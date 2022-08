Les lettres personnelles de Charles Dickens seront exposées au musée de Londres

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Des lettres manuscrites de l’un des auteurs les plus célèbres de Grande-Bretagne, Charles Dickens, seront exposées au public pour la première fois cette semaine, donnant un nouvel aperçu de la vie et de l’esprit de l’écrivain victorien. Onze lettres ont été acquises par le Charles Dickens Museum de Londres auprès d’un vendeur privé aux États-Unis – un pays que Dickens a visité deux fois lors de tournées de lecture publiques populaires.

Une lettre – datée du 10 février 1866 et écrite à un IH Newman – révèle que Dickens, une célébrité à son époque, a un doux moment de diva alors qu’il se plaint de la perte potentielle du service postal du dimanche dans sa ville du sud de l’Angleterre et menace déménager ailleurs.

“Je vous prie de dire que je m’oppose résolument et fortement à ce que je m’inflige un tel inconvénient”, écrit-il. “Il y a probablement beaucoup de gens dans ce village de Higham qui ne reçoivent ni n’envoient en un an autant de lettres que je reçois et expédie habituellement en un jour”, a-t-il déclaré à propos de sa maison dans le Kent, dans le sud de l’Angleterre.

“Je suis en bons termes avec mes voisins, pauvres et riches, et je crois qu’ils seraient désolés de me perdre”, poursuit-il. “Mais je devrais être tellement gêné par la restriction proposée que je pense que cela me forcerait à vendre ma propriété ici et à quitter cette partie du pays.”

Dans un autre, rédigé en vacances à Lausanne, en Suisse, le 5 août 1846, Dickens écrit à son ami et avocat Thomas Mitton, décrivant la ville comme «prodigieuse si laide». Il inclut des détails de son séjour, notamment une randonnée en montagne et se lave le visage avec de la neige, et il commente la cuisine locale et la façon dont ses enfants passent le temps.

« Je ne doute pas que vous ayez cherché une ou deux fois une lettre de moi depuis que j’ai quitté la maison. J’ai écrit à très peu de gens en effet », dit-il.

« Ce n’est pas du tout un endroit bon marché, plus cher que Gênes, et aussi cher, devrais-je dire, que Paris. La circonstance la plus étonnante pour moi, c’est que le pain, de toutes les choses du monde, est plus cher en ce moment qu’à Londres ! La viande est assez bon marché et très bonne. … Le vin indigène est quelque chose entre le vinaigre et les concombres marinés, et vous fait cligner des yeux et pleurer quand vous le goûtez », ajoute-t-il.

Une autre lettre est une invitation à dîner avec une finale dramatique à la Dickens : « Dis « non » et je ne te pardonnerai jamais. Dites “oui” et rejoignez-nous ici à six heures dix minutes jeudi prochain, et je resterai toujours fidèlement vôtre CHARLES DICKENS.

Peter Orford, maître de conférences en littérature anglaise à l’Université de Buckingham et biographe de Dickens, a déclaré mardi au Washington Post qu’il était “excité” par le nouveau trésor de lettres, qui serait une “ressource majeure” pour les universitaires et les passionnés. ressemblent.

Orford a décrit Dickens – l’auteur de classiques tels que “Oliver Twist”, “Great Expectations” et “Bleak House” – comme quelqu’un qui “a essayé d’être un homme du peuple”, défendant des causes sociales. Cependant, comme de nombreuses célébrités modernes, il était également “très précieux pour sa vie privée” et cherchait à trouver un équilibre, a déclaré Orford.

“Il pouvait être un peu une diva et retenir l’attention quand cela lui convenait”, a-t-il dit, car il y avait “toujours de l’intérêt pour lui en tant que personne”, mais à d’autres moments, il trouvait l’attention du public “intrusive”.

Dickens, comme de nombreux Victoriens, était un « écrivain prolifique » et un homme de son temps, lorsqu’un individu pouvait recevoir des livraisons de courrier une douzaine de fois par jour. Jusqu’à présent, 12 volumes de lettres de Dickens ont été publiés, certains courts “comme des messages texte” confirmant les plans, a déclaré Orford, et d’autres missives plus longues aux amis et à la famille.

Comme d’autres auteurs britanniques, dont Jane Austen, Dickens a détruit de nombreuses lettres avant sa mort, organisant un feu de joie en 1860 pour les empêcher de tomber entre les mains du public. Celles qui existent encore ont été collectées auprès des destinataires. Dans son testament, Dickens a également précisé qu’il ne souhaitait pas qu’on se souvienne de lui par des statues ou des monuments commémoratifs mais plutôt pour ses œuvres, a ajouté Orford.

Malgré son « Bah ! Fumisterie!” attitude, Dickens a toujours des millions de fans à travers le monde. Son portrait est apparu sur des billets de banque et des timbres, ses livres ont été adaptés à l’écran et d’innombrables écoliers étudient encore ses romans et interprètent “A Christmas Carol” chaque année.

“Il y a toujours beaucoup d’intérêt populaire pour Dickens”, a déclaré Catherine Waters, professeur émérite de littérature victorienne à l’Université du Kent. Waters est également le dernier président de la Dickens Fellowship, une association mondiale de personnes qui partagent un intérêt pour la vie et l’œuvre de Dickens. Le groupe a été fondé en 1902 et compte des sections actives aux États-Unis, en Italie, en Australie et au Japon.

Mais comme beaucoup de ses personnages de fiction, Dickens n’était pas facile à résumer. “Il partageait certains des préjugés de son âge”, a déclaré Waters. Elle a noté les critiques de sa représentation «stéréotypée» de certains personnages féminins et de sa liaison réelle avec Ellen Ternan plus tard dans la vie.

Cependant, il encourageait également les écrivaines et journalistes contemporaines, a déclaré Waters, acceptant et publiant leurs travaux dans des périodiques qu’il éditait. “C’était un homme complexe”, a-t-elle déclaré.

Dickens aurait pu écrire jusqu’à 20 lettres par jour sur une période de plus de 40 ans, a déclaré Waters au Post.

“La gamme de sujets couverts par ses lettres est immense”, a-t-elle déclaré, avec des lettres à la famille, aux éditeurs et aux organisations caritatives illustrant un large éventail de sujets et de relations sociales.

“Compte tenu de la variété et de la vivacité de ses lettres, je suis sûre que pouvoir lire certaines de ces nouvelles lettres sera très excitant pour les gens”, a-t-elle déclaré.

D’autres lettres de la collection donnent un aperçu de ses habitudes de lecture et de son journal social chargé. Le musée a également acquis un certain nombre de ses objets personnels, de l’art, des bijoux et des livres du collectionneur américain en 2020, soit plus de 300 objets évalués à un peu plus de 2 millions de dollars, selon le musée.

L’exposition de ses lettres manuscrites sera présentée à partir de mercredi au musée et en ligne pour les passionnés internationaux. Dickens est mort en 1870 à Higham et est enterré au Poets’ Corner de l’abbaye de Westminster à Londres avec d’autres auteurs britanniques Geoffrey Chaucer et Rudyard Kipling.