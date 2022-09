Les lettres laissées par des soldats russes démoralisés alors qu’ils fuyaient

Détruit du matériel militaire russe dans le centre d’Izyum, en Ukraine, qui a été libéré après des mois d’occupation. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

IZYUM, Ukraine – Environ 10 jours avant que les forces ukrainiennes ne reprennent la ville d’Izyum le week-end dernier, les troupes russes stationnées ici étaient tellement démoralisées qu’elles ont rédigé des lettres suppliant leurs supérieurs de les renvoyer de leurs fonctions. Les 10 lettres manuscrites, datées du 30 août, ont été laissées dans une maison résidentielle de deux étages où des Russes étaient accroupis et retrouvées plus tard par des soldats ukrainiens qui ont fourni les lettres au Washington Post pour examen. Ils dressent le portrait de troupes découragées, désespérées de repos et soucieuses de leur santé et de leur moral après des mois de combats.

“Je refuse de terminer mon devoir dans l’opération spéciale sur le territoire de l’Ukraine en raison du manque de jours de vacances et de l’épuisement moral”, a écrit un homme qui s’est présenté comme le commandant d’un peloton de missiles antiaériens de la région de Moscou.

Un autre soldat a demandé à être libéré en invoquant “l’aggravation de ma santé et le fait de ne pas recevoir l’aide médicale nécessaire”. Un autre encore a déclaré qu’il souffrait «d’épuisement physique et moral».

D’autres ont écrit pour se plaindre de s’être vu refuser des vacances pour des obligations familiales, notamment pour se marier et assister à la naissance d’un enfant.

Le style similaire dans lequel les 10 lettres ont été écrites suggère que les troupes, fatiguées et découragées, se sont regroupées pour les rédiger. Les lettres ont attiré l’attention des soldats ukrainiens lorsqu’ils sont arrivés pour la première fois à Izyum, que les Russes ont abandonné à la hâte en retraite, et certains ont été partagés sur les réseaux sociaux.

L’authenticité des lettres n’a pas été confirmée par des experts médico-légaux indépendants, mais les documents originaux fournis à The Post pour examen faisaient partie des tas d’effets personnels – des bottes et des uniformes aux lettres de soutien colorées d’écoliers russes – qui ont été abandonnés comme les Russes a fui une avancée ukrainienne remarquablement rapide qui a remis presque toute la région de Kharkiv sous contrôle ukrainien en quelques jours.

Un rapport du 23 août adressé au commandant de la 2e division de fusiliers motorisés russe, étiqueté “TOP SECRET” et “extrêmement urgent”, a également été laissé dans la même maison, décrivant comment quatre soldats russes ont été tués et un a été blessé par des tirs d’artillerie ukrainiens. village de Kamyanka, à environ 75 miles au nord d’Izyum près de la frontière russe.

Dans l’ensemble, le contenu de la maison aide à reconstituer la tournure remarquable des événements qui a conduit au retrait rapide de la Russie de la région de Kharkiv, où, dans de nombreux cas, les troupes ont fui à peine pour se battre.

Voici ce que les soldats russes ont laissé derrière eux lorsqu’ils se sont retirés d’Izyum

Une fois que les Ukrainiens ont commencé leur poussée vers Izyum, les Russes qui étaient basés ici depuis des mois ont eu juste assez de temps d’avertissement pour détruire ce qu’ils pouvaient en sortant.

Ils ont mis le feu au bâtiment du conseil municipal où ils avaient installé un gouvernement fantoche, ont allumé des explosifs sur une partie du matériel militaire qu’ils prévoyaient d’abandonner et ont fait sauter un pont stratégique. Dans le processus, ont déclaré des civils, ils ont laissé certaines de leurs propres forces bloquées de l’autre côté sans autre choix que de marcher ou de courir sur le pont endommagé pour partir.

Peu de temps avant que les Ukrainiens ne reprennent la ville, ont déclaré des habitants, les troupes russes ont imposé un couvre-feu de 24 heures, puis sont entrées dans les maisons civiles et ont fait des descentes dans les placards à la recherche de vêtements dépareillés pour éviter d’être vues dans leurs uniformes. Certains ont alors fui à pied ou à vélo, ont raconté les habitants.

Avant de voler les vêtements des habitants “ils n’ont même pas fait attention à qui vivait là ou si c’était quelqu’un de leur âge, ils ont juste ouvert leurs placards”, a déclaré Tanya Lukianinka, 32 ans, qui a traversé le pont cassé et marché au centre-ville avec sa fille. et des amis portant mercredi des drapeaux ukrainiens dans un acte de célébration.

La fille de Lukianinka, Henrietta, 14 ans, a déclaré qu’elle avait appris le couvre-feu sur les stations de radio russes – mais en se connectant aux chaînes ukrainiennes, elle a commencé à comprendre pourquoi les forces russes étaient soudainement si inquiètes.

“Nous avons entendu dire que quelque part à la périphérie d’Izyum, ils avaient hissé un drapeau ukrainien”, a-t-elle déclaré. “Nous étions très heureux.”

Vasil Tuskaniuk, 23 ans, qui a rejoint le groupe lors de leur promenade dans le centre-ville, a déclaré que c’était la première fois qu’il visitait la région depuis avant que les Russes ne prennent le contrôle de la ville. Né dans l’ouest de l’Ukraine, il craignait d’être détenu et considéré comme une menace pour les forces russes si elles fouillaient ses documents. Pour éviter d’interagir avec les Russes, il n’a pas quitté sa propriété pendant toute la durée de l’invasion.

« Il est possible que je ne sois pas rentré chez moi », a déclaré Tuskaniuk.

L’offensive ukrainienne a contrecarré les plans d’annexion de la Russie à Kharkiv

Au cours des mois d’occupation, Henrietta a déclaré avoir entendu des histoires de personnes tuées ou détenues dans des sous-sols russes et soumises à des décharges électriques. Les journaux russes ont annoncé des camps pour enfants en Russie, a-t-elle déclaré. L’une des sœurs de son amie, qui avait environ 15 ans, est partie pour un tel camp et n’est toujours pas revenue, a-t-elle dit.

Les Russes avaient l’intention d’ouvrir des écoles à Izyum juste avant que l’avancée ukrainienne ne contrecarre leurs plans. “Nous n’avons pas mis nos enfants sur la liste d’inscription”, a déclaré Lukianinka. “Ils essayaient juste de répandre de la propagande.”

La propagande russe était omniprésente, a déclaré Lukianinka, mais elle n’a pas changé les cœurs ni les esprits. Au contraire, a-t-elle dit, le message s’adressait principalement aux personnes qui étaient déjà des sympathisants russes. Certaines de ces personnes restent dans la ville, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle espérait qu’ils changeraient d’avis maintenant que l’Ukraine a repris le contrôle.

Les lettres décrivant le manque de volonté des soldats à se battre contrastent fortement avec la pile de lettres d’écoliers d’une ville proche de Moscou encourageant les troupes – un exemple clair de la façon dont le récit du Kremlin sur la guerre est décrit dans les écoles russes. Pourtant, même les enfants en Russie semblaient conscients que les soldats combattant en Ukraine étaient confrontés à des circonstances difficiles.

“Bonjour, je ne sais pas qui recevra cette lettre mais je sais que tu traverses une période très difficile en ce moment”, a écrit une fille nommée Nastya. « C’est pourquoi je veux te soutenir. Il est possible que vous ayez faim, que vous ayez froid, que vous vouliez rentrer chez vous dans votre famille ou peut-être que vous vouliez retrouver vos amis d’enfance.

Un garçon nommé Leonid a écrit : « Vous protégez des civils pacifiques, vous remplissez le devoir principal de tout homme. Je pense que la guerre est quelque chose de très mauvais et effrayant. Il y a la mort d’innocents, la destruction, quand on ne peut pas vivre une vie normale, quand on se retrouve sans logement, sans travail, et qu’on perd ses proches. J’espère que vous vous accrocherez et réussirez à remporter une victoire complète ! Bonne chance! Je crois en toi!”

“J’apprécie beaucoup les difficultés que vous traversez”, a écrit un garçon, Pacha, notant qu’il est en quatrième année dans la ville de Mytishchi, juste au nord de la capitale russe dans la région de Moscou. “Je vous suis reconnaissant que nous vivions sous un ciel clair et clair.”

Un autre garçon, Geydar, a écrit : « Je vois comment tu te bats en Ukraine. Je souhaite que ta famille soit très fière de toi. J’espère que vous finirez par gagner et si vous avez des enfants, vous serez un héros à leurs yeux. L’enfant a ajouté : « Je vois tout ce qui se passe là-bas. Les Russes meurent. Gagnez la guerre, à plus tard. Sous les mots, il a dessiné des bonhommes allumettes se faisant face tenant des drapeaux russes et ukrainiens.

A l’entrée de la ville récemment libérée mercredi, sous le signe d’Izyum, un drapeau russe sale gisait froissé sur le sol détrempé.

Une femme âgée marchant près du pont cassé mercredi a déclaré que son mari était mort dans une attaque à la roquette le 9 juin. Elle a refusé de donner des détails sur son expérience, affirmant qu’elle avait déjà trop souffert.

La zone autour de la place principale de la ville semble désormais apocalyptique.

Presque tous les bâtiments sont endommagés sinon détruits. Les magasins sont complètement pillés. Un propriétaire de magasin a peint « Pas de bière ni de vodka » sur l’extérieur de son magasin. Quelqu’un d’autre a peint un « Z » au-dessus du message. Les troupes ukrainiennes étaient positionnées dans toute la ville, certaines éloignant le trafic des routes bloquées par des équipements abandonnés et d’autres aidant à déplacer le trafic sur un pont flottant installé à la hâte pour permettre au trafic de se déplacer entre les deux côtés de la ville.

Lors d’une visite surprise à Izyum mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine flotterait « dans chaque ville et village ukrainiens ».

Quelques heures après sa visite, une femme en manteau rouge marchant dans le centre-ville a semblé inquiète de la jubilation suscitée par le succès rapide de l’Ukraine. « Êtes-vous sûr que les Russes ne reviendront pas ? elle a demandé.

La zone autour de la ville reste dangereuse alors que les forces ukrainiennes s’efforcent de nettoyer les routes des mines et des nombreux chars endommagés et autres équipements abandonnés à la périphérie.

Les journalistes du Post ont été refoulés sur une route menant à Izyum, où les soldats ont averti que les routes étaient encore fortement minées. Une mine antichar non explosée était visible sur le bord de cette route, un champ de tournesols jaunes poussant juste derrière.

Au milieu des gains surprenants de l’Ukraine, des villages libérés décrivent les troupes russes lançant des fusils et fuyant

Alors que les civils sortaient prudemment de leurs sous-sols et de leurs maisons, il y a eu quelques petits moments de joie qui avaient été niés pendant tant de mois d’occupation.

Les voisins se saluaient à travers leurs clôtures. Certains ont fait du vélo sur la place centrale de la ville. Le groupe de Lukianinka s’est rassemblé autour d’un panneau « I LOVE IZYUM » au centre-ville, rayonnant alors qu’ils brandissaient leurs drapeaux.

Un chauffeur de The Post, originaire d’Izyum et qui n’avait pas vu ses parents depuis avant l’invasion, a frappé à leur porte mercredi après-midi. Leur maison a été endommagée par les bombardements, et les troupes russes ont même tenté d’y dormir, jusqu’à ce que sa mère leur dise de s’en prendre.

Lorsque son père de 60 ans a ouvert la porte, le fils l’a pris dans ses bras – son père rayonnant par-dessus son épaule. Puis sa mère est venue en courant dehors, pleurant de joie en se jetant dans ses bras.

Wojciech Grzedzinski a contribué à ce rapport.