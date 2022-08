Les Lib Dems se préparent à une éventuelle élection partielle du «mur bleu» si Michael Gove démissionne

Les libéraux démocrates se bousculent pour sélectionner un candidat au siège du député conservateur Michael Gove à Surrey au milieu des spéculations selon lesquelles le haut responsable envisage de démissionner du parlement.

Le parti de Sir Ed Davey a fixé une date limite de sélection à cette semaine dans la circonscription sud-est du «mur bleu» de Surrey Heath en vue du départ éventuel de l’ancien ministre.

Une source de Lib Dem a déclaré L’indépendant que plusieurs personnalités locales du parti avaient entendu dire que Gove pourrait être prêt à démissionner si sa rivale Liz Truss devenait chef et que son candidat préféré Rishi Sunak était absent.

Mais une source conservatrice a nié que M. Gove réfléchissait à un départ de la Chambre des communes – accusant le parti d’opposition d’un truc de “sales tours” pour obtenir un soutien dans le mur bleu.

Les Lib Dems de Surrey Heath ont envoyé un courrier aux membres pour expliquer que les nominations pour le processus de sélection locale se terminent mercredi soir, au milieu des informations selon lesquelles Gove envisage un retour au journalisme.

“Nous travaillons toujours dur pour soutenir les sièges où il pourrait y avoir une éventuelle élection partielle”, a déclaré une source de Lib Dem qui a déclaré que le parti était en “alerte élevée” dans la région.

“Compte tenu des rumeurs actuelles selon lesquelles Michael Gove aurait quitté sa circonscription pour retourner au journalisme, il serait naturel de s’assurer que Surrey Heath est prêt pour les élections”, ont-ils ajouté.

La source a déclaré que le parti accélérait également son processus de sélection dans plusieurs autres zones cibles du sud détenues par des députés conservateurs – y compris le siège de Mid Bedfordshire de Nadine Dorries – où il y a une chance d’une élection partielle.

Boris Johnson aurait envisagé une pairie pour le secrétaire à la culture – apparemment prêt à quitter la politique de première ligne pour l’écriture de romans – dans le cadre de sa liste d’honneurs de démission.

Gove, quant à lui, a haussé les sourcils avec la force de sa récente attaque contre les plans économiques de Truss – affirmant que sa priorité aux réductions d’impôts équivalait à une «vacance de la réalité».

L’ancien ministre du Cabinet – qui s’est brouillé avec Boris Johnson en juillet lorsqu’il l’a appelé à démissionner dans les derniers jours avant sa démission – a écrit dans Les temps qu’il « ne s’attend pas » à être à nouveau au gouvernement.

Mais une source conservatrice a insisté sur le fait que Gove, qui a été repéré à Ibiza pendant les vacances d’été, continuerait comme député d’arrière-ban une fois la course à la direction terminée. “Malheureusement, c’est encore un autre exemple des sales tours de Lib Dem”, ont-ils déclaré.

«Ils sont plus intéressés à faire de la politique qu’à livrer pour les électeurs. Michael reste absolument attaché à ses électeurs de Surrey Heath et n’a pas l’intention de se retirer.

Gove détient une large majorité de plus de 18 000 à Surrey Heath, qui est détenue par les conservateurs depuis sa création en 2001.

Mais les Lib Dems peuvent signaler d’énormes fluctuations en leur faveur lorsqu’ils ont vaincu les conservateurs lors des récentes élections partielles du «mur bleu» à Chesham et Amersham, North Shropshire et Tiverton et Honiton.

Une source du parti a également souligné le récent succès des élections locales à Woking – près du siège de Gove à Surrey Heath, et a déclaré des problèmes locaux comme l’état de l’hôpital de Frimley Park, l’un des plusieurs dizaines qui a des problèmes structurels avec son toit en béton.

« Contrairement aux conservateurs, nous ne négligeons jamais ce que les gens disent localement », ont-ils déclaré. “Nous ne tenons rien pour acquis et savons que gagner un siège comme celui-ci serait un travail très difficile.”