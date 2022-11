Les lettres de Bob Dylan à vendre

Une collection profondément personnelle de lettres d’amour dans lesquelles un adolescent Bob Dylan dit à sa petite amie du lycée qu’il envisage de changer de nom et de vendre un million de disques est mise en vente à Boston.

Le Hibbing, Minnesota, garçon — encore connu à l’époque sous le nom de Bob Zimmerman — a écrit les 42 lettres totalisant 150 pages à Barbara Ann Hewitt entre 1957 et 1959. Les missives, qui seront mises aux enchères par RR Auction, n’ont jamais été rendues publiques et versées auparavant. lumière sur une période de la vie de l’icône folk-rock pour laquelle peu d’informations de première main sont connues.

“Cette archive est l’une des plus importantes culturellement du XXe siècle que nous ayons jamais offerte”, a déclaré le vice-président exécutif de RR Auction, Bobby Livingston, un grand fan de Dylan.

La collection, y compris une somptueuse carte de la Saint-Valentin, est un “récit à la première personne des années de formation de Dylan”, a-t-il déclaré.

La fille de Hewitt a trouvé les lettres après le décès de sa mère en 2020. Elles, ainsi que les enveloppes originales adressées par l’écriture de Dylan, sont proposées en un seul lot avec une offre de départ de 250 000 $ US. Les enchères se terminent le 17 novembre.

RR Auction ne publie pas le contenu exact des lettres à l’avance, mais elles traitent de préoccupations adolescentes intemporelles et universelles : vêtements, voitures et goûts musicaux, a déclaré la maison de vente aux enchères.

Dylan, maintenant âgé de 81 ans, a également inclus des extraits de poésie et a professé son amour pour Hewitt. Peut-être le plus impressionnant, il a également imaginé son futur succès.

Dans une lettre, il demande à Hewitt des commentaires sur le changement de nom (Little Willie et Elston sont mentionnés dans les lettres), et écrit sur la vente d’un million de disques (il a en fait vendu environ 125 millions) et sur “American Bandstand” devant des foules de filles hurlantes.

“Ils donnent vraiment un aperçu de la façon dont il va se présenter”, a déclaré Livingston. “Cela montre que Dylan a imaginé tout cela, et tout s’est réalisé – il l’avait prévu.”

Hélas, comme la plupart des romances d’adolescents, cela a pris fin. Dans l’une des dernières lettres, la future lauréate du prix Nobel demande à Hewitt de lui rendre les photographies qu’il lui a envoyées.

Mais il semble probable que Dylan ne l’ait pas oubliée. La fille de Hewitt a déclaré à RR Auction que Dylan avait appelé sa mère à la fin des années 1960 après avoir frappé le grand coup et lui avait demandé de venir en Californie. Elle l’a refusé.

Hewitt était rousse, et Livingston suppose que les références de Dylan aux femmes rousses ou aux cheveux auburn dans certaines chansons ont été inspirées par Hewitt, y compris “Tangled Up in Blue” où, dans une ligne, il se demande “si ses cheveux étaient toujours rouges”.

Hewitt est passé à autre chose, apparemment. Elle a épousé un autre homme Hibbing, mais a divorcé à la fin des années 1970 après sept ans et ne s’est jamais remariée, a déclaré sa fille à la maison de vente aux enchères.