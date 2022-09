Les Libanais applaudissent alors que leurs danseurs remportent America’s Got Talent

Mayyas, une troupe de danse entièrement féminine, a ébloui les juges et le public de l’émission lors de la 17e saison du concours avant de remporter 1 million de dollars et un spectacle en tête d’affiche au Luxor Hotel and Casino de Las Vegas. Le groupe a rendu hommage à son pays natal lors de ses performances et sur les réseaux sociaux lors de la préparation de la finale.