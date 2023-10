Les Libanais retiennent leur souffle alors que les craintes grandissent que le Hezbollah les entraîne dans la guerre – POLITICO

BEYROUTH — Une fois de plus, les Libanais sont scotchés à leur téléviseur et vérifient compulsivement leurs téléphones portables, suivant chaque rebondissement des escarmouches à la frontière, essayant de déterminer si une autre guerre est imminente.

En désespoir de cause, ils se demandent comment une nation si souvent brisée par des conflits – et frappée par une crise économique – risque à nouveau de sombrer dans l’abîme.

« Les gens sont épuisés, ils n’en peuvent plus », a déclaré Ramad Boukallil, un homme d’affaires libanais qui dirige une entreprise de formation de cadres. « Le Liban est sous le choc – nous avons eu Quatre années difficiles avec la crise économique, les gens sautent des repas et ont du mal à s’en sortir. Nous avons eu l’explosion du portla pandémie, un krach financier. S’il vous plaît, Dieu, nous ne sommes pas frappés par une autre guerre », a-t-il ajouté lors d’une conversation à l’aéroport de Beyrouth.

La principale crainte de nombreux Libanais est qu’ils pourraient bientôt devenir le deuxième front de la guerre d’Israël contre ses ennemis militants islamistes, après l’attaque brutale du Hamas contre Israël il y a une semaine qui a tué plus de 1 300 personnes. Alors que la plupart des regards sont tournés vers une attaque terrestre attendue en représailles contre le Hamas à Gaza, les forces israéliennes ont également déclaré une zone militaire fermée de 4 kilomètres de large à la frontière sud du Liban, où elles ont échangé des tirs avec le Hezbollah, un parti politique et groupe militant chiite. basé au Liban.

Une personne proche du Hezbollah a déclaré que le plateau du Golan – terre syrienne occupée par Israël au sud-est du Liban – était en train de devenir un point chaud particulièrement dangereux, affirmant que le Hezbollah y avait déplacé des unités d’élite ces derniers jours.

Doigt sur la gâchette

Pour l’instant, ces combats frontaliers semblent contenus, mais le tourbillon de diplomatie régionale de l’Iran accroît l’inquiétude quant au fait que Téhéran pourrait être sur le point d’engager ses mandataires du Hezbollah dans la guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a averti samedi que si Israël ne mettait pas fin à sa campagne militaire à Gaza, alors le Hezbollah, un acteur clé de « l’axe de la résistance » orchestré par Téhéran, serait « prêt » et aurait son « doigt sur la bande de Gaza ». sur la gâchette.

« Il est encore possible de travailler sur une initiative [to end the war] mais il pourrait être trop tard demain », a déclaré Amir-Abdollahian aux journalistes après avoir rencontré le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, au Qatar, où ils « ont convenu de poursuivre la coopération » pour atteindre les objectifs du groupe, selon un communiqué du Hamas.

Mark Regev, conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré à la télévision britannique Spectator que son pays était prêt à accueillir le Hezbollah, qu’il a qualifié de jumeau du Hamas. « Le Hezbollah pourrait tenter d’aggraver la situation, mon message est donc clair : si nous avons été surpris par le Hamas samedi matin, nous n’allons pas être surpris par le nord. Nous sommes prêts, nous sommes préparés. Nous ne voulons pas de guerre dans le Nord, mais s’ils nous l’imposent, comme je le disais, nous sommes prêts et nous gagnerons de manière décisive également dans le Nord.»

Pour tenter d’empêcher qu’une telle situation ne se produise, les États-Unis ont envoyé deux groupes d’attaque sur porte-avions dans la région et Le président Joe Biden a publiquement mis en garde les acteurs extérieurs – ce qui signifie l’Iran et le Hezbollah – ne pas s’impliquer. « Ne le fais pas, » dit-il.

« C’était de la musique à mes oreilles », a déclaré Ruth Boulos, mère de deux enfants, en sirotant un café dans un restaurant de Raouché, l’un des quartiers les plus chers de Beyrouth, parsemé de gratte-ciel modernes. « Espérons que le Hezbollah écoute », a-t-elle ajouté.

Aux tables voisines, on pouvait entendre des familles chrétiennes libanaises pour la plupart aisées débattre de la question de savoir si le pays serait une fois de plus embourbé dans la guerre et s’ils devraient en sortir maintenant, rejoignant d’autres Libanais aisés qui ont fui en raison de la crise économique qui a laissé un nombre estimé de personnes. 85 pour cent de la population se trouve en dessous du seuil de pauvreté.

Cela pourrait commencer à devenir plus difficile. Les compagnies aériennes deviennent nerveuses. La Lufthansa allemande suspend temporairement tous ses vols pour le pays.

Le gouvernement intérimaire libanais n’a aucun pouvoir pour influencer le cours des événements, a admis le Premier ministre Najib Mikati. Il a déclaré vendredi à une chaîne de télévision nationale que le Hezbollah ne lui avait donné aucune garantie quant à son entrée ou non dans la guerre à Gaza. « Il appartient à Israël de cesser de provoquer le Hezbollah », a déclaré Mikati dans l’interview. «Je n’ai reçu aucune garantie de qui que ce soit concernant [how things could develop] parce que les circonstances changent », a-t-il déclaré.

En raison de la fracture politique désespérée du Liban, le pays n’a pas de gouvernement pleinement opérationnel depuis octobre 2022. Le cabinet ne s’est réuni que jeudi, dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant aux escarmouches à la frontière qui pourraient entraîner des retombées sur la guerre. Il a fermement condamné ce qu’il a appelé « les actes criminels commis par l’ennemi sioniste à Gaza ». Les ministres ont ensuite déclaré aux médias que le pays serait brisé par la guerre. Le Liban « pourrait s’effondrer complètement », a déclaré le ministre de l’Economie Amin Salam. Le National.

Marqué par la guerre

Les escarmouches à la roquette et à l’artillerie le long de la frontière libanaise depuis que le Hamas a lancé son attaque terroriste contre Israël ont été d’une portée limitée mais ont tué plusieurs personnes, dont Issam Abdallah, vidéaste de Reuters. Ils ne sortent cependant pas totalement de l’ordinaire. Un officier des forces de maintien de la paix des Nations Unies au sud du Liban, qui a demandé à ne pas être identifié car il n’est pas autorisé à parler avec les médias, a déclaré qu’il pensait que les escarmouches avaient été organisées pour laisser Israël dans l’incertitude.

Les Libanais ne sont pas étrangers aux risques de basculer dans le précipice. Il existe encore autour de Beyrouth de sinistres souvenirs de la guerre civile libanaise de 1975 à 1990, un conflit sectaire brutal qui a opposé chiites, sunnites, druzes et chrétiens dans une querelle prolongée et tortueuse qui a attiré des puissances extérieures et qui a tué environ 120 000 personnes. personnes, et a déclenché un exode d’un million de personnes.

En 2006, le pays a été de nouveau plongé dans la guerre lorsque le Hezbollah a saisi l’opportunité de frapper Israël quinze jours après le début d’une nouvelle guerre à Gaza. Le Hezbollah, le Parti de Dieu, a déclaré une « victoire divine » après un mois de combats brutaux, qui se sont terminés lorsque l’ONU a négocié un cessez-le-feu. Les capacités du Hezbollah ont surpris tout le monde, les chars israéliens étant submergés par des attaques en « essaim ».

Certains voient cette brève guerre comme le premier cycle sérieux d’une guerre par procuration entre l’Iran et Israël, quelque chose de plus qu’une simple continuation du conflit entre Arabes et Israéliens.

Personne ne doute cependant qu’une autre confrontation à grande échelle entre Israël et le Hezbollah serait d’une ampleur bien plus grande.

Armé avec environ 150 000 missiles à guidage de précision grâce à l’Iran, qui maintient depuis des années un flux constant d’armes sophistiquées révolutionnaires via la Syrie, le Hezbollah a la capacité de frapper n’importe où en Israël et dispose d’une force qui pourrait facilement être comparée à une armée européenne de taille moyenne, disciplinée et bien entraînée – mais avec une différence; Le Hezbollah compte des milliers de combattants aguerris, grâce à son intervention dans la guerre civile syrienne.

Les spéculations vont bon train selon lesquelles les frappes aériennes jeudi sur les aéroports de Damas et d’Alep en Syrie seraient une mesure prise par Israël pour entraver la ligne d’approvisionnement en armes du Hezbollah en provenance de l’Iran. D’autres y voient un avertissement à la Syrie de ne pas s’impliquer – le soutien syrien au Hezbollah pourrait être particulièrement important sur le plateau du Golan.

Le Hezbollah lui-même prépare ce que ses commandants appellent souvent « la dernière guerre avec Israël ». L’intervention du Hezbollah aux côtés du président Bachar al-Assad dans la guerre civile syrienne était une opportunité de « formation opportune », » a déclaré un haut commandant du Hezbollah à ce correspondant en 2017. « Ce que nous faisons en Syrie, d’une certaine manière, est une répétition générale pour Israël », a-t-il expliqué.

Combattant à l’avant-garde aux côtés des Gardiens de la révolution iraniens, les combattants du Hezbollah ont perfectionné leurs compétences dans la guerre urbaine. Lorsque le Hezbollah est intervenu pour la première fois en Syrie, les analystes de la défense israélienne ont considéré cette incursion comme une bénédiction – mieux valait que leur ennemi juré libanais soit pris au piège là-bas.

Mais l’inquiétude grandit rapidement en Israël quant au fait que le Hezbollah acquiert une expérience précieuse sur le champ de bataille en Syrie, notamment dans la gestion d’opérations offensives à grande échelle, ce pour quoi la milice chiite n’avait que peu de compétences auparavant. Parmi les autres capacités renforcées du Hezbollah en Syrie figurent l’utilisation plus efficace de la couverture d’artillerie, l’utilisation habile de drones dans les opérations de reconnaissance et de surveillance, et l’amélioration des opérations logistiques pour soutenir de grandes offensives intégrées.

Une question de timing

Mais le Hezbollah décidera-t-il de frapper maintenant ?

« Je ne pense pas que le Hezbollah ouvrira un deuxième front », a déclaré à POLITICO Paul Salem, président du Middle East Institute et spécialiste chevronné du Liban. Mais il avait des réserves à ajouter. « Cette évaluation dépend de ce que font les Israéliens à Gaza. »

« Si Israël agit de manière significative à Gaza et commence à être sur le point de vaincre ou d’expulser le Hamas, disons comme l’expulsion de l’OLP du Liban en 1982, alors le Hezbollah et l’Iran ne voudront pas perdre le Hamas en tant que groupe. atout à Gaza », a-t-il déclaré.

« C’est un impératif stratégique qui pourrait les inciter à ouvrir un deuxième front pour s’assurer que le Hamas ne soit pas vaincu. Un autre facteur sera le bilan humain à Gaza – s’il est énorme, cela pourrait forcer la main du Hezbollah en raison de la réaction de la population arabe en colère », ajoute Salem.

Tobias Borck, chercheur en sécurité au Royal United Services Institute, a déclaré que le Hezbollah était confronté à un dilemme.

Lorsqu’il a combattu Israël en 2006, il est devenu très populaire dans le monde arabe, mais cela s’est inversé lorsqu’il est intervenu en Syrie, « les gens se demandant – même les chiites dans ses bastions du sud du Liban et de la vallée de la Bekaa – quel rapport les combats en Syrie avaient avec la résistance. Israël, sa prétendue raison d’être, même s’il existe en réalité pour protéger l’Iran d’Israël », a-t-il déclaré.

« Le Hezbollah doit retrouver sa légitimité et cela met énormément de pression. C’est le facteur qui m’inquiète. Comment le Hezbollah peut-il continuer à prétendre être l’acteur clé de « l’axe de la résistance » contre Israël et ne pas s’y impliquer ? il ajouta.

Vendredi, le chef adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a déclaré lors d’un rassemblement dans la banlieue sud de Beyrouth que le groupe ne se laisserait pas influencer par les appels lui demandant de rester en marge du conflit en cours entre Israël et le Hamas, affirmant que le parti était « tout à fait prêt » à contribuer aux combats.

« Les appels en coulisses des grandes puissances, des pays arabes, des envoyés des Nations Unies, nous disant directement et indirectement de ne pas intervenir n’auront aucun effet », a-t-il déclaré à ses partisans brandissant les drapeaux du Hezbollah et du Hamas.

La question reste de savoir quelle pourrait être cette contribution.