Les libéraux adoptent une décision pour limiter le débat sur le projet de loi sur les armes à feu

Le gouvernement fédéral a adopté mardi soir une motion limitant le temps qu’il reste aux députés pour examiner les modifications et débattre du projet de loi libéral sur le contrôle des armes à feu C-21 avant qu’il ne soit envoyé au Sénat pour un deuxième tour d’examen.

Grâce à ce qu’on appelle une motion de programmation, les libéraux…avec des votes de Les députés du NPD et du Bloc québécois ont gravé dans le marbre le reste des plans de la Chambre des communes liés à ce projet de loi.

Le passage de la motion signifie que maintenant :

le Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre est habilité à élargir la portée du projet de loi C-21, leur permettant d’approuver les derniers amendements proposés par les libéraux concernant les armes à feu fantômes et la mise en œuvre d’une définition des armes à feu de type agression ;

le comité aura un accès prioritaire aux ressources de la Chambre pour tenir une paire d’audiences-marathons qui n’ont pas encore été programmées de 15 h 30 à minuit sur deux jours consécutifs afin d’examiner tous les amendements en suspens au projet de loi C-21;

au cours de ces audiences, le comité n’autorisera pas plus de 20 minutes de débat sur tout article ou amendement proposé avant que le président n’oblige le président à voter, et à minuit le deuxième jour, tout amendement auquel il n’a pas accès doit être être accéléré; et

une fois que le comité en aura terminé avec les amendements au projet de loi C-21, il en sera immédiatement fait rapport à la Chambre, où un seul autre jour de séance de débat sera autorisé à l’étape du rapport et à la troisième lecture, les deux dernières phases législatives avant qu’il ne passe à l’étape du Sénat.

Cette décision du leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, sur un projet de loi qui est maintenant devant la Chambre depuis près d’un an, est intervenue une semaine seulement après que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a présenté une série d’amendements révisés visant à élargir considérablement la gamme des mesures de contrôle des armes à feu proposées dans le projet de loi.

Parmi les changements les plus importants, il y avait l’insertion d’une future « définition technique » dans le Code criminel de ce qui constitue une arme à feu de type agression prohibée, destinée à « cimenter dans la loi » une interdiction permanente des futurs modèles.

La refonte du ministre est intervenue après le retrait d’un premier ensemble d’amendements qui a provoqué un contrecoup considérable l’automne dernier, en grande partie en raison de la tentative d’injecter une définition « à feuilles persistantes » pour les armes de type assaut qui aurait interdit des centaines de modèles d’armes actuellement sur le marché, y compris certains couramment utilisés. pour le sport et la chasse. Depuis qu’il a mis fin aux propositions problématiques en février, la législation languissait en grande partie.

Au cours de la dernière semaine et demie, les députés du Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre ont travaillé sur le dernier ensemble d’amendements des libéraux, ainsi que sur plus de 100 autres amendements proposés au projet de loi C-21. Jusqu’à présent, ils ont réussi à faire adopter 10 des 73 articles de la loi.

Grâce à ce processus article par article, les libéraux sont en train d’amener le projet de loi au-delà de son objectif initial – resserrer les lois sur les armes à feu pour y inclure des dispositions « drapeau rouge » et imposer un « gel » des armes de poing – pour également modifier la future classification canadienne de certains armes à feu de type assaut.

Lorsque les libéraux ont proposé la motion lundi, les conservateurs ont hésité, l’appelant «l’option nucléaire», tandis que les néo-démocrates ont déclaré que cette décision limitant le temps était nécessaire pour repousser l’obstruction de l’opposition officielle après que les conservateurs ont à plusieurs reprises rejeté les tentatives de prolongation du mandat du comité. heures de séance afin de parcourir plus rapidement la pile d’amendements.

Une tentative de la députée conservatrice et porte-parole en matière de sécurité publique Raquel Dancho d’effacer essentiellement la motion et de la remplacer par une invitation pour le premier ministre Justin Trudeau, Mendicino et d’autres ministres et fonctionnaires à « comparaître comme témoins de temps à autre, comme le comité le juge bon, » a été vaincu.