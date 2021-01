BEYROUTH (AP) – Des dizaines de manifestants libanais, enragés par un verrouillage de près d’un mois pour lutter contre la propagation du coronavirus, sont descendus dans les rues de la deuxième plus grande ville du pays lundi et ont jeté des pierres sur les forces de sécurité.

Les forces de sécurité ont répondu par des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, qui se sont rassemblés dans le centre de Tripoli malgré un verrouillage strict en place depuis la mi-janvier visant à contenir une forte augmentation de l’infection dans le petit pays méditerranéen.

Les manifestants à Tripoli se plaignaient du fait que leur région, la plus pauvre du Liban, est incapable de faire face au verrouillage de près d’un mois avec peu ou pas d’aide gouvernementale. Le verrouillage est en place jusqu’au 8 février.

Le Liban, un pays de près de 5 millions et de plus d’un million de réfugiés, traverse une crise économique sans précédent qui précède la pandémie et les restrictions imposées pour la combattre. La monnaie a chuté, perdant plus de 80% de ses valeurs; les banques ont imposé des contrôles sur les retraits et les transferts et le chômage et l’inflation sont montés en flèche.

Pendant ce temps, les infections à coronavirus ont augmenté ces dernières semaines, en partie attribuables aux mesures gouvernementales visant à assouplir les restrictions pendant les périodes de vacances lorsque des dizaines de milliers d’expatriés libanais étaient en visite. Les hôpitaux ont depuis enregistré une occupation presque complète des lits de soins intensifs et les fournitures s’épuisaient.

Le gouvernement à court d’argent a eu du mal à fournir une assistance à la population frappée par la crise, dont la moitié a plongé dans la pauvreté, principalement au cours de l’année dernière.

Tripoli était déjà sous le choc de la crise économique et les médias locaux ont signalé que les violations des mesures de verrouillage étaient les plus courantes.

Alors que la tension montait, les troupes de l’armée se sont finalement déployées pour briser les échauffourées entre les forces de sécurité et les manifestants. Mais les manifestants ont continué de s’infiltrer sur la place principale de Tripoli, connue sous le nom d’al-Nour, tard dans la journée de lundi.

La Croix-Rouge libanaise a déclaré avoir transporté quatre personnes blessées lors des affrontements.