Les libéraux américains aiment les étrangers illégaux, mais pas dans leurs propres quartiers chics – RT World News

Le gouverneur de Floride, DeSantis, a envoyé des dizaines de migrants dans un quartier démocrate aisé, plongeant la Maison Blanche dans une frénésie

Les progressistes américains ont une crise de conniption à part entière cette semaine après que la Floride a transporté par avion des migrants illégaux vers une île au large des côtes du Massachusetts. La réponse de la gauche a été tout aussi hystérique que prévisible.

Cette semaine, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a officiellement usurpé Donald Trump en tant que roi des trolls en titre en déversant des dizaines de migrants illégaux dans Martha’s Vineyard, une île riche au large des côtes du Massachusetts où de riches libéraux passent leurs vacances, sirotant du vin et cassant des huîtres, loin de la la foule exaspérante de MAGA.

« Ce n’est pas la responsabilité des Floridiens de subventionner les étrangers pour qu’ils résident illégalement dans notre État ; nous n’avons pas consenti au programme d’ouverture des frontières de Biden », Le bureau de DeSantis a déclaré dans un communiqué.

La Maison Blanche n’était pas amusée.

Larguer des avions chargés de migrants illégaux dans les villes dirigées par les démocrates est “juste irrespectueux envers l’humanité” L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi sans la moindre ironie. Elle a décrit le déménagement comme un “cas politique cruel et prémédité.”















Hillary Clinton, quant à elle, a accusé le gouverneur de Floride de se livrer à “traite des êtres humains”.

Ne vous méprenez pas, le choix de la zone de décharge de DeSantis n’était pas un hasard. Alors que les villes dirigées par les démocrates à travers le pays ont été ravagées par la criminalité et la drogue endémiques, l’élite libérale échappe régulièrement à la folie de ce coin de paradis reculé. Une étude de la Martha’s Vineyard Commission a révélé que le coût de la vie sur l’île est 60 % plus élevé que la moyenne nationale et que les prix des logements sont 96 % plus élevés. Comme le décrirait George Carlin, “C’est un petit club, et tu n’y es pas !” En d’autres termes, de grandes écoles, une grande protection policière et zéro criminel. C’est-à-dire jusqu’à maintenant. Les arrivées louches côtoieront des superstars libérales comme Barack et Michelle Obama, Bill et Hillary Clinton, David Letterman, Chelsea Handler, Bill Murray, Meg Ryan et bien d’autres crèmes de la crème libérales.

À ce stade, certaines personnes peuvent se gratter la tête. Après tout, les démocrates vivent selon les mots gravés sur le piédestal de la Statue de la Liberté, qui exigent du monde : “Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses entassées qui aspirent à respirer librement, les misérables déchets de votre rivage grouillant!” Les libéraux au cœur saignant ont délibérément laissé un trou béant à la frontière américano-mexicaine afin d’accueillir les millions de pauvres âmes au sud du Rio Grande. Une invasion à part entière de l’humanité est exactement ce qu’ils voulaient, alors pourquoi n’expriment-ils pas leur gratitude à DeSantis ?

La réponse évidente, que DeSantis a lancée comme une tarte à la crème pâtissière à la face de tout le pays, se résume à de la pure hypocrisie. Les démocrates n’ont aucun problème à importer illégalement des millions de personnes dans le pays, tant que “les misérables refusent” rester confiné dans les cauchemars du centre-ville américain. Le seul moment où les démocrates veulent entendre parler de ces nouveaux arrivants grungy, c’est autour du jour du scrutin, quand soudain, ils redeviendront désirables en tant qu’électeurs.

En plus d’élargir leur base électorale, l’étrange histoire d’amour des démocrates avec les illégaux concerne également la vertu, que la gauche a transformée en une forme d’art de la performance. Mais maintenant, ils sont obligés de feindre le dégoût et la répulsion, demandant comment DeSantis a pu jeter toutes ces âmes mortes dans le seul endroit en Amérique où les rues sont vraiment pavées d’or et les robinets coulent de champagne. Pourquoi, le culot de cet homme, traitant la populace avec un véritable respect !















Les démocrates ont refusé de mettre les dernières briques dans le mur frontalier de Trump, mais ces mêmes personnes vivent derrière des communautés fermées hautement gardées. Pas tous les démocrates, remarquez. Juste la petite minorité qui peut se permettre les bonnes choses de la vie, vous savez, comme leur vie. Les 99% restants des démocrates doivent faire face au chaos croissant dans les quartiers en proie à la criminalité du mieux qu’ils peuvent.

L’hypocrisie libérale ne s’arrête pas à la frontière. Les démocrates se proclament également anti-armes à feu, mais leurs films hollywoodiens contribuent davantage à la culture de la violence armée que n’importe quelle réunion de la National Rifle Association. En même temps, il n’y a pas un politicien démocrate dans le pays qui serait pris dehors ces jours-ci sans un garde du corps armé à ses côtés.

La même hypocrisie a été mise en évidence lors des fermetures de Covid-19. Alors que les démocrates se vantaient d’avoir adopté des règles de verrouillage strictes, leurs dirigeants ont continué à faire la fête, à voyager et à se faire coiffer comme en 1999, sans masques.

Le « coup » politique de DeSantis va-t-il donner vie aux démocrates, leur faisant comprendre la vraie nature des gens qui les dirigent et leur grand pays égaré ? C’est douteux, mais tant que des trolls comme Ron DeSantis et Donald Trump sont là, au moins les conservateurs peuvent rire de la catastrophe qui se déroule sous leurs yeux.