Les lézards forestiers se transforment génétiquement pour survivre à la vie en ville

L’anole huppé de Porto Rico, un lézard brun avec un éventail de gorge orange vif, a fait germer des écailles spéciales pour mieux s’accrocher aux surfaces lisses comme les murs et les fenêtres et a développé des membres plus gros pour sprinter à travers les zones ouvertes, selon les scientifiques.

Il s’est dit impressionné que les scientifiques aient pu détecter une signature génomique d’adaptation aussi claire : “Le but ultime dans le domaine de l’évolution adaptative urbaine est de trouver des preuves des traits héréditaires et de leur architecture génomique”.

Les changements chez ces lézards, dont la durée de vie est d’environ 7 ans, peuvent se produire très rapidement, en 30 à 80 générations, leur permettant d’échapper aux prédateurs et de survivre dans les zones urbaines, a ajouté Winchell. Les membres plus gros, par exemple, leur permettent de courir plus rapidement sur un parking chaud, et les échelles spéciales de s’accrocher à des surfaces beaucoup plus lisses que les arbres.