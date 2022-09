Cet article à la première personne est l’expérience de Rita Simonetta qui est née et a grandi à Toronto par des parents immigrants italiens. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Huit mois après la mort de mon père, j’ai vu un paquet de lettres posé sur la table basse de ma mère. Ils étaient attachés avec un ruban de soie rose grâce au talent de ma mère pour l’embellissement. Et elles lui étaient adressées dans l’écriture soignée et méthodique de mon père.

Ma mère avait mentionné en passant à quelques reprises que mon père lui avait écrit des lettres il y a des décennies. Elle les appelait les “lettres d’amour écrites quand il était jeune” – comme s’il s’agissait du nom d’une planète nouvellement découverte.

Je ne pouvais pas imaginer que mon père sensé écrive jamais quoi que ce soit qui ressemble à des lettres d’amour. Je me sentais aussi mal à l’aise d’envahir sa vie privée maintenant qu’il n’était plus là pour la protéger. Mais ma mère de 82 ans, aujourd’hui veuve, savait se débrouiller.

« Voulez-vous que je vous les lise ? demanda-t-elle avec un soupçon de sourire.

“Bien sûr,” ai-je menti.

Les lettres ont été écrites en 1967 au cours d’un mois lorsque mon père s’est rendu en Italie pour s’occuper de sa mère bien-aimée et malade. Il a laissé sa femme et son premier-né à Toronto, la ville que mes parents ont appelée chez eux après avoir immigré au Canada depuis l’Italie en 1956.

Le père de Simonetta a envoyé ces lettres d’amour à sa femme à Toronto avec plusieurs billets d’un dollar pour son jeune fils. (Rita Simonette)

En grandissant, mon père était mon héros et mon protecteur, mais c’était aussi un homme de peu de mots. Une partie d’une génération d’hommes immigrés qui se sont sacrifiés et ont travaillé dur pour une vie meilleure. Ses mains épaisses et calleuses semblaient s’être formées à partir de ciment – le résultat de plusieurs décennies de travail impliquant le sciage, la coupe, la mesure et la pose de revêtements de sol en tant que menuisier et ouvrier du bâtiment.

Alors, alors que je m’asseyais pendant que ma mère me lisait ses lettres, j’ai pensé : « Qui est ce type ? Mon père a utilisé des termes attachants que je ne l’avais jamais entendu prononcer. Il parlait de ma mère comme de « ma très chère » et de « ma compagne » qui, avec son caro piccolo (gentil petit garçon), étaient toujours dans ses pensées. Dans chaque lettre, il joignait un billet canadien d’un dollar pour son fils et déclarait : « Toi et ta mère êtes ma vie. Il a continuellement exprimé à quel point sa famille lui manquait et a affirmé à sa femme : “Maintenant que je suis loin de toi, je sais et je comprends ce que toi et mon fils représentez pour moi.”

Le père de Simonetta a écrit des lettres d’amour à sa femme en italien. (Rita Simonette)

Je suis né en 1974, près d’une décennie après la rédaction de ces lettres. En tant qu’enfants, nous supposons que nous savons tout sur nos parents. Parfois, nous ne les voyons pas comme autre chose que comme des parents. Mais, parfois, nous découvrons qu’ils étaient et sont des personnes aux facettes diverses – ainsi qu’un passé dont nous n’étions pas au courant.

Quand il a écrit les lettres, mon père était dans la trentaine et plein d’espoir pour l’avenir. Bien avant que les regrets et la vieillesse ne fassent des ravages. Bien avant que l’optimisme de la romance ne se heurte aux années qui ont suivi et à deux personnalités volontaires.

Mon père était fier et têtu, et il a épousé une femme qui était son égale à cet égard. Au cours de leurs 58 ans de mariage, leur dynamique a souvent conduit à des conflits. Ils se disputaient des griefs répétés ; d’autres fois sur de simples futilités. Il n’était pas rare qu’ils passent une année entière sans se dire un seul mot.

Les parents de Simonetta, image de gauche, ont été mariés pendant 58 ans. En grandissant, Simonetta savait que son père était un homme de peu de mots. (Soumis par Rita Simonetta)

C’était donc doux-amer d’entendre les sentiments de jeunesse de mon père lus à haute voix par ma mère âgée avec un ton mélancolique. Je savais qu’elle pensait à ce qui aurait pu être – et à ce qui avait été il était une fois.

Après qu’elle ait fini de lire les lettres, je les ai tenues dans mes mains et les ai examinées comme s’il s’agissait de fossiles. J’ai été positivement impressionné par le fait que même si les papiers n’étaient pas lignés, mon père écrivait en lignes droites. Pour un homme que je connaissais économe de ses pensées, il avait rempli le recto et le verso de plusieurs pages.

Ces lettres ne sont qu’une partie de leur correspondance : ma mère a répondu à mon père. Un jour, elle me lira ces lettres, m’a-t-elle assuré. Et tout comme mon père, ils pourraient m’aider à découvrir une autre dimension d’un parent que je n’ai jamais connu auparavant.

Simonetta, à gauche, avec son père à Toronto en 1998. (Soumis par Rita Simonetta)

