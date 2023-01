Les lézards forestiers se transforment génétiquement pour survivre à la vie en ville

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Les lézards qui vivaient autrefois dans les forêts mais qui se faufilent maintenant dans les zones urbaines se sont génétiquement transformés pour survivre à la vie en ville, ont découvert des chercheurs.

L’anole huppé de Porto Rico, un lézard brun avec un éventail de gorge orange vif, a fait germer des écailles spéciales pour mieux s’accrocher aux surfaces lisses comme les murs et les fenêtres et a développé des membres plus gros pour sprinter à travers les zones ouvertes, selon les scientifiques.

“Nous observons l’évolution telle qu’elle se déroule”, a déclaré Kristin Winchell, professeur de biologie à NYU et auteur principal de l’étude publiée lundi dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

Alors que l’urbanisation s’intensifie dans le monde, il est important de comprendre comment les organismes s’adaptent et comment les humains peuvent concevoir des villes de manière à soutenir toutes les espèces, a déclaré Winchell.

L’étude a analysé 96 lézards Anolis cristatellus, comparant la constitution génétique des habitants de la forêt à ceux vivant dans la capitale de Porto Rico, San Juan, ainsi que dans la ville septentrionale d’Arecibo et la ville occidentale de Mayaguez. Les scientifiques ont découvert que 33 gènes du génome du lézard étaient associés à plusieurs reprises à l’urbanisation.

“Vous pouvez difficilement vous rapprocher d’un pistolet fumant!” a déclaré Wouter Halfwerk, écologiste évolutionniste et professeur à l’Université Vrije d’Amsterdam qui n’a pas participé à l’étude.

Il s’est dit impressionné que les scientifiques aient pu détecter une signature génomique d’adaptation aussi claire : “Le but ultime dans le domaine de l’évolution adaptative urbaine est de trouver des preuves des traits héréditaires et de leur architecture génomique”.

Winchell a déclaré que les différences physiques des lézards semblaient se refléter au niveau génomique.

“Si les populations urbaines évoluent avec des changements physiques et génomiques parallèles, nous pourrions même être en mesure de prédire comment les populations réagiront à l’urbanisation simplement en examinant les marqueurs génétiques”, a-t-elle déclaré.

Les changements chez ces lézards, dont la durée de vie est d’environ 7 ans, peuvent se produire très rapidement, en 30 à 80 générations, leur permettant d’échapper aux prédateurs et de survivre dans les zones urbaines, a ajouté Winchell. Les membres plus gros, par exemple, leur permettent de courir plus rapidement sur un parking chaud, et les échelles spéciales de s’accrocher à des surfaces beaucoup plus lisses que les arbres.

« Ils ne peuvent pas y planter leurs griffes. … (Ou) écureuil autour du dos », a-t-elle noté.

Les scientifiques ont poursuivi des dizaines de lézards pour leur étude, les attrapant avec leurs mains ou utilisant des cannes à pêche avec un petit lasso pour les attraper.

“Cela demande un peu de pratique”, a déclaré Winchell.

À l’occasion, ils devaient demander la permission d’attraper des lézards dans les maisons des gens.

Parmi les découvertes préférées de Winchell figurait un rare lézard albinos. Elle en a également trouvé un de 8 pouces (20 centimètres), plutôt grand pour l’espèce, qu’elle a surnommé “Godzilla”.

L’étude s’est concentrée sur les lézards mâles adultes, il n’est donc pas clair si les femelles changent de la même manière ou au même rythme que les mâles, et à quel moment de la vie d’un lézard les changements se produisent.

Halfwerk, dont les propres recherches ont montré comment une espèce de grenouille a changé son cri d’accouplement dans les zones urbaines, a déclaré que les scientifiques devraient ensuite rechercher d’éventuelles contraintes sur la réponse évolutive et la relation entre la morphologie et le comportement d’accouplement.

“En fin de compte, pour tirer profit des traits adaptatifs pour la survie, ils doivent conduire à une reproduction plus élevée”, a-t-il déclaré.

Danica Coto, The Associated Press