans les zones où l’offre est faible.

Le représentant du gouvernement a déclaré que les Canadiens devraient s’attendre à des annonces sur le logement et le coût de la vie axées sur la Colombie-Britannique avant, pendant et après la retraite du caucus.

Construire un avenir vert

Dans le communiqué de presse annonçant la retraite du cabinet, le cabinet du premier ministre a déclaré que les ministres discuteront également de la manière dont le gouvernement peut construire “un avenir vert et sain pour tous”.

Le responsable gouvernemental a déclaré que cette discussion s’étendrait à tous les ministères alors que le gouvernement cherche à garantir qu’il existe des emplois bien rémunérés à la fois dans l’industrie des véhicules électriques et dans le secteur pétrolier.

Les néo-démocrates ont déclaré avoir rencontré des travailleurs du secteur pétrolier qui craignent pour l’avenir économique de leurs enfants alors que l’économie s’éloigne des combustibles fossiles.

Le NPD a déclaré que même s’il continuera de faire pression sur le gouvernement libéral pour qu’il agisse dans ce domaine, il ne menacera pas l’accord – même si le texte de l’accord prévoit des échéances de 2022 exigeant une action.

L’accord exige que les libéraux « avancent » sur la création d’un centre de formation pour des emplois propres pour soutenir, recycler et redéployer les travailleurs d’ici cette année, mais le texte de l’accord n’est pas précis sur ce qui doit se passer pour que l’accord survive.