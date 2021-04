Les libéraux démocrates doivent mettre l’air pur au centre de leur campagne pour les élections locales du mois prochain, annonçant des plans pour un fonds de 20 milliards de livres sterling pour lutter contre ce que le leader Ed Davey a décrit comme «l’ennemi invisible» de la pollution dans les communautés anglaises.

L’argent – qui fait partie du fonds phare de la Lib Dems de 150 milliards de livres sterling pour la récupération verte – injecterait 5,5 milliards de livres sterling dans de nouveaux itinéraires pédestres et cyclables, 4,5 milliards de livres dans des projets de métro léger et de tramway, 5 milliards de livres pour l’extension des lignes de bus et 2 milliards de livres sterling convertir les flottes d’autobus au carburant hydrogène.

Sir Ed dévoilera la politique lors d’une visite de campagne vendredi à Watford, où les Lib Dems espèrent maintenir leur contrôle du conseil d’arrondissement le 6 mai, lorsque des élections auront lieu dans 143 autorités locales en Angleterre.

«La pollution atmosphérique est un ennemi invisible qui menace les espaces communautaires que nous aimons et les personnes qui nous tiennent le plus à cœur», a-t-il déclaré.

«Cela tue des milliers de personnes chaque année et affecte notre qualité de vie à tous. Dans le même temps, la pollution atmosphérique menace notre monde, avec le changement climatique.

«Après l’expérience de la pandémie, les gens veulent une action centrée sur leur communauté et savent qu’une action audacieuse pour un air pur pourrait apporter d’énormes avantages pour la santé et l’environnement – et aider à relancer la reprise verte et les nouveaux emplois dont nous savons tous que nous avons désespérément besoin.

«Notre Community Clean Air Fund permettrait aux conseils et aux communautés d’investir dans les systèmes de transport et les options dont ils ont besoin, plutôt que de Whitehall et Westminster de dicter ce qui est juste.

Davey a déclaré que le fonds inclurait 2 milliards de livres sterling pour aider les villes encombrées à mettre en place des zones d’air pur avec des redevances pour les véhicules à émissions élevées, du type établi pour la première fois par Bath, contrôlée par la Lib Dem en mars.

Et 1 milliard de livres supplémentaires iraient à des points de recharge supplémentaires pour les véhicules électriques.

Alors que Boris Johnson a engagé le Royaume-Uni à réduire de 78% les émissions de carbone d’ici 2035 pour lutter contre le changement climatique, Lib Dems a déclaré que son gouvernement avait été «faible, inégal, lent et peu ambitieux» pour garantir un air pur à la maison, le Royaume-Uni cassant en laissant des limites pour les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) chaque année depuis 2010.

La pollution due au NO2, aux particules et à l’ozone est à l’origine de 40 000 décès prématurés chaque année, le transport routier étant responsable de 80% du NO2 en bordure de route.

Un rapport du coroner mercredi a déclaré qu’il n’y avait «aucun niveau sûr de particules» dans l’air et a appelé à la réduction des limites nationales de pollution à la suite du décès d’Ella Kissi-Debrah, 9 ans. L’écolière asthmatique a été la première personne au Royaume-Uni à faire enregistrer la pollution de l’air par une enquête comme contribuant à sa mort.

Sir Ed a déclaré: «L’incapacité des conservateurs à agir est montrée par le fait que le Royaume-Uni enfreint régulièrement les limites légales de la qualité de l’air dans de nombreuses villes et pourtant, le conseil conservateur après le conseil conservateur se sauve de prendre des mesures pour assainir l’air. pour les populations locales.

«Les conseils et conseillers conservateurs votent même contre les plans d’urgence climatique locaux et bloquent de nouvelles pistes cyclables.

«Les conseils libéraux démocrates agissent et font avancer les choses. Du Conseil de Bath dirigé par la Lib Dem qui introduit une zone d’air pur dans le centre-ville au maire Lib Dem de Watford, pionnier de nouveaux vélos payants à l’utilisation, les gens peuvent voir que ce sont les libéraux démocrates qui mènent en matière d’air pur et de climat.