Les libéraux cherchent à prolonger les heures d’ouverture de la Chambre, citant l’obstruction des conservateurs

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré que lorsque les députés reviendront à Ottawa la semaine prochaine, il présentera une motion visant à prolonger les heures de séance de la Chambre des communes, invoquant l’obstruction des conservateurs.

“Nous avons un programme législatif ambitieux”, a déclaré Holland dit dans une série de tweets jeudi. “Les conservateurs continuent d’empêcher le vote d’un projet de loi… C’est de l’obstruction parlementaire furtive. Les Canadiens méritent mieux.”

Holland dit que les conservateurs veulent plus de temps pour débattre des projets de loi, et prolonger les heures de séance permettrait cela. Cependant, il y a eu des exemples récents où la Chambre a dû siéger jusqu’à minuit pour débattre d’un projet de loi, et le débat se termine beaucoup plus tôt dans la soirée.

La motion créerait des “séances du soir” et si elle était adoptée, elle resterait en vigueur jusqu’en juin.

“Le Parlement fonctionne mieux lorsque nous travaillons ensemble, et non lorsqu’un parti fait obstacle au progrès”, a déclaré Holland.

Une fois que la Chambre reprendra le 14 novembre, les députés doivent siéger sans autre semaine de pause dans la circonscription jusqu’à ce que la Chambre des communes s’ajourne pour les vacances de décembre.

CTVNews.ca a contacté les conservateurs et les néo-démocrates pour commentaires.



Plus à venir.