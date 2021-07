Les libéraux célèbrent le départ de la conservatrice Meghan McCain de «The View» après 4 saisons controversées – RT USA News

Meghan McCain a annoncé qu’elle quittait son poste de co-animatrice de ‘The View’, à laquelle le public de gauche du talk-show a répondu en fustigeant le conservateur et en célébrant sa sortie.

Le départ de McCain de ‘The View’ a été salué sur les réseaux sociaux quelques heures avant même qu’elle n’ait officialisé la nouvelle, avec des informations faisant état de son annonce imminente avant la diffusion de l’émission.

La co-animatrice a confirmé jeudi matin que la décision de partir était la sienne.

« Je serai ici jusqu’à la fin du mois de juillet pour terminer la saison avec vous tous, ce dont je suis reconnaissant », elle a dit. « Ce n’était pas une décision facile. Il a fallu beaucoup de réflexion, de conseil et de prière, et de parler à ma famille et à mes amis proches. »





La fille de feu le sénateur républicain John McCain a déclaré que sa décision était motivée par le désir de passer plus de temps avec sa famille.

Les autres animateurs de McCain, avec qui elle se dispute souvent des querelles verbales virales, ont offert leurs meilleurs vœux avant que McCain ne dénonce la couverture médiatique des désaccords à l’antenne de l’émission.

« Les médias doivent faire un meilleur travail pour couvrir les femmes dans cette émission. Nous sommes couverts de misogynie profonde et de sexisme par les médias », a dit McCain.

Elle a ajouté que « Si cinq hommes faisaient ce que nous faisons tous les jours, je pense que nous aurions un prix Pulitzer à ce stade. »

« The View » fait souvent la une des journaux avec ses désaccords passionnés entre les co-animateurs, en particulier ceux entre McCain et les présentateurs les plus à gauche, tels que Whoopi Goldberg et Joy Behar. Les guêtres font souvent de McCain un sujet tendance sur les réseaux sociaux, alors que le public plus libéral de l’émission s’accumule sur elle – quelque chose qui n’a pas changé avec l’annonce de jeudi.

« Meghan McCain quittant ‘The View’. Prévoit de passer son temps à chercher des communautés pauvres et éloignées afin qu’elle puisse leur dire qui est son père », un utilisateur de Twitter a écrit, faisant référence au fait que McCain est souvent moquée pour le nombre de fois où elle mentionne son père.

« Meghan McCain quitte #TheView, Dieu merci » expert libéral David Weissman tweeté, un sentiment qui a été repris par de nombreux autres.

Il y avait des vœux de la part de commentateurs plus conservateurs, certains louant le départ de McCain après quatre saisons controversées comme la bonne décision.

Joyeux début juillet 4 à @MeghanMcCain pour avoir déclaré son indépendance de The View ! 👧🇺🇸 – Dave Rubin (@RubinReport) 1 juillet 2021

100% certain que @MeghanMcCain les meilleurs jours sont à venir en tant que commentatrice conservatrice et leader d’opinion parmi sa génération. Meghan est très intelligente, fougueuse, patriotique et défend ses causes. Je me demande d’où elle tient ça ? https://t.co/7aZytVbsLo – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 1 juillet 2021

Fier de toi @MeghanMcCain. Parfois, il est temps de commencer quelque chose de nouveau et de faire confiance à la magie des débuts. J’attends avec impatience ton prochain chapitre. – Janice Dean (@JaniceDean) 1 juillet 2021

‘The View’ fait souvent tourner un hôte conservateur pour compenser l’écurie toujours à gauche des co-hôtes. Avant McCain, le siège était occupé par des hôtes dont Jedediah Bila et Elisabeth Hasselbeck plus tôt dans la série. Les querelles qui s’ensuivent entre le panéliste conservateur souvent solitaire et les stars plus libérales du programme conduisent à des retours en arrière des téléspectateurs et des clips viraux.

