Les libellules apportent un changement aux soins du cancer du sein à Kawartha Lakes — Lindsay Advocate

Par Lindsay Avocat 25 octobre 2024

Erin Coons, PDG de la Fondation RMH, a récemment accepté un chèque de 10 000 $ des fondatrices de Dragon Flies, Nancy Hanna et Jo-Ann Forson. Ils ont été rejoints par la présidente du conseil d’administration de la Fondation RMH, Mona Malcolm-Sharman, à droite.

Partout dans le monde, les libellules sont un symbole de chance, symbolisant le changement et des temps meilleurs à venir. Fidèle à son homonyme, le Dragon Flies Breast Cancer Survivor Group change la nature des soins du cancer du sein à Kawartha Lakes et partage l’espoir à travers leur fraternité.

Depuis 2002, le don de Dragon Flies a aidé l’hôpital à acquérir la meilleure technologie de diagnostic, notamment la mammographie 3D et l’IRM, et à devenir un centre d’évaluation du sein accrédité doté d’un programme de dépistage du cancer du sein à haut risque, affilié à Action Cancer Ontario.

Les Dragon Flies organisent chaque année leur événement phare de sensibilisation, appelé Diva Night, pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein. C’est lors de cet événement spécial au Victoria Park Armory à Lindsay le 24 octobre que les Dragon Flies ont annoncé des cadeaux qui toucheraient encore plus de vies dans la région de Kawartha Lakes.

Les membres fondateurs Nancy Hanna et Jo-Ann Forson ont remis un chèque de 10 000 $ à Erin Coons, PDG de la Fondation RMH.

« La technologie transforme le monde qui nous entoure, améliorant nos connexions et améliorant notre accès à des services que nous n’aurions jamais cru possibles il y a une génération », a déclaré Erin Coons. « Les Dragon Flies ont joué un rôle important dans la transformation en cours au Ross. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur des partenaires communautaires aussi engagés qui nous aident à développer les services et les espaces dans notre hôpital local à mesure que notre population de patients augmente. Nos remerciements aux Dragon Flies et à tous ceux qui participent à leurs événements de collecte de fonds qui ont un impact sur les soins partout dans les Kawarthas.

Au cours des 22 dernières années, les Dragon Flies ont fait don de plus de 1,5 million de dollars aux hôpitaux locaux, dont celui de Ross. Avec ce don, le don total des Dragon Flies à la Ross Memorial Hospital Foundation atteint 430 300 $.