Les lèvres de la mère adolescente Ashley Jones gonflent encore pour doubler de taille après une réaction allergique grave à cause des charges

La star de TEEN Mom, Ashley Jones, a exhorté les fans à faire leurs recherches avant de se procurer des produits de comblement cutané après avoir subi une réaction allergique dévastatrice qui a fait gonfler ses lèvres pour «doubler» de taille.

La star de télé-réalité, 24 ans, s’est tournée vers ses histoires Instagram samedi où elle a révélé qu’elle avait passé quatre jours à l’hôpital après s’être fait injecter des produits de comblement dans les lèvres en mars.

Instagram

La star de Teen Mom Ashley Jones a révélé que ses lèvres gonflaient encore pour doubler leur taille après une réaction allergique aux charges[/caption]

Instagram

Ashley a déclaré que les médecins ne savent pas ce qui a causé la réaction allergique[/caption]

Ashley a affirmé que les médecins n’étaient pas sûrs de la cause de sa réaction allergique et qu’elle souffrait toujours de symptômes des mois plus tard, ses lèvres gonflant jusqu’à « doubler leur taille ».

« S’il vous plaît, faites-vous [sic] recherches et autres avant d’obtenir de l’hyaluron [sic] remplisseurs », a écrit la star de MTV.

« Je les ai eus à la mi-mars et j’ai eu une terrible réaction allergique qui m’a gardé à l’hôpital pendant 4 jours et les médecins ont dit que c’était une chose tellement nouvelle qu’ils n’avaient pas beaucoup traité les gens pour ce symptôme. »

Elle a poursuivi: «Ils n’étaient pas non plus en mesure de dire si c’était l’agent anesthésiant qui l’avait causé ou le produit de remplissage lui-même.

Instagram

Ashley a dit à ses abonnés Instagram qu’elle ne subirait plus d’opération[/caption]

Instagram

Ashley et Bar sont les parents d’une fille Holly, 3 ans[/caption]

« De temps en temps, mes lèvres gonflent jusqu’à doubler leur taille et je dois passer toute la journée à craquer pour Benadryl. Ce fut une expérience très effrayante et mauvaise. Je ne sais pas si on en parle assez, mais faites attention à tous. »

Ashley a révélé aux fans en mars qu’elle s’était retrouvée à l’hôpital après son « réaction allergique grave” aux remplisseurs.

Au cours d’une session de questions-réponses tenue sur son fil Instagram Story, on a demandé à la star de MTV si elle prévoyait de subir plus de chirurgie plastique.

Elle a avoué qu’elle n’avait actuellement « pas l’intention de se faire opérer », avant de révéler son incident de remplissage.

Médias sociaux – Se référer à la source

Ashley a déclaré qu’elle se sentait « anxieuse » et « irritée » à propos de la prochaine comparution de Bar devant le tribunal[/caption]

MTV

Ashley a déclaré que les actions de Bar avaient affecté tout le ménage et pas seulement lui[/caption]

Le message d’Ashley intervient peu de temps après qu’elle ait admis lors d’un épisode qu’elle « souffre d’anxiété » et qu’elle est « irritée » alors que son bébé papa Bar, 24 ans, se dirigeait vers le tribunal pour DUI.

Le couple intermittent est fiancé depuis novembre de l’année dernière et est parent d’une fille de trois ans, houx.

La star a fait des commentaires lors du dernier épisode de Maman ado, qui a été filmé avant sa dernière arrestation en mai.

Après avoir discuté de sa prochaine comparution devant le tribunal pour son DUI, Ashley a admis qu’elle était « irritée » par la situation parce que « c’est quelque chose qui affecte toute la maisonnée, pas seulement lui.

Shérif du comté de Merced

Bar a de nouveau été arrêté en mai pour « décharge volontaire d’une arme à feu par négligence »[/caption]

« Je suis nerveuse pour lui parce qu’il est jeune, il est noir et maintenant il est avec les tribunaux, alors espérons qu’il pourra renverser la vapeur parce que ce n’est tout simplement pas mignon », a-t-elle déclaré.

Elle a avoué plus tard dans l’émission: « Je veux enfin comprendre cette situation afin que nous puissions avancer afin que nous puissions simplement planifier un mariage.

« Comme tout cela crée tellement d’anxiété. »

L’épisode a été diffusé quelques semaines seulement après l’arrestation de Bar, ce qui Le Soleil a rapporté en exclusivité.

Selon un rapport de police partagé par le compte instagram TeenMom.Tea, Bar a été arrêté en mai pour « décharge volontaire d’une arme à feu par négligence ».





Il a été détenu à la prison principale du shérif du comté de Merced, où sa caution a été fixée à 25 000 $.

Le Sun a confirmé son arrestation, alors qu’il était déjà libéré de prison le lendemain.