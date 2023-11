Les lettres ouvertes sur Israël, la Palestine, le Hamas et Gaza émanant d’universités, d’écrivains et d’organisations font plus de mal que de bien.

Après une horrible attaque terroriste contre des civils israéliens et maintenant une horrible guerre à Gaza, les étudiants américains, les organisations et les citoyens ordinaires ont répondu en écrivant et en signant des lettres ouvertes.

Certains d’entre eux des lettres ont été réfléchi et mesuré. D’autres ont été scandaleux et offensant. D’autres encore n’ont presque rien dit. Presque chaque jour, de nouveaux apparaissent.

Le volume même de ces lettres ouvertes n’a cependant pas atténué leurs conséquences. Éditeurs éminents ont perdu leur emploi; les étudiants ont perdu offres d’emploi; les employés ont démissionné; organisations étudiantes ont été interdits sur des campus apparemment libéraux ; les jeunes ont été doxxés et harcelés. Peut-être que certaines de ces lettres ont changé les cœurs et les esprits, même s’il n’y a aucune preuve que cela soit vrai, et il existe de nombreux exemples de lettres ouvertes qui ne font que faire chier les gens, leur arrachant des coûts importants et les encourageant à se replier sur leurs idées antérieures. Et pas un seul ne semble avoir modifié la politique américaine à l’égard d’Israël ou les actions d’Israël dans cette guerre.

Alors à quoi ça sert ?

Les lettres ouvertes peuvent être de puissants outils de plaidoyer. Le grand nombre de lettres ouvertes liées à ce conflit, la plupart exprimant leur soutien à la liberté palestinienne et beaucoup exigeant un cessez-le-feu, envoie un message clair et collectif selon lequel les créateurs de culture, les écrivains et les universitaires sont attentifs et exigent une réponse plus humaine. d’Israël et des États-Unis. Le fait que ces lettres aient suscité des conséquences aussi graves suggère également qu’elles détiennent un certain pouvoir. (Sinon, pourquoi s’en soucierait-il ?)

Mais les lettres ouvertes peuvent aussi être des raccourcis simplistes, ou des instruments grossiers qui aspirent la couleur et les nuances des opinions probablement plus complexes et spécifiques des signataires. Parce qu’ils ne sont souvent pas trop spécifiques – nécessitant, après tout, d’impliquer des personnes variées ayant des points de vue variés – mais aussi inondés de jargon activiste ou universitaire, ils sont faciles à mal interpréter. Ils peuvent créer de la force par le nombre, mais aussi de la culpabilité par association et de la culpabilité par pas associant. L’absence de nom sur une lettre ouverte peut être tout aussi révélatrice que celle d’un signataire. Et cela, à son tour, peut créer un climat de pression et de peur : signez votre nom ou laissez-vous présumer que vous n’êtes pas d’accord avec la cause plus large des auteurs de la lettre, ou que vous ne vous souciez pas de ce que votre groupe professionnel ou social a considéré comme la meilleure cause. question la plus urgente du moment.

Ce type de pression a sans aucun doute conduit de nombreuses personnes intelligentes et réfléchies à signer certains des des lettres plus embarrassantes– ceux qui présentent le Hamas comme un combattant de la résistance ou ignorent le massacre de civils israéliens innocents, ou traiter la mort massive des Palestiniens comme une issue tragique mais inévitable et passive, ou suggèrent que tous les Israéliens sont des colons qui ne peut être considéré des civils innocents. Il semble évident que de nombreux signataires de lettres ouvertes ne sont pas d’accord avec chaque ligne et implication des documents qu’ils ont signés, mais souhaitent exprimer leur soutien plus généralisé aux causes défendues par ces lettres. Mais dans une période particulièrement délicate, ce genre de dissimulation de la complexité peut faire plus de mal que de bien.

Nous sommes au milieu d’un moment extrêmement chaud, et pour cause. Plus que 1 400 Israéliens ont été massacrés par un culte de la mort terroriste fondamentaliste, et des centaines d’autres ont été pris en otages. L’armée israélienne fait pleuvoir l’enfer sur les Palestiniens de Gaza, qui ont vu un nombre de morts qui dépasse maintenant les 10 000, dont des milliers d’enfants et d’autres civils totalement innocents. Certains dirigeants du Hamas ont clairement indiqué qu’ils s’attendaient à la mort de civils et qu’ils étaient favorables à cette mort, se rendant compte que les massacres d’innocents par Israël contribuaient à influencer l’opinion publique, et ont s’est engagé à attaquer Israël encore et encore. Certains dirigeants israéliens ont indiqué qu’ils pensaient que tous les civils La Palestine est coupableet ont utilisé un langage suggérant qu’ils le feraient j’aime effacer la population palestinienne. Les températures sont élevées parce que les enjeux humains sont importants.

Et en ce moment de peur et de désespoir, beaucoup d’entre nous veulent faire quelque chose. Nous voulons signaler à notre gouvernement, ou au gouvernement israélien, ou au peuple palestinien, que nous rejetons toute nouvelle effusion de sang. Beaucoup d’autres préféreraient détourner le regard. Et beaucoup d’autres veulent encore mieux comprendre l’histoire qui a conduit à ce moment et les revendications des deux côtés, et regardent, écoutent et apprennent – ​​et sont parfois critiqués en privé ou publiquement humiliés pour ne pas s’exprimer.

C’est ce dernier élément – ​​l’exigence que les gens s’expriment sur un problème qu’ils ne comprennent peut-être pas complètement ou sur lequel ils ne se sentent pas qualifiés pour commenter – qui semble particulièrement irresponsable et déraisonnable. Mais c’est aussi à cette exigence, dans ce contexte et bien d’autres, que répondent parfois les lettres ouvertes.

Les gens peuvent et doivent écrire et signer ce qu’ils veulent. Et dans certains contextes – dans les établissements d’enseignement supérieur, par exemple – la barre pour toute pénalité en cas de signature d’une lettre ouverte devrait être extrêmement élevée. Le fait que des étudiants soient actuellement confrontés à des attaques maccarthystes parce qu’ils ont signé des lettres ouvertes pro-palestiniennes ou parce qu’ils sont affiliés à des organisations qui ont signé des lettres ouvertes pro-palestiniennes, aussi ignorantes et franchement offensantes que certaines de ces lettres soient, devrait nous tous consterner. Mais cela vaut la peine de se demander pourquoi toute lettre ouverte, que ce soit sur Israël/Palestine ou débat ouvert ou tout les enfants du mondedevrait exister dans le domaine public, et pourquoi quiconque devrait en signer un.

Il me semble que la règle empirique la plus évidente est que les lettres ouvertes sont les plus efficaces lorsqu’elles contiennent une demande ou une demande spécifique, sont ciblées sur une entité spécifique et sont signées par des personnes qui ont un sens professionnel profond, évident et immédiat. ou un enjeu personnel dans le problème en question. Ils sont moins efficaces et moins nécessaires lorsque leur argument se limite à « Voici ce que nous pensons ». Et ils sont particulièrement tenaces lorsqu’il y a des pressions – de la part de leurs pairs, collègues ou alliés politiques – pour signer, et lorsque le fait de ne pas le faire est jugé ou condamné.

Par exemple : une lettre ouverte de professeurs d’université s’opposant aux efforts de leur administration pour cibler la liberté d’expression des étudiants est une bonne utilisation d’une lettre ouverte : spécifique, pertinente pour les auteurs de la lettre, destinée à une institution qui a une certaine obligation de répondre auxdits auteurs de la lettre. Idem pour ouvrir les lettres des gens investi dans une communauté ou une institution s’opposant à la décision de cette institution de retirer un orateur particulier ou de mettre fin à une ligne de discours particulière. Une déclaration d’opinion politique plus amorphe comportant des exigences adressées à un gouvernement dont on n’est pas réellement membre, rédigée pour englober les points de vue d’une variété de personnalités très épineuses, ne peut servir d’autre chose qu’un signal de conviction politique. Ce qui n’a pas de sens. Mais cela soulève la question suivante : s’il s’agit d’exprimer vos opinions politiques, pourquoi ne pas écrire ce que vous pensez réellement, au lieu de souscrire aux pensées sûrement moins spécifiques de quelqu’un d’autre ?

Une réponse est qu’il y a du pouvoir dans le nombre. Mais il faut aussi considérer ce qui est le plus puissant : utiliser vos propres mots, ou ajouter votre nom à ce qui en est maintenant des milliers d’autres dans de très nombreuses lettres ouvertes faisant des demandes similaires, causant souvent par inadvertance des blessures ou des offenses et potentiellement aliénant de nombreux alliés potentiels ? Le grand nombre de lettres ouvertes publiées au cours du mois dernier signifie également que très peu de lettres réussissent réellement à percer – et celles qui le font ont tendance à être les plus scandaleuses. Certaines des lettres qui ont été divulguées sont même maintenant revues ou modifiées pour suggérer que personne n’aurait dû y prêter attention en premier lieu. (Les étudiants pour la justice en Palestine à l’Université de Columbia, par exemple, a modifié sa déclaration d’étudiant pour exiger que les lecteurs « arrêtent de se concentrer sur les déclarations des étudiants et commencent à lire les rapports des organisations de droit international et de défense des droits de l’homme auxquels ils font écho. »)

Cela semble plus que ridicule d’écrire une chronique qui revient à « Peut-être faisons moins de lettres ouvertes » à un moment où des milliers d’innocents meurent, où la plupart des victimes d’enlèvements n’ont toujours pas été rendues et où le monde regarde depuis une heure… spectacle d’horreur à l’heure. Mais une partie de ce qui anime les conflits les plus horribles réside dans une pensée simpliste en noir et blanc et dans des revendications « avec nous ou contre nous ». Pour être un peu ringard, nous devrions mettre en œuvre la politique que nous souhaitons voir dans le monde. Et pour les progressistes, on espère que cela implique de dire par défaut ce qu’on pense au lieu de simplement s’inscrire ou de faire la queue ; cela signifie laisser de la place aux désaccords et aux différences, même au sein de nos propres tribus politiques. En ce moment, nous avons besoin de plus de spécificité, de plus de réflexion, de plus de nuances, de réflexions et de sentiments plus profonds. Les lettres ouvertes peuvent faire partie de cette exploration et du développement de l’empathie. Ils peuvent également s’y opposer directement.

