Le principal donateur républicain Sheldon Adelson est décédé à l’âge de 87 ans, selon sa femme, une nouvelle qui a été rapidement célébrée par ceux qui critiquaient les tendances politiques du magnat des casinos.

Depuis 2019, Adelson recevait un traitement pour un lymphome non hodgkinien, mais il continuait à diriger son empire des casinos de Las Vegas Sands.

«Sheldon était l’amour de ma vie. Il était mon partenaire dans la romance, la philanthropie, l’activisme politique et l’entreprise. C’était mon âme soeur » sa femme Miriam a écrit dans un communiqué de presse mardi.

Adelson et sa femme étaient deux des plus grands partisans du Parti républicain. Ils étaient également connus pour avoir donné des dizaines de millions de dollars aux campagnes du président Donald Trump, perdant 75 millions de dollars sur sa seule candidature à la réélection.

C’est ce soutien aux causes conservatrices qui a amené certains à célébrer la mort d’Adelson tandis que d’autres ont pleuré sur les réseaux sociaux.

«Sheldon Adelson est décédé. Le monde sera un endroit plus sûr sans sa haine raciste et le financement de la suprématie blanche », a écrit un activiste de Twitter.

Sheldon Adelson est décédé à son domicile lundi, après une bataille de longue date avec les forces de la lumière. Sa famille a déclaré que la cause du décès était le «visage en o» qu’il avait fait en regardant Hannity

Reconnaissant que Sheldon Adelson ait vécu assez longtemps pour voir son bien-aimé Trump devenir le premier président à un mandat en 30 ans et laisser le Parti républicain en ruine à la sortie de ses fonctions. 75 millions de dollars bien dépensés, monsieur.

Même le fait qu’Adelson ait payé les salaires et les avantages sociaux de ses employés pendant la pandémie de Covid-19 n’était pas suffisant pour que beaucoup ignorent sa politique.

Adelson a dépensé des millions pour la préservation des musées de l’Holocauste et la création d’écoles juives, mais The Atlantic a décidé de courir avec cela le matin de sa mort. https://t.co/dm3GCr7sPv

Cependant, les conservateurs ont publiquement pleuré le décès du magnat.

Donald Trump Jr. l’a appelé « Un vrai patriote américain » dans un tweet.

Sheldon était un véritable patriote américain et un géant parmi les hommes. Il a traité ses employés comme des membres de sa famille. Sa générosité philanthropique a changé d’innombrables vies. La relation américano-israélienne est plus forte aujourd’hui grâce à lui. Mon cœur va à la famille Adelson. https://t.co/AjZHPVsD1e

La vie de Sheldon Adelson représente le meilleur du rêve américain. Susan et moi adressons nos plus sincères condoléances et prières à sa famille alors que le monde pleure son décès. pic.twitter.com/QkL60v7iOE

